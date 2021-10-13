Фотограф и многодетная мать Елена Карнеева: «Мечтаю, чтобы в детдомах не осталось малышей»

Инженер с фотоаппаратом

По образованию я инженер. Некоторое время работала помощником полиграфического дизайнера, потом уже сама стала дизайнером. Там же, на работе, познакомилась с будущим мужем Андреем. Тогда в моей жизни было мало творчества, а мне очень этого хотелось. И муж предложил пойти учиться в школу фотографии, тем более что снимала понемногу я уже давно. Процесс обучения был долгим. Но главное, я поняла, что большое значение имеет практика. Я начала фотографировать свадьбы и праздники, когда еще была беременна старшей дочкой. Но став мамой, поняла, что ближе всего мне детская фотография. Однако и это направление я максимально сузила ради качества. Я не снимаю детские праздники или выписки. Я убеждена, что подлинный успех ждет лишь тех, кто нашел дело по душе.

Принципы воспитания

Многим может показаться, что наши принципы воспитания дочек и сына не похожи на привычные. Мы не вмешиваемся в их учебу, стараемся не ограничивать порывы, поддерживаем начинания, а еще доверяем природе.