Фотограф и многодетная мать Елена Карнеева: «Мечтаю, чтобы в детдомах не осталось малышей»Как мастер художественного фото помогает сиротам находить любящие семьи
В авторской колонке для Passion.ru фотограф рассказала, где найти силу духа, чтобы работать с малышами, лишенными материнской любви, как воспитывает своих детей, и поделилась чудесной историей девочки из детского дома.
Фото: Фото из личного архива Елены Карнеевой
Инженер с фотоаппаратом
По образованию я инженер. Некоторое время работала помощником полиграфического дизайнера, потом уже сама стала дизайнером. Там же, на работе, познакомилась с будущим мужем Андреем. Тогда в моей жизни было мало творчества, а мне очень этого хотелось. И муж предложил пойти учиться в школу фотографии, тем более что снимала понемногу я уже давно. Процесс обучения был долгим. Но главное, я поняла, что большое значение имеет практика. Я начала фотографировать свадьбы и праздники, когда еще была беременна старшей дочкой. Но став мамой, поняла, что ближе всего мне детская фотография. Однако и это направление я максимально сузила ради качества. Я не снимаю детские праздники или выписки. Я убеждена, что подлинный успех ждет лишь тех, кто нашел дело по душе.
Принципы воспитания
Многим может показаться, что наши принципы воспитания дочек и сына не похожи на привычные. Мы не вмешиваемся в их учебу, стараемся не ограничивать порывы, поддерживаем начинания, а еще доверяем природе.
Фото: Фото из личного архива Елены Карнеевой
Как начала работать с сиротами
Однажды моя ученица прислала сообщение, где подробно рассказала, как она ездила фотографировать детей в детский дом. Съемка прошла легко, все остались довольны.
И только представьте: через какое-то время она встречает в детском саду поселка пару малышей с тех фотографий! Оказывается, их взяли в семью. И именно после того, как увидели ее хорошие фотографии в базе! Ведь чаще всего там публикуют нечеткие, мелкие изображения, на которых нельзя разглядеть ни глаз, ни улыбки ребенка. А это ведь очень важно, именно такая мелочь, как многим кажется, и помогает потенциальному родителю заметить ребенка. И чем лучше кадр, тем больше шансов у ребенка, что к нему захотят приехать познакомиться. Так и появилась идея оформить это доброе дело в проект «Фото к маме».
Как найти в себе эмоциональные силы
Я поняла сразу, и это облегчило мою работу, что малыши в детских домах такие же дети, как и все другие. У них есть свои предпочтения в музыке, хобби, любимая еда, нелюбимый урок в школе, они так же мечтают по ночам о чем-то своем.
Да, взрослые обидели их, не смогли защитить, но где-то глубоко в душе они продолжают верить в чудо. В том числе и в то, что они обретут любящую семью.
Фото: Фото из личного архива Елены Карнеевой
Иногда меня спрашивают: как психологически справиться с такой непростой работой? Но не нужно в себе искать какие-то дополнительные силы, нужно просто быть собой. Мы приезжаем к детям всего на несколько часов, фотографироваться, болтать, веселиться, наряжаться. К чему нам грустить? Конечно, во время съемки приходит осознание того, что эти малыши не пойдут домой к маме, а останутся здесь. От этих мыслей хочется разреветься, но потом. А пока у нас есть эти несколько часов, чтобы подарить праздник!
Было ли у меня желание взять ребенка из детского дома? Да, было. Но на данный момент я осознаю, что не готова к такому ответственному шагу. Зато готова помогать им тем, чем могу: приезжать и делать фотографии.
Фото: Фото из личного архива Еленв Карнеевой
Как присоединиться к проекту
В нашей базе более 600 анкет фотографов по всей России и ближайшему зарубежью. На сайте karneeva.online есть раздел «Фото к маме», там можно заполнить анкету как фотографу, желающему принять участие, так и сотруднику учреждения, работающему с сиротами. Мы постараемся их объединить.
Пока что количество фотографов сильно превышает спрос, мало детских домов знает, что так можно, и обращаются сами крайне редко. Ситуация усложняется из-за карантина, многие не готовы пока принимать волонтеров. Бывали случаи, когда детям не разрешали дарить одежду. А это важное условие нашего проекта: вся одежда, подобранная для фотосессии, — детям в дар. Но все те, кто шел нам на встречу и помогал в организации, оставались очень довольны и до сих пор продолжают приглашать в гости. Ведь есть истории, где готовое фото — это только начало.
Невероятная история Дианы
Несколько месяцев назад после очередного визита в детский дом я выложила на свою страницу видео, в котором была девочка Диана. У нее с рождения проблемы со слухом, но почему-то у всей нашей команды было ощущение, что Диана слышит, реагирует на звуки.
В своем блоге я написала об этом, и спустя некоторое время случайно среди сотни сообщений заметила одно-единственное от девушки Анны. Она предлагала помочь девочке с медицинской точки зрения, провести диагностику слуха, приобрести слуховые аппараты. На это потребовалось несколько месяцев. И в итоге девочка стала слышать! На тот момент Диана и Анна уже полюбили друг друга, но девочку хотела забрать другая семья.
Тут и произошло чудо: не мама стала выбирать ребенка, а ребенок — маму. Так Анна обрела любимую дочь.
Если бы одного моего желания было достаточно, я бы сделала так, чтобы в детских домах не было ни одного ребенка! Тогда и проект стал бы не нужен. Но пока реалии таковы, мы будем делать все возможное, чтобы у детей был не только шанс отправить свое фото будущей маме, но и сохранить моменты детства. Пока столько неравнодушных людей присоединяются к благотворительному движению, жертвуют средствами и временем, дарят тепло и улыбки — мы на верном пути! Цифры в данном случае не играют никакой роли.
Фото: из личного архива Елены Карнеевой