Еще успеете! 15 сочных идей для летней фотосессии

1. Солнце
Днем, при прямом солнце, снимки часто получаются пересвеченными с жесткими тенями. Чтобы избежать этого, можно, конечно, снимать в тени. Но для придания оригинальности кадру, нужно снимать против солнца, закрыв его объектом либо моделью. Изначально кадр получится пересвеченным, но используя приложения по обработке фото, можем довести кадр до совершенства. И, конечно, самое лучшее время для съемок — закатное, тут кадр изначально получится темным, но опять же используя цветокоррекцию, можно все исправить.
Фото: Гульнара Ситникова
2. Цветы
Цветы в кадре всегда делают его ярче и необычнее. Цветы могут быть не только в букете — это может быть веночек из цветов на голове, лепестки на волосах, либо другое нестандартное их применение. Цветы использовать лучше всего полевые, в черте города вы их найдете в парковой зоне.
Фото: Shutterstock
3. Двое в лодке
Фотосессия в лодке — это целое приключение, а не просто съемка. Ведь в процессе вы еще и покатаетесь в лодке — давно такое практиковали? Для романтичной фотосессии прихватите плед, бокалы с шампанским или термос. Хорошо в кадре будет смотреться корзинка для пикника или цветы.
Фото: Гульнара Ситникова
4. Поваляемся?
Валяться на траве — значит обеспечить себе 100% летний фотофон. Это может быть и короткий ярко-зеленый газон в городском парке, и высокая трава — например, для романтической фотосессии. Оригинальность кадров вам обеспечена.
Фото: Гульнара Ситникова
5. Фрукты и ягоды
Лето — это сезон вкусных и ярких ягод и фруктов, используйте их для создания сочности кадров. Хорошим реквизитом для съемки станет арбуз, малина или даже кукуруза.