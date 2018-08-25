Еще успеете! 15 сочных идей для летней фотосессии

Лето уже на исходе, а у вас еще нет ярких и живых летних фотографий? Надо срочно это исправлять! Ведь это лучшее время и для семейной фотосесии, и для романтической, и для сольных экспериментов в самых невероятных образах. Мы собрали для вас 15 лучших идей, как сделать незабываемые фото, которые будут согревать вас зимой.