«Просто дикость»: звезды поддержали особенных детей после скандала на площадке в Петербурге
Неприятный случай произошел в культурной столице несколько дней назад – гуляющая с ребенком мать попыталась выгнать с детской площадки детей с ограниченными возможностями, которые гуляли там вместе со своими тьюторами – представителями фонда «Какая разница». По словам женщины, таких детей нужно изолировать, и гулять на общих площадках они не имеют права.
Видео, снятое сотрудниками, попало в сеть и сразу стало вирусным. Реакция была настолько громкой, что женщине пришлось удалить аккаунты из социальных сетей и закрыться дома, а потом объясняться с сотрудниками Следственного комитета.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @bledans
Громкой историей возмутились и звезды. В первую очередь отреагировала Эвелина Бледанс. Актриса и сама воспитывает особенного сына Семена, и является примером для многих мам, оказавшихся в такой же ситуации. Она рассказала, что ее сын не сталкивается с таким отношением, и вести себя так непозволительно.
«Целый день общаюсь с журналистами по поводу этой отвратительной истории в Питере. Мы двинули эту тему- благодарю Вас, мои дорогие подписчики!
А между тем мой Семен общается со своими друзьями. И нет у них отличий! Они счастливы вместе! А почему? Потому что родители прививают им правильные ценности»
На ситуацию отреагировала Ксения Алферова, которая сама много занимается благотворительностью и помогает детям:
«Для начала посмотрите это видео! Сейчас много писать не буду, чуть позже запишу видео.
Если вы думаете, что эта женщина на территории нашей страны одна, вы ошибаетесь. Думаю, многие узнали себя.
Родители детей с теми или иными Особенностями практически ежедневно испытывают подобные унижения. Они ежедневно на поле боя, вынуждены доказывать не только нам, но государству в лице чиновников, что их дети в первую очередь дети и имеют точно такие же права, как и все остальные. Эта женщина-плод нашей системы. Государства, где практически нет интеграции, где особенные люди вынесены в особую категорию неприкасаемых, не таких, не правильных, сломанных, бракованных.
Самое страшное, что подобные этой женщине люди, так же будут вести себя относительно любой категории, так называемых, официальных аутсайдеров, в коею скоро войдут все неуколовшиеся люди. И, кстати, подавляющее количество людей с теми или иными Особенностями, хроническими серьёзными заболеваниями, которые по мед. Показаниям не могут колоться, станут вдвойне аутсайдерами. Это видео наглядный пример того, что делает страх, что делает ощущение превосходства одних над другими, материальное или любое другое! Если ещё пол года назад , успешно занимаясь изменением отношения общества к людям с Особенностями, изменением существующей системы ( у нас уже почти 10 лет есть фонд «Я есть!»), я считала, что мы успешно движемся в прекрасное будущее, где все вместе держаться за руки, то сейчас с грустью понимаю, что это видео наше будущее, если мы будем молчать и соглашаться со всем, что происходит вокруг нас!
А эту женщину очень жаль и особенно ее ребёнка, у которого была возможность остаться сострадательным, принимающим, добрым, терпимым. Остаться человеком. Надеюсь, Детское сердечко ее Дочки растопит мамино жестокосердие!»
Молодая мама Мария Кожевникова, которая воспитывает сыновей, не прошла мимо ужасной ситуации:
«Не могу пройти мимо! То что Вы увидите в этом видео начальная стадия проявления фашизма! И это даже не позор и стыд, а страх, адский страх за общество в котором мы живем, а самое главное в котором формируются и воспитываются наши дети! Никто из разумных людей не должен проходить мимо, каждый кто видит или слышит подобное должен бороться со смертоносным мышлением! Дикость и жестокость вместо заботы и поддержки. Испуг и ужас вместо доброго слова и осознания. Говорите со своими детками, объясняйте , в отличии от взрослых у них нет бескультурного мышления, они открыты и этот мир впитываю, как он создан!
P.S. Как же мне хочется извиниться за этого представителя гомо сапиенс и выразить поддержку и восхищения всем родителям, педагогам, которые воспитывают детей с особенностями! Это ежесекундный труд, борьба за «бумажки» , лекарства, операции, реабилитации , поиск нужных специалистов, радость и отчаяние, огромная сила воли , смелость и еще Дантов ад в обществе, который видимо необходимо законодательно регулировать, чтобы защитить от бесчеловечности‼️
Простите, что в этом мире 21 века такое возможно»
Актриса София Каштанова недавно стала мамой и родила дочь. По ее мнению, такое поведение в высшей степени непозволительно, также в поддержку особенных детей высказались Ида Галич, которая поддержала воспитателей фонда в сториз, и многие другие.
Интересно, что Наталья Липская заявляла, что уже выгнала со «своей территории» детский сад и имеет на это право, потому что её квартира в доме занимает 137 квадратных метров.
Есть и положительный момент – инцидент привлек внимание к проблемам фонда «Какая разница», и, благодаря неравнодушным людям, фонд сумел закрыть свои кредиты и собрать немало средств на нужды особенных детей.
Фото: Instagram Эвелины Бледанс, Марии Кожевниковой, Софии Каштановой, Ксении Алферовой
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