«Просто дикость»: звезды поддержали особенных детей после скандала на площадке в Петербурге

На ситуацию отреагировала Ксения Алферова, которая сама много занимается благотворительностью и помогает детям:

«Для начала посмотрите это видео! Сейчас много писать не буду, чуть позже запишу видео.

Если вы думаете, что эта женщина на территории нашей страны одна, вы ошибаетесь. Думаю, многие узнали себя.

Родители детей с теми или иными Особенностями практически ежедневно испытывают подобные унижения. Они ежедневно на поле боя, вынуждены доказывать не только нам, но государству в лице чиновников, что их дети в первую очередь дети и имеют точно такие же права, как и все остальные. Эта женщина-плод нашей системы. Государства, где практически нет интеграции, где особенные люди вынесены в особую категорию неприкасаемых, не таких, не правильных, сломанных, бракованных.

Самое страшное, что подобные этой женщине люди, так же будут вести себя относительно любой категории, так называемых, официальных аутсайдеров, в коею скоро войдут все неуколовшиеся люди. И, кстати, подавляющее количество людей с теми или иными Особенностями, хроническими серьёзными заболеваниями, которые по мед. Показаниям не могут колоться, станут вдвойне аутсайдерами. Это видео наглядный пример того, что делает страх, что делает ощущение превосходства одних над другими, материальное или любое другое! Если ещё пол года назад , успешно занимаясь изменением отношения общества к людям с Особенностями, изменением существующей системы ( у нас уже почти 10 лет есть фонд «Я есть!»), я считала, что мы успешно движемся в прекрасное будущее, где все вместе держаться за руки, то сейчас с грустью понимаю, что это видео наше будущее, если мы будем молчать и соглашаться со всем, что происходит вокруг нас!

А эту женщину очень жаль и особенно ее ребёнка, у которого была возможность остаться сострадательным, принимающим, добрым, терпимым. Остаться человеком. Надеюсь, Детское сердечко ее Дочки растопит мамино жестокосердие!»