Блогер и бабушка 14 внуков Светлана Ильина: «Пирожки, блины и сказки на ночь — не моя история»
Мечтала о детях
Хотела ли я большую семью? Однозначно, да. В 17 лет мне сказали, что у меня никогда не будет детей. Врачи поставили мне такой диагноз. И я пошла в детский дом, чтобы мне разрешили усыновить ребенка. Конечно, это было невозможно. Я стала ходить в этот детский дом, помогать, гулять с детьми, общаться. Врачи ошиблись, и все в итоге обошлось. Поэтому большая семья — моя мечта с юности. Для меня моя жизнь — это мои дети и мои внуки, я ими живу.
В социальных сетях, где у меня десятки тысяч подписчиков, я могу давать советы детям и общаться с ними, кому-то даже помочь. Для меня это очень важно.
У меня пятеро детей и 14 внуков. Это наше большое богатство. И я надеюсь, еще столько же, а то и больше будет. Мой муж работает водителем, а я сейчас нахожусь на пенсии и посвящаю всю себя дому.
Нетипичная пенсионерка
Раньше я работала продавцом одежды, а когда вышла на пенсию, решила как можно больше времени уделять внукам. Они у меня креативные и стараются придумывать что-то новое. Однажды мы решили найти простой редактор для обработки семейных видео. Так мы наткнулись на Likee. Я была очень удивлена, когда наше первое забавное видео набрало много просмотров. И мы с внуками твердо решили продолжать, как говорится, делать контент. С тех пор я почти каждый день снимаю новые забавные ролики, а мои внуки учатся смеяться, жить, работать и развиваться со мной. Я их лучший друг, а социальная сеть позволяет проводить гораздо больше времени вместе: они заряжают меня позитивом и объясняют тренды, а я делюсь мудростью и стараюсь проконтролировать, как они пользуются интернетом. Хотя их мудрости и позитиву можно поучиться многим взрослым!
Фото: Фото из личного архива Светланы Ильиной
Несмотря на возраст и полноту, я обожаю стильно и ярко одеваться. Образы я придумываю сама. И всегда своим примером доказываю детям, что женщина в любом возрасте должна оставаться женщиной! Мои близкие мною гордятся, для меня это большой плюс.
Я вообще нетипичная бабушка и пенсионерка. Я не вяжу носки, не пеку блины, на ночь не рассказываю сказки. Нет, иногда все же читаю, конечно. И песни распеваем. На пенсии у меня появилась возможность больше общаться с внуками и детьми. Мы гуляем, общаемся, путешествуем. Работа теперь не забирает драгоценное время.
Защита от недоброжелателей
Меня часто спрашивают, не боюсь ли я выставлять на всеобщее обозрение своих близких, ведь в Сети много тех, кто непременно остановится на твоей странице и выльет ведро негатива.
Боюсь ли я гнусных слов? Да, вначале я реагировала и очень расстраивалась, а сейчас — нет. Самое главное — то, что тебе и твоим близким это нравится. Мои внуки любят сниматься со мной. Они просто кайфуют от этого. Съемки для блога превращаются для нас в игру, мы переодеваемся, придумываем разные образы, общаемся и веселимся.
Хейтеры, конечно, есть. Они везде есть. Как с этим бороться? Перестать обращать на них внимание.
Перестаешь реагировать, и им становится скучно, они «отваливаются». Тогда ты их совсем не интересуешь, таким образом я от них избавилась. И всем советую! За время моей карьеры блогера, а главное — бабушки мне пришлось изучить разные инструменты для защиты детей от опасного контента. Я пользуюсь функцией родительского контроля, которая есть в Likee. Я демократичный человек, но слежу за тем, что смотрят дети.
Фото: Фото из личного архива Светланы Ильиной
Я много советуюсь с внуками, они учат меня быть в тренде. Кристина придумала название для блога «Бабушка + Крис 101». С ними я развиваюсь и расту, с ними покупаю наряды. Смотрю, что сейчас актуально, что они надевают, в общем, не отстаю. Очень нравится, когда они со мной советуются. Даже прельщают моменты, когда дети что-то хотят купить и родителям говорят: «Нет, с нами пойдет бабушка!». Это как бальзам на душу!
В теории звездой Сети может стать каждый: нужно следить за трендами, снимать интересные и качественные ролики, используя правильный свет и добавляя цепляющее описание. И, конечно, главное — всегда оставаться самим собой. Нет нужды натягивать улыбку, смейтесь от души, излучайте свет, на который потянутся люди с такими же внутренними огнями.
Фото: Фото из личного архива Светланы Ильиной
Взаимопонимание через любовь
Каждый родитель воспитывает своих детей так, как он считает нужным, как он чувствует — и это правильно. У меня нет строгих принципов: захотел поесть — поешь, а если не хочешь, значит, и не нужно. В воспитании я может даже плохой пример, потому что я не строгая мать и не строгая бабушка. Достичь любого взаимопонимания можно любовью. Разговаривать и объяснять — это главное. А еще показывать, что ты понимаешь ребенка.
Близкие спасли во времена потерь
Самое большое несчастье для родителей — потеря детей. 16 лет назад у нас случился пожар, замкнуло проводку. Мои мать и сын, который только вернулся из армии, не спаслись. А совсем недавно я потеряла зятя, который стал мне сыном. Он болел раком, сгорел за несколько месяцев, ушел от нас на Рождество в этом году. У дочери остались семеро детей, они живут со мной. Как удается пережить такое? Помогают дети. На самом деле детям нельзя показывать уныние. Они должны понимать, что такое страдание, что такое боль, но нельзя с самого детства углублять их сердца в темноту. Поэтому, глядя на них, приобретаешь силы для того, чтобы улыбаться и двигаться дальше.
Фото: Фото из личного архива Светланы Ильиной
Не все внуки находятся рядом. Семеро, которые остались без папы, со мной. Трое внуков — в Подмосковье, а четверо — в Абхазии. Вот я, как лягушка-путешественница, то там, то тут. Так что не успеваю надоедать ни внукам, ни детям. Я на самом деле их безумно люблю. И они меня тоже. С ними я могу общаться на любые темы, и они рассказывают все свои секреты. Даже когда я нахожусь далеко, они мне звонят и советуются.
Многие жалуются на то, что не могут управиться с 2-3 детьми. В нашей семье все иначе. Возьмем, например, мою дочку, которая осталась без мужа с 7 детьми. Старшей дочери 18 лет, она серьезно занимается музыкой, оперная певица. Второму сыну — 16, он увлекается баскетболом. Третий у нее айтишник. Четвертому — 10 лет, он давно занимается плаванием. Мальчик, который идет в первый класс, уже два года занимается большим теннисом. Четырехлетняя дочь давно в спортивной гимнастике. А младшему всего два года, он с мамой, братьями и сестрами пока в разъездах. Она всех успевает привезти и отвезти домой каждый день с 9 утра до 10 вечера. При этом занимается домом.
Все зависит от человека, если хочешь дать своим детям все самое лучшее, то посвятишь себя им полностью.
А я помогаю как могу. Да, бабушка в классическом представлении — это пирожки, блины, прогулки, сказки, это точно. Но я бабушка для души, для общения, для походов. Они доверяют мне все, и их родители рады, что мы знаем о своих детях все. Вот такая я бабушка, не классическая. Но что поделаешь, все бабушки разные. И я, наверное, большое исключение.
Фото и видео: из личного архива Светланы Ильиной
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