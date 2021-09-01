Блогер и бабушка 14 внуков Светлана Ильина: «Пирожки, блины и сказки на ночь — не моя история»

Несмотря на возраст и полноту, я обожаю стильно и ярко одеваться. Образы я придумываю сама. И всегда своим примером доказываю детям, что женщина в любом возрасте должна оставаться женщиной! Мои близкие мною гордятся, для меня это большой плюс.

Я вообще нетипичная бабушка и пенсионерка. Я не вяжу носки, не пеку блины, на ночь не рассказываю сказки. Нет, иногда все же читаю, конечно. И песни распеваем. На пенсии у меня появилась возможность больше общаться с внуками и детьми. Мы гуляем, общаемся, путешествуем. Работа теперь не забирает драгоценное время.

Защита от недоброжелателей

Меня часто спрашивают, не боюсь ли я выставлять на всеобщее обозрение своих близких, ведь в Сети много тех, кто непременно остановится на твоей странице и выльет ведро негатива.

Боюсь ли я гнусных слов? Да, вначале я реагировала и очень расстраивалась, а сейчас — нет. Самое главное — то, что тебе и твоим близким это нравится. Мои внуки любят сниматься со мной. Они просто кайфуют от этого. Съемки для блога превращаются для нас в игру, мы переодеваемся, придумываем разные образы, общаемся и веселимся.