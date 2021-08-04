Счастливы без детей: звездные пары, которые так и не стали родителями

У каждого из нас собственная картина мира. Мы усваиваем и реализуем жизненные сценарии, полученные в родительской семье. Те, кто критикует чайлдфри-семьи, живут с убеждением о необходимости реализовать себя в родительстве. Для них дети — это смыслообразующая, фундаментальная концепция бытия. И тогда другой стереотип не умещается в картине мира, вызывает агрессию и отторжение. Использование одной, конкретной картины мира вызывает угасание альтернатив в нашем сознании.

Семья — это малая социальная группа, основанная на браке, кровном родстве или усыновлении и связанная общностью быта, отношениями взаимопомощи и взаимной ответственностью. На уроках обществознания в пятом классе учат, что семья — это мама и папа, бабушки и дедушки, дети.

А что делать, если папы нет? А если бабушки и дедушки живут далеко или уже умерли? И почему эти вопросы никого не шокируют так, как отсутствие у семейной пары детей?

Чайлдфри — это концепция осознанного отказа от рождения детей, альтернатива исторически сложившейся семье, если хотите. Веками мы шли по пути приспособления к социально-экономическим условиям, большая семья была основой для выживания. Научно-техническая революция и последующий рост качества жизни внесли свои коррективы.

Все наши базовые потребности в современном обществе удовлетворяются. Нам не нужно выживать, пресловутый стакан воды на старости лет теряет актуальность.

А еще детоцентризм — это прекрасная возможность сбежать от ответственности за свою жизнь. А тут выходит, что я замещаю собственные интересы детскими, якобы инвестирую в ребенка. Но на самом деле это позволяет кому-то не работать, открещиваться от множества дел (я все-все для деточки делаю). И вообще не жить свою жизнь. Сплошные вторичные выгоды.

Тема чайлдфри непростая, спорная, в каких-то моментах скользкая, но все-таки очень интересная. И если подходить к ней с открытым сердцем и истинным желанием понять и узнать что-то новое, то все-таки можно разобраться. Не стоит забывать и о том, что на Земле больше семи миллиардов людей, создающих совершенно разные семьи, реализуя свой выбор. Наша задача — научиться уважать и принимать решения других людей, не зацикливаясь на собственных установках.