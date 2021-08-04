Счастливы без детей: звездные пары, которые так и не стали родителями
Олег Меньшиков и Анастасия Чернова
Пара вместе пятнадцать лет. Начинающая актриса Анастасия появилась рядом с одним из самых любимых российских актеров, когда он находился в зените славы. Пара довольно редко выходит в свет и дает интервью о семейной жизни. Но в одной из последних бесед с журналистами артист честно ответил на вопросы, которые чаще всего ему задают поклонники. Олег Евгеньевич признал. что рядом с ним не сложилась актерская карьера супруги. Несмотря на походы по кастингам, Анастасия часто слышала отказы. Одни боялись брать ее из-за фамилии мужа, уверен актер и худрук театра имени Ермоловой, другие считают, что у нее все и так прекрасно. В итоге Чернова нашла себя в работе инструктора по пилатесу. Что касается детей, то по ряду причин у пары не получилось стать родителями. Как заметил 60-летний Меньшиков, сначала они созревали для этого решения, а потом уже оказалось поздно — здоровье не позволило. При этом другие способы стать родителями — ЭКО, усыновление, суррогатное материнство — супруги не рассматривают. «Что называется, Бог не дал», — подытожил Олег Меньшиков. Заметив, что пара не делает из этого трагедии — их семья полноценна и без детей.
Фото: GlobalLookPress
Елена Летучая и Юрий Анашенков
Телеведущая замужем за бизнесменом пять лет — общих детей у них нет. Елена каждый раз подчеркивает, что старается разделять заботу мужа в отношении двоих его сыновей от первого брака. При этом они не зациклены на том, чтобы родить общего ребенка. Летучая подчеркивает: если дети будут, то они с мужем станут им лучшими родителями, а если нет, то не станут убиваться. В одном из интервью Летучая отметила: она провела в этом смысле определенную работу над собой. Например, телеведущая решила, что несбывшиеся желания способны разрушать человека изнутри, поэтому лучше от них избавляться, учиться принимать ситуацию. С детьми то же самое. Экс-ведущая «Ревизорро» уверена, что есть желания, которые находятся в зоне влияния человека (например, получение образования, карьера, работа над спортивной формой), а есть те, что не в его власти. И дети как раз относятся к ним.
Фото: GlobalLookPress
Лайма Вайкуле и Андрей Латковский
Певица и ее супруг, продюсер, директор ее коллектива, вместе больше сорока лет. Артистка уверяет, что Андрей — единственный мужчина, способный принимать ее в любом состоянии, в том числе, когда она невыносима. В интервью журналисты разными завуалированными способами пытаются узнать: не жалеет ли она, что не стала матерью и почему, собственно, так произошло? На что всегда следует лаконичный ответ: «Дети — это прекрасно. Если повернуть время вспять, у меня было бы много детей». Артистка уверяет, что нередко за свою жизнь отговаривала знакомых девушек делать аборт, считая это преступлением. Известно, что Вайкуле боролась с серьезным онкологическим диагнозом. Певица уверена, что ей повезло справиться с болезнью, но это не имеет никакого отношения к тому, что она не стала матерью.
Фото: GlobalLookPress
Ирина Розанова
Популярная актриса трижды была замужем, но ни в одном из браков стать матерью не получилось. 60-летняя артистка не скрывает, что браки распадались в том числе по этой причине — она чувствовала груз несбывшихся ожиданий со стороны мужа и свекрови. Беременной актриса была, но выносить ребенка не получилось — произошел выкидыш. Розанова сталкивалась с бестактными вопросами на эту тему, жалостью, агрессией со стороны незнакомых людей. На одной из съемочных площадок, где актриса играла беременную героиню, женщина из массовки жалостливо заметила, что все что остается бездетной актрисе — это играть матерей в кино. Годы спустя с чувством вины и сожалениями на эту тему актриса справилась. Своими детьми она называет бывших мужей, племянниц и крестников.
Фото: GlobalLookPress
У каждого из нас собственная картина мира. Мы усваиваем и реализуем жизненные сценарии, полученные в родительской семье. Те, кто критикует чайлдфри-семьи, живут с убеждением о необходимости реализовать себя в родительстве. Для них дети — это смыслообразующая, фундаментальная концепция бытия. И тогда другой стереотип не умещается в картине мира, вызывает агрессию и отторжение. Использование одной, конкретной картины мира вызывает угасание альтернатив в нашем сознании.
Семья — это малая социальная группа, основанная на браке, кровном родстве или усыновлении и связанная общностью быта, отношениями взаимопомощи и взаимной ответственностью. На уроках обществознания в пятом классе учат, что семья — это мама и папа, бабушки и дедушки, дети.
А что делать, если папы нет? А если бабушки и дедушки живут далеко или уже умерли? И почему эти вопросы никого не шокируют так, как отсутствие у семейной пары детей?
Чайлдфри — это концепция осознанного отказа от рождения детей, альтернатива исторически сложившейся семье, если хотите. Веками мы шли по пути приспособления к социально-экономическим условиям, большая семья была основой для выживания. Научно-техническая революция и последующий рост качества жизни внесли свои коррективы.
Все наши базовые потребности в современном обществе удовлетворяются. Нам не нужно выживать, пресловутый стакан воды на старости лет теряет актуальность.
А еще детоцентризм — это прекрасная возможность сбежать от ответственности за свою жизнь. А тут выходит, что я замещаю собственные интересы детскими, якобы инвестирую в ребенка. Но на самом деле это позволяет кому-то не работать, открещиваться от множества дел (я все-все для деточки делаю). И вообще не жить свою жизнь. Сплошные вторичные выгоды.
Тема чайлдфри непростая, спорная, в каких-то моментах скользкая, но все-таки очень интересная. И если подходить к ней с открытым сердцем и истинным желанием понять и узнать что-то новое, то все-таки можно разобраться. Не стоит забывать и о том, что на Земле больше семи миллиардов людей, создающих совершенно разные семьи, реализуя свой выбор. Наша задача — научиться уважать и принимать решения других людей, не зацикливаясь на собственных установках.
Ирина Белоусова
Психолог
_Фото: Globallookpress
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