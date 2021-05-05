Барановская, Дакота и не только: кто из звезд решился на развод с детьми на руках

«Я любила его, мы были вместе, у нас было хорошее и плохое, но эти годы были абсолютно счастливыми. Память о них он разрушил полностью», — подытожила в книге Барановская. Все знают, что после расставания с футболистом она сделала карьеру на телевидении и стала примером для многих женщин, оставшихся после развода с детьми.

Агния Дитковските: счастье любит тишину

Отношения Агнии Дитковските и Алексея Чадова были бурными с самого начала. Пара познакомилась на съемках фильма «Жара» — роман развивался стремительно. Поклонники ждали сообщений о свадьбе, но спустя несколько лет пара рассталась. Причиной Чадов позже называл третьих лиц, то есть подруг Агнии, которые якобы вмешивались в их отношения и советовали ей расстаться с актером после каждой ссоры. Спустя несколько лет, когда обиды остались в прошлом, чувства вновь напомнили о себе — пара не просто воссоединилась: актеры поженились и стали родителями сына. Увы, спустя еще несколько лет Агния приняла решение подать на развод и остаться с ребенком на руках. Бывшие супруги мучительно выясняли отношения и никак не могли прийти к компромиссу. Сейчас это в прошлом — бывшие возлюбленные наладили личную жизнь и воспитывают сына без каких-либо претензий друг к другу.

После развода Дитковските сделала вывод: счастье любит тишину. Актриса, которая не так давно стала мамой во второй раз, не дает интервью и не рассказывает о том, как вновь стала счастливой в новом браке.