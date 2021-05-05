Барановская, Дакота и не только: кто из звезд решился на развод с детьми на руках
Ольга Зуева: одна в городе
Совсем недавно актер и режиссер Данила Козловский официально рассказал в интервью, что они с Ольгой Зуевой давно не вместе. Пара рассталась вскоре после рождения дочери Оды Валентины. Модель и режиссер Зуева живет с дочкой в Нью-Йорке, где когда-то начинала карьеру в модельном бизнесе. Козловский навещает ребенка, как только появляется возможность. Режиссер не скрывает, что «поступил гадко, Оля такого не заслужила». Назвать причину развода он отказался, но всем стало понятно: слухи о романе с Оксаной Акиньшиной, сыгравшей в его фильме «Чернобыль», чистая правда. Пару не раз видели вместе, в том числе после премьеры их детища на большом экране.
Фото: Instagram @danilakozlovsky
Ольга Зуева на страдающую мать-одиночку не похожа: молодая мама выкладывает фото из Нью-Йорка, а недавно она переместилась в декорации Мальдивских островов, где отдыхает с малышкой.
Рита Дакота: обиды не держу
В паре Риты Дакоты и Влада Соколовского с громким заявлением выступила в свое время певица. Она премного удивила поклонников новостью о разводе по причине многочисленных измен мужа. О неверности супруга жена узнала, как часто бывает, последней... Малышке Мие на тот момент не было и года. Дакота признавалась позже, что этот период в жизни был невероятно сложным: певица сильно поправилась после родов и никак не могла похудеть, а бывший муж выкладывал фото с новой пассией — фитнес-моделью, форме которой можно только позавидовать.
К счастью, Рита не столкнулась с материальными проблемами — девушка всегда неплохо зарабатывала, а скандальный развод лишь повысил интерес к ней (и как следствие — заработки). Справиться с обидой и болью помогли сессии у психолога. А спустя непродолжительное время Рита встретила нового мужчину, с которым счастлива сейчас. Обиды на бывшего мужа тоже больше не держит (во всяком случае, публично) — Влад общается с дочерью, бывшие супруги поздравляют друг друга с праздниками.
Фото: Instagram @ritadakota
Виктория Дайнеко: может постоять за себя
Расставание Виктории Дайнеко с отцом ее дочери Лидии красивым не назовешь. Их брак продержался меньше года. Позже певица, которая до сих пор не показывает лица пятилетней малышки, рассказывала в интервью, что отношения с барабанщиком Дмитрием Клейманом изначально были похожи на типичный итальянский брак: каждый вечер заканчивался бурным выяснением отношений. Поначалу это устраивало обоих, но когда появился ребенок, стало ясно — это ненормально. Супруги расстались. По словам Клеймана, Дайнеко не давала ему видеться с дочерью. А брак, по его версии, распался от того, что певицу не устраивали заработки на тот момент 20-летнего парня. Он уверяет, что использовал любую возможность заработать, плюс помогал с ребенком — менял подгузники, укачивал, просыпался по ночам, но все без толку — Виктория якобы всегда была недовольна и порой даже набрасывалась на него с кулаками.
Фото: Instagram @victoriadaineko
После расставания прошло немало времени, прежде чем супруги договорились о совместной опеке над ребенком. Судя по всему, эмоции схлынули и теперь отец беспрепятственно видится с дочерью.
Юлия Барановская: как не пропасть с тремя детьми
Конечно, нельзя не вспомнить нашумевшую историю телеведущей Юлии Барановской. Андрей Аршавин, завершивший недавно футбольную карьеру, оставил гражданскую жену, когда она была беременна их третьим ребенком. Барановская позже подробно рассказывала об этом в своей книге. Любовницу мужа (речь об Алисе Казьминой, с которой спортсмен тоже некрасиво расстался, — прим. ред.) Юлия знала: они общались в одной компании. Девушка долгое время пыталась помириться с возлюбленным, простить его интрижку на стороне, но он выступил инициатором разрыва — по телефону. А затем не хотел выплачивать алименты — заставить помогли дорогие адвокаты. Впрочем, сейчас размер алиментов заметно снизился — Аршавин зарабатывает в разы меньше прежнего.
Фото: Instagram @baranovskaya_tv
«Я любила его, мы были вместе, у нас было хорошее и плохое, но эти годы были абсолютно счастливыми. Память о них он разрушил полностью», — подытожила в книге Барановская. Все знают, что после расставания с футболистом она сделала карьеру на телевидении и стала примером для многих женщин, оставшихся после развода с детьми.
Агния Дитковските: счастье любит тишину
Отношения Агнии Дитковските и Алексея Чадова были бурными с самого начала. Пара познакомилась на съемках фильма «Жара» — роман развивался стремительно. Поклонники ждали сообщений о свадьбе, но спустя несколько лет пара рассталась. Причиной Чадов позже называл третьих лиц, то есть подруг Агнии, которые якобы вмешивались в их отношения и советовали ей расстаться с актером после каждой ссоры. Спустя несколько лет, когда обиды остались в прошлом, чувства вновь напомнили о себе — пара не просто воссоединилась: актеры поженились и стали родителями сына. Увы, спустя еще несколько лет Агния приняла решение подать на развод и остаться с ребенком на руках. Бывшие супруги мучительно выясняли отношения и никак не могли прийти к компромиссу. Сейчас это в прошлом — бывшие возлюбленные наладили личную жизнь и воспитывают сына без каких-либо претензий друг к другу.
После развода Дитковските сделала вывод: счастье любит тишину. Актриса, которая не так давно стала мамой во второй раз, не дает интервью и не рассказывает о том, как вновь стала счастливой в новом браке.
Фото: Instagram
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