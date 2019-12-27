А какая у вас? Самые вредные, сварливые и завистливые тещи и свекрови по знаку зодиака
Овен
Строгие, прямолинейные и иногда чуть-чуть агрессивные Овны не будут делать вид, что все хорошо если их что-то не устраивает. Они прямо в лицо вам выскажут все, что думают и удивятся, если вдруг вы на них обидитесь (на правду, по их мнению, нельзя обижаться). Они отличаются вспыльчивым характером, упрямством и властной натурой. Потому приготовьтесь к тому, что будет все так как говорит ваша новоиспеченная родственница, или никак иначе.
Телец
Медлительные и упрямые без видимых на то причин представительницы данного знака зодиака терпеть не могут, когда их подгоняют или пытаются навязать им свое мнение. Тельцы совершенно искренне полагают, что лучше потратить время и тщательно все обдумать, чем поддаться эмоциям и, совершив что-то, сожалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Однако при этом они обладают завидным терпением и стараются дать людям не только второй, но и третий (а иногда и четвертый) шанс. Если вы хотите завоевать их уважение, то просто прислушивайтесь к их мудрым советам и не на словах, а на деле показывайте, что для вас нет ничего важнее семьи.
Близнецы
Несмотря на то, что представительницы данного знака зодиака на первый взгляд кажутся весьма милыми и общительными особами, которые могут не только выслушать, но и поделиться ценным советом, со временем они начинают ловко вами манипулировать и использовать сказанную когда-то вами информацию против вас самих же. Потому постарайтесь не выдавать им свои секреты, иначе в какой-то момент просто окажетесь не у дел. Чтобы наладить нормальные отношения с Близнецами, достаточно меньше говорить, больше слушать и время от времени многозначительно кивать головой в знак признания их правоты.
Рак
Легкоранимые представительницы данного знака зодиака себя посвящают заботе о доме и близких людях. Потому и к незнакомцам относятся весьма подозрительно – кто знает с какими умыслами вы переступаете порог их жилища и какие козни собираетесь строить против них в дальнейшем. Раки очень придирчивы, так что не стоит удивляться, если новоиспеченная родственница начнет заглядывать вам по поводу и без, лишь бы в очередной раз убедиться, что аккуратностью, серьезностью и стабильностью вы не отличаетесь (и даже если вы не будете давать повода, они все равно найдут к чему придраться).
Фото: vostock-photo
Лев
Если вам довелось войти в семью где теща ли свекровь родились под знаком Льва, то будьте готовы к тому, что ваше общение станет напоминать аудиенцию у царственной особы, которую просто распирает от важности (все равно что вы при том обсуждаете: покупку новых штор на кухню или выбор роскошного отеля где проведете ближайший отпуск). Представительницы данного знака зодиака хоть и любят строить из себя важных персон, однако не станут доставать вас по мелочам и весьма снисходительно будут относиться к вашим промахам, но только лишь в том случае, если и вы проявите к ним должное уважение и внимание.
Дева
Если в вашем полку «близких родственников» появился представитель данного знака зодиака, то вам действительно не позавидуешь. А все потому, что Девы славятся своим маниакальным желанием держать все под контролем и планировать на несколько лет вперед (не удивляйтесь если теща/свекровь вам заранее «пропишет» план действий на ближайшую пятилетку и будет пристально следить за тем, чтобы вы не отклонялись от курса). И чтобы точно ничего не упустить из виду, они напросятся к вам в гости на «денек-другой», а в итоге задержатся в вашем доме надолго. Кроме того, представительницы данного знака зодиака являются приверженцами чистоты, поэтому приготовьтесь чаще проводить время за уборкой, чем за просмотром любимых сериалов или встреч с друзьями. В противном случае Девы не на шутку обидятся и вам понадобится уйма времени, чтобы заслужить их прощение (и не факт кстати, что вам удастся его получить).
Весы
Представительницы данного знака зодиака славятся своей дипломатичностью, тактичностью и умением находить общий язык даже с самыми привередливыми особами. При всем при том, они очень зависимы от чужого мнения и часто любят «выносить сор из избы». Потому не удивляйтесь, если вскоре все соседи (да что там, все ваши знакомые) будут в курсе подробностей вашей семейной жизни. А что такого? Весы считают, что обсуждение своих проблем с чужими людьми помогает взглянуть на ситуацию под другим углом и найти оптимальное решение.
Скорпион
Как только вы переступите порог своей новоиспеченной родственницы, как тут же будете подвержены самому тщательному допросу с пристрастием, который поможет теще/свекрови выявить ваши самые «больные точки» и использовать их в дальнейших спорах. Скорпионы – прекрасные манипуляторы. Потому не удивляйтесь, если вскоре вы уже будете плясать под их дудку и выполнять любые прихоти. И ваше мнение, учтите, никто учитывать не собирается. Как мама сказала, так и будет! И точка!
Фото: vostock-photo
Стрелец
Представительницы данного знака зодиака обычно весьма успешны в работе, хорошо обеспечены и любимы. Их уважают коллеги, ценят друзья и обожают близкие люди. Поэтому если вам достался подобный экземпляр, то будьте уверены, что всей необходимой поддержкой (заботой и вниманием) вас тоже обеспечат. Но прежде удостоверятся, что вы действительно питаете нежные чувства к их ребенку, а не повелись на материальные ценности и наличие «нужных» связей.
Козерог
Трудолюбивые и консервативные представительницы данного знака зодиака не потерпят в своем доме тех, кто посмеет им перечить или идти против установленных правил. Козероги хоть и сильные духом, но при том очень ранимые и обидчивые. Потому если вам придет в голову критиковать их привычки или взгляды, то будьте готовы к тому, что с вами прекратят общение, пока вы несколько раз не извинитесь и не найдете способ загладить свою вину. Кроме того, они очень тяжело расстаются со своими деньгами, потому не рассчитывайте, что вам будут оказывать какую-то материальную поддержку или давать в долг. Придется все решать своими силами.
Водолей
Если вы обладаете ангельским терпением, то запросто сможете установить контакт с тещей/свекровью, рожденной под знаком Водолея. Представительницы данного знака весьма непредсказуемы, затевают споры даже по пустякам, разжигают конфликт на пустом месте, не упускают возможность прочитать вам нотации и поучить уму-разуму. Кроме того, Водолеи до последнего будут выгораживать своего ребенка, что бы он не натворил, в результате чего делают лишь только хуже (рано или поздно правда все равно выходит наружу и ваши отношения с партнером проверяются на прочность всевозможными испытаниями).
Рыбы
Тонко чувствующие представительницы данного знака зодиака практически с первого взгляда безошибочно могут определить, что за человек перед ними. Они сразу поймут испытываете ли вы искренние чувства к их ребенку или просто «дурите голову» в надежде заполучить какие-нибудь блага. Это очень сильные, решительные, любознательные натуры, которые до последнего будут бороться за справедливость (они за версту чувствуют подвох, потому вам вряд ли удастся вам провести, но если уж провинились они, то очень ловко «переведут стрелки» на кого-то другого). Рыбы обожают внимание и любят принимать у себя гостей (обязательно запаситесь красивыми сувенирами, прежде чем наведаться к своей теще/свекрови).
Фото: vostock-photo
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