А какая у вас? Самые вредные, сварливые и завистливые тещи и свекрови по знаку зодиака

Овен

Строгие, прямолинейные и иногда чуть-чуть агрессивные Овны не будут делать вид, что все хорошо если их что-то не устраивает. Они прямо в лицо вам выскажут все, что думают и удивятся, если вдруг вы на них обидитесь (на правду, по их мнению, нельзя обижаться). Они отличаются вспыльчивым характером, упрямством и властной натурой. Потому приготовьтесь к тому, что будет все так как говорит ваша новоиспеченная родственница, или никак иначе.

Телец

Медлительные и упрямые без видимых на то причин представительницы данного знака зодиака терпеть не могут, когда их подгоняют или пытаются навязать им свое мнение. Тельцы совершенно искренне полагают, что лучше потратить время и тщательно все обдумать, чем поддаться эмоциям и, совершив что-то, сожалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Однако при этом они обладают завидным терпением и стараются дать людям не только второй, но и третий (а иногда и четвертый) шанс. Если вы хотите завоевать их уважение, то просто прислушивайтесь к их мудрым советам и не на словах, а на деле показывайте, что для вас нет ничего важнее семьи.

Близнецы

Несмотря на то, что представительницы данного знака зодиака на первый взгляд кажутся весьма милыми и общительными особами, которые могут не только выслушать, но и поделиться ценным советом, со временем они начинают ловко вами манипулировать и использовать сказанную когда-то вами информацию против вас самих же. Потому постарайтесь не выдавать им свои секреты, иначе в какой-то момент просто окажетесь не у дел. Чтобы наладить нормальные отношения с Близнецами, достаточно меньше говорить, больше слушать и время от времени многозначительно кивать головой в знак признания их правоты.

Рак

Легкоранимые представительницы данного знака зодиака себя посвящают заботе о доме и близких людях. Потому и к незнакомцам относятся весьма подозрительно – кто знает с какими умыслами вы переступаете порог их жилища и какие козни собираетесь строить против них в дальнейшем. Раки очень придирчивы, так что не стоит удивляться, если новоиспеченная родственница начнет заглядывать вам по поводу и без, лишь бы в очередной раз убедиться, что аккуратностью, серьезностью и стабильностью вы не отличаетесь (и даже если вы не будете давать повода, они все равно найдут к чему придраться).