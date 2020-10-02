9 способов «подружить» брак и деньги, чтобы однажды не остаться с носом

Все мое – твое?

Недвижимость, машина, ценные бумаги, приобретенные до замужества, а также подаренное или полученное в наследство имущество принадлежит только вам и лишь вы можете им распоряжаться. Однако если во времена «холостяцкой жизни» вы взяли ипотеку и, не успев ее полностью выплатить, выскочили замуж, то все последующие платежи будут считаться совместными. А заодно и деньги на ремонт, если вдруг вы решили произвести какие-то улучшения в квартире, тоже должны будут компенсироваться вам обоим в равных долях, в случае развода.

Долг платежом красен

Не все еще знают, что долги – общие и если кто-то один из супругов кому-то там задолжал, то и вы будете отвечать вместе с ним (даже если прошло несколько лет или, скажем, вы вообще были не в курсе финансовых проблем партнера). Поэтому тщательнее выбирайте себе спутника жизни, да и сами не набирайте кредитов, чтобы ненароком не подставить своего благоверного и не загнать вас в долговую яму. Еще возьмите за правило ничего не предпринимать за спиной друг у друга, а открыто обсуждать все вопросы, особенно, если они касаются ваших денег и вашего будущего. Взыскание могут подать на все совместное имущество, если вы заранее не позаботились о брачном контракте.

Есть контракт

Даже если вы беззаветно влюблены в своего партнера и полностью ему доверяете, не спешите пускать все на самотек и полагаться на милость судьбы. Обсудите со своим избранником важность брачного контракта, чтобы обезопасить себя от непредвиденных обстоятельств и определить, кому и что останется в случае развода. Согласны, что это не самый романтичный настрой в самом начале отношений, однако впоследствии такая практичность сыграет вам на руку, если вдруг супруг к вам охладеет и захочет выпроводить из дома, что называется, с одним чемоданом.