9 способов «подружить» брак и деньги, чтобы однажды не остаться с носом
Все мое – твое?
Недвижимость, машина, ценные бумаги, приобретенные до замужества, а также подаренное или полученное в наследство имущество принадлежит только вам и лишь вы можете им распоряжаться. Однако если во времена «холостяцкой жизни» вы взяли ипотеку и, не успев ее полностью выплатить, выскочили замуж, то все последующие платежи будут считаться совместными. А заодно и деньги на ремонт, если вдруг вы решили произвести какие-то улучшения в квартире, тоже должны будут компенсироваться вам обоим в равных долях, в случае развода.
Долг платежом красен
Не все еще знают, что долги – общие и если кто-то один из супругов кому-то там задолжал, то и вы будете отвечать вместе с ним (даже если прошло несколько лет или, скажем, вы вообще были не в курсе финансовых проблем партнера). Поэтому тщательнее выбирайте себе спутника жизни, да и сами не набирайте кредитов, чтобы ненароком не подставить своего благоверного и не загнать вас в долговую яму. Еще возьмите за правило ничего не предпринимать за спиной друг у друга, а открыто обсуждать все вопросы, особенно, если они касаются ваших денег и вашего будущего. Взыскание могут подать на все совместное имущество, если вы заранее не позаботились о брачном контракте.
Есть контракт
Даже если вы беззаветно влюблены в своего партнера и полностью ему доверяете, не спешите пускать все на самотек и полагаться на милость судьбы. Обсудите со своим избранником важность брачного контракта, чтобы обезопасить себя от непредвиденных обстоятельств и определить, кому и что останется в случае развода. Согласны, что это не самый романтичный настрой в самом начале отношений, однако впоследствии такая практичность сыграет вам на руку, если вдруг супруг к вам охладеет и захочет выпроводить из дома, что называется, с одним чемоданом.
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Вы имеете право быть собственником имущества, купленном в браке
Если вы с супругом приобретаете общую недвижимость, вложив равные доли в покупку, то справедливо будет требовать, чтобы собственность была оформлена на вас двоих. В противном случае, если отношения вдруг разладятся, вы рискуете остаться и без мужа, и без жилья. Многие пары, кстати, при расставании решают эту проблему так – либо продают общую недвижимость и делят деньги пополам, либо кто-то один из супругов выкупает долю второго и становится единственным владельцем заветных квадратных метров. Поэтому не отказывайтесь добровольно от того, что вам причитается по праву и внимательно изучайте документы, прежде чем что-то подписывать.
Не стоит оформлять вашу общую недвижимость на родственников мужа
Еще одна ошибка, которую допускают многие семейные пары – соглашаются записать приобретенную в браке недвижимость на родственников с той или другой стороны. Никакие «это же для вашего блага» не должны сбить вас с толку, иначе при самом печальном раскладе вы можете поссориться с родственниками (и таких случаев предостаточно) и остаться вообще без жилья.
Не спешите расставаться с тем, что приобрели до брака
Если супруг просит вас настойчиво продать квартиру, доставшуюся вам, скажем в наследство или приобретенную на собственные средства еще до того, как вы встретили своего благоверного, чтобы он мог вложить деньги в раскрутку своего бизнеса или приобрести недвижимость побольше, записав ее лишь на него, то вас должно это насторожить. Доверие, конечно, — это прекрасно, однако известно много случаев, когда ушлые мужья оставляли своих партнерш без всего, умудрившись прибрать к рукам и то имущество, на которую они, по сути, не имели права. Поэтому не поддавайтесь на уговоры и думайте о своем будущем, ведь потерять, как известно, можно все очень быстро.
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Грамотно распределите семейный бюджет
Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, заранее обговорите с мужем о финансовых отношениях и определите, каким образом у вас будет сформирован семейный бюджет (общий, раздельный или смешанный, когда у каждого супруга есть свои средства и они выделяют равные доли на общие нужды). Иначе может получиться так, что большая часть средств будет уходить на вашего благоверного, тогда как вы не сможете себе лишний раз приобрести что-то действительно очень нужное.
Формируйте личную финансовую подушку безопасности
Стабильный доход у супруга – это, конечно, очень хорошо, однако, где гарантия, что, например, завтра его фирма не обанкротится и он не останется не у дел? Или он вдруг решит вложить все свои сбережения в бизнес, тем самым урезав вам бюджет или вовсе поймет, что он вас разлюбил (в жизни всякое бывает и к этому тоже нужно быть готовой) и не уйдет, оставив вас ни с чем. Поэтому приучите себя к формированию личной финансовой подушки безопасности, которая пригодится вам, если вдруг вы останетесь один на один с проблемой и придется как-то самостоятельно разбираться с долгами и текущими платежами.
Планируйте свои расходы на год вперед и заставляйте деньги работать
Если вам не хватает денег, то не спешите паниковать и кидаться искать подработку. Сначала проанализируйте свои расходы и посмотрите, куда уходят ваши средства. Возможно, случится так, что по итогу анализа вы поймете, что от большей части расходов сможете отказаться или хотя бы постараться их оптимизировать. Кроме того, эксперты рекомендуют планировать основные расходы заранее, так вы сможете держать под контролем свои траты и улучшить свое положение. Например, деньги на отпуск, учебу, оплату ЖКХ, сезонную одежду, подарки на семейные торжества вы сможете запланировать и отложить заранее, тогда вы не выйдете из лимита и не потратите средства впустую. Помимо планирования вам еще стоит изучить возможности пассивного дохода. Деньги должны работать и приносить вам прибыль, поэтому изучите варианты инвестирования средств (акции, ценные бумаги и так далее) и выберите подходящий для себя.
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