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7 ошибок, которые превратят ваши новогодние праздники в сущее наказание

Новый год – прекрасный праздник, семейный, теплый и очень уютный. Запах мандаринов и хвои, миллионы светлячков-гирлянд в ночном городе, подарки под елкой и опустевшие улицы. Но даже самое прекрасное в жизни можно испортить. Например, излишним перфекционизмом или стремлением доделать все дела, до которых не доходили руки в течение года. Прочитайте ТОП-7 типичных ошибок, которые могут превратить ваш праздник в адский ад — и не повторяйте.
Юлия Кроха,
семейный психолог психотерапевтического центра «Беркана»

№ 1 Предвкушение волшебства

Мы все с детства знаем, что Новый год и Рождество – волшебное время. Это так мило — посмотреть очередные «Елки» или «Иронию судьбы», решить, что с января точно начинаю вести здоровый образ жизни, начальник выпишет премию в размере годового оклада и, да-да, наконец-то сбудется самое заветное желание. Но праздник к нам приходит каждый год вместе с рекламой бодрящего напитка, а вот с волшебством выходят какие-то непонятки. Поэтому не стоит ждать волшебства извне, а имеет смысл поискать его в своей душе. А еще лучше стать добрым волшебником для кого-то. Хотя бы для своего ребенка или пожилых родителей.

№ 2 Аврал по-стахановски

Пятилетку за три года придумали наши дедушки и бабушки, но их заветы мы упорно претворяем в жизнь. Конечно, закончить все дела к 31-му декабря – прекрасная идея, но, к сожалению, невыполнимая. Поэтому имеет смысл расставить приоритеты – да, детский утренник пропустить нельзя, но чем-то придется пожертвовать. А еще лучше – делегировать. Не получается делегировать, вспоминаем, что в конце декабря самый дорогой ресурс – это время. Поэтому, по возможности, подключаем два других ресурса – финансовый и человеческий. Нет денег – справляемся всем миром, нет времени – заказываем доставку продуктов и елки на дом, нет никого рядом – отправляемся праздновать в ресторан. Правда, гуру тайм-менеджмента не открыли нам великую тайну, что делать, если в дефиците все три ресурса.

№ 3 Отсутствие плана

Конечно, везет тем, кто 29, 30 или 31 декабря куда-нибудь улетает. За них уже все продумали туроператор или отель, на худой конец. А что делать нам, кто после шестидневной рабочей недели гуляет на корпоративе, а наутро после вспоминает, что впереди еще десять дней отдыха? Думаю, имеет смысл хотя бы в голове набросать план предстоящих каникул, чтобы не пролежать все выходные на диване в обнимку с многодневными майонезными салатами и пультом от телевизора. Вместе с тем намечать глобальные дела — такие как ремонт кухни или переезд на ПМЖ в другой город или страну — тоже не стоит. Новогодние выходные даются нам для передышки в середине зимы, а не для великих свершений.

№ 4 Творческие эксперименты

Творческие эксперименты — будь то на кухне, с собственной внешностью или стилем — тоже откладываем на более спокойное время. Недаром новый год считается традиционным праздником, поэтому фиолетовые волосы, ультракороткое мини или новые туфельки, а также непроверенные рецепты экзотических салатов с гуавой или фуа-гра подождут. В ход идут старые добрые и проверенные вещи, те, которые никогда нас не подводили – оливье, похмельная солянка, удобная пара обуви и стрижка, сделанная у любимого мастера за две недели до Нового года.

№ 5 Синдром загнанной домохозяйки

Думаю, мы все знакомы с этим синдромом. Он прекрасно описан Эриком Берном и выражается в желании быть самой лучшей женой, мамой, хозяйкой и т.д. В результате, с утра 31-го числа мы драим, варим, парим, намазываем масочку на лицо, сжигаем в духовке праздничную утку, кричим на детей и мужа, а в результате отправляем их в магазин за так некстати забытой дижонской горчицей. В этот момент важно вспомнить, что мы не принадлежим к индуистскому божественному пантеону и у нас всего две руки, а не шесть, восемь или двенадцать. Поэтому не стоит примерять на себя позицию жертвы семейного одиночества «я все сделаю сама» и сваливаться без сил аккурат перед новогодним обращением Президента. Старая еврейская мудрость гласит: «Суббота — для человека, а не человек для субботы». Перефразируя ее, получаем — Новый год для человека. И точка.

№ 6 Пренебрежение безопасностью

Продолжая тему традиционных ценностей, Новый год имеет смысл справлять в хорошо известной компании. Если это по каким-то причинам не очень реально, тогда помним о безопасности – в компании всегда должно быть несколько трезвомыслящих людей, которые если что погасят горящую елку или смогут отличить венозное кровотечение от артериального. Никого не хочу пугать, но как известно, самое «урожайное» время в городских отделениях травмы и хирургии – это праздники. Дело не только в большом количестве выпитого алкоголя, но и в таком милом для души и сердца русского человека: «Праздник нужно встретить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитое время».

№ 7 Высокое напряжение

В канун праздников коллективное бессознательное волнуется, мы все куда-то спешим, что-то торопимся доделать, уровень межличностной агрессии и тревоги повышается. Да и дома градус напряжения растет по экспоненте. Поэтому, вспоминая детство, повторяем как мантру слова Карлсона «Спокойствие, только спокойствие» и держим в уме главную мысль уходящего года – с двенадцатым ударом кремлевских курантов, транслируемых по всем часовым поясам нашей необъятной Родины, это предновогодняя гонка закончится и у нас наконец-то появится время выдохнуть, сделать пару глотков шампанского и поздравить себя и окружающих с Новым годом.

Текст: Юлия Кроха

Фото: Shutterstock

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