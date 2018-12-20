7 ошибок, которые превратят ваши новогодние праздники в сущее наказание

№ 2 Аврал по-стахановски

Пятилетку за три года придумали наши дедушки и бабушки, но их заветы мы упорно претворяем в жизнь. Конечно, закончить все дела к 31-му декабря – прекрасная идея, но, к сожалению, невыполнимая. Поэтому имеет смысл расставить приоритеты – да, детский утренник пропустить нельзя, но чем-то придется пожертвовать. А еще лучше – делегировать. Не получается делегировать, вспоминаем, что в конце декабря самый дорогой ресурс – это время. Поэтому, по возможности, подключаем два других ресурса – финансовый и человеческий. Нет денег – справляемся всем миром, нет времени – заказываем доставку продуктов и елки на дом, нет никого рядом – отправляемся праздновать в ресторан. Правда, гуру тайм-менеджмента не открыли нам великую тайну, что делать, если в дефиците все три ресурса.

№ 3 Отсутствие плана

Конечно, везет тем, кто 29, 30 или 31 декабря куда-нибудь улетает. За них уже все продумали туроператор или отель, на худой конец. А что делать нам, кто после шестидневной рабочей недели гуляет на корпоративе, а наутро после вспоминает, что впереди еще десять дней отдыха? Думаю, имеет смысл хотя бы в голове набросать план предстоящих каникул, чтобы не пролежать все выходные на диване в обнимку с многодневными майонезными салатами и пультом от телевизора. Вместе с тем намечать глобальные дела — такие как ремонт кухни или переезд на ПМЖ в другой город или страну — тоже не стоит. Новогодние выходные даются нам для передышки в середине зимы, а не для великих свершений.