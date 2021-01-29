7 эгоистичных причин заводить детей (и вам это еще аукнется)

Ребенком нельзя привязать к себе мужчину

Не зря говорят, что ребенок еще ни одного мужчину не удержал в отношениях против его воли. Другими словами, представители сильного пола легко могут закончить отношения, если поймут, что чувства давно угасли и порознь будет лучше, чем вдвоем. Ребенка при этом они не бросят и будут всячески ему помогать, но… вдали от семьи. Поэтому если вы уверены, что благоверный останется с вами после того, как вы покажете ему заветные две полоски, то вы ошибаетесь. Он уйдет, а вам в итоге придется самостоятельно поднимать малыша на ноги.

Ребенок не может быть заложником родительских ожиданий

Не стоит заводить ребенка лишь потому, что все знакомые давно уже воспитывают наследников, а вы что-то припозднились с этим. Не нужно оглядываться на других и стремиться быть, как все. В противном случае это может привести к хронической усталости, разочарованию, неудовлетворенности и пренебрежению родительскими обязанностями. Чадо будет предоставлено само себе и, кто знает, что из него вырастет в этом случае. Лучше решаться на зачатие в том случае, если вы действительно созрели и готовы отказаться от своего привычного образа жизни ради малыша.

Ребенок не должен поправлять материальное положение родителей

Другая категория женщин полагает, что появление наследников поможет им поправить материальное положение, что таким образом они смогут получить причитающийся им материнский капитал и прочие льготы от государства. К тому же, по их мнению, если вдруг избранник решит их оставить, они смогут гарантированно получать алименты от экс-кавалера, пока их наследник не достигнет совершеннолетия. А там, глядишь, они еще что-нибудь интересное придумают. Например, сделают из ребенка перспективного спортсмена или представителя шоу-бизнеса, обеспечив таким образом себе безбедную старость. Стоит ли говорить, что эти планы так и остаются нереализованными? Дети сами вправе решать, кем именно они себя видят в будущем и вовсе не обязаны потакать материальным запросам своей родительницы.