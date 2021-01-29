7 эгоистичных причин заводить детей (и вам это еще аукнется)
Ребенок не поможет воскресить огонь страсти между супругами
Некоторые пары, наслушавшись советов горе-психологов, полагают, что вернуть былую страсть и воскресить угасающие отношения им поможет общий ребенок. Увы, но в реальности получается так, что к проблемам в отношениях прибавляются еще хроническая усталость, раздражение, апатия и прочие «прелести» родительства. Не всем удается с честью пройти эти испытания, и в итоге пары, которые были на грани распада еще до появления малыша, все же расстаются.
Ребенка не стоит заводить лишь потому, что биологические часы тикают слишком быстро
Помните, как родственники бестактно напоминали главной героине фильма «Дневник Бриджит Джонс» о тикающих часиках, намекая, что если она не забеременеет в самое ближайшее время, то просто не сможет реализовать свой материнский инстинкт, ведь природу не обманешь и после определенного возраста зачать, выносить и родить малыша становится сложнее. Поэтому если вы в принципе не чувствуете желания посвящать свою жизнь маленькому продолжению себя, но на вас в буквальном смысле наседают друзья и близкие, то не видитесь на их провокации и не действуйте в угоду им. Ведь это ваша жизнь и лишь вам решать, как (и с кем) вы проведете отведенное вам время.
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Ребенком нельзя привязать к себе мужчину
Не зря говорят, что ребенок еще ни одного мужчину не удержал в отношениях против его воли. Другими словами, представители сильного пола легко могут закончить отношения, если поймут, что чувства давно угасли и порознь будет лучше, чем вдвоем. Ребенка при этом они не бросят и будут всячески ему помогать, но… вдали от семьи. Поэтому если вы уверены, что благоверный останется с вами после того, как вы покажете ему заветные две полоски, то вы ошибаетесь. Он уйдет, а вам в итоге придется самостоятельно поднимать малыша на ноги.
Ребенок не может быть заложником родительских ожиданий
Не стоит заводить ребенка лишь потому, что все знакомые давно уже воспитывают наследников, а вы что-то припозднились с этим. Не нужно оглядываться на других и стремиться быть, как все. В противном случае это может привести к хронической усталости, разочарованию, неудовлетворенности и пренебрежению родительскими обязанностями. Чадо будет предоставлено само себе и, кто знает, что из него вырастет в этом случае. Лучше решаться на зачатие в том случае, если вы действительно созрели и готовы отказаться от своего привычного образа жизни ради малыша.
Ребенок не должен поправлять материальное положение родителей
Другая категория женщин полагает, что появление наследников поможет им поправить материальное положение, что таким образом они смогут получить причитающийся им материнский капитал и прочие льготы от государства. К тому же, по их мнению, если вдруг избранник решит их оставить, они смогут гарантированно получать алименты от экс-кавалера, пока их наследник не достигнет совершеннолетия. А там, глядишь, они еще что-нибудь интересное придумают. Например, сделают из ребенка перспективного спортсмена или представителя шоу-бизнеса, обеспечив таким образом себе безбедную старость. Стоит ли говорить, что эти планы так и остаются нереализованными? Дети сами вправе решать, кем именно они себя видят в будущем и вовсе не обязаны потакать материальным запросам своей родительницы.
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Ребенком не стоит манипулировать
Допустим, вы понимаете, что устали от работы и хотели бы взять перерыв, чтобы посвятить себя дому и любимому человеку, а не сидеть с 9 до 18 на работе. Но избранник зачастую против подобных решений, ведь, по его мнению, отношения должны строиться на равноправии, и если один партнер останется дома на какое-то время, то финансовая стабильность пошатнется. Хороший выход из этой ситуации, по вашему мнению, — вспомнить о своем «женском предназначении», родить ребенка и остаться в декрете. В этом случае, по мнению психологов, ребенок становится предметом манипуляций. Такие мамы, в большинстве случаев, переносят на чадо всю свою досаду за неудачно сложившуюся жизнь и нереализованные амбиции. Отец в таком случае отстраняется от воспитания и дает возможность супруге самостоятельно заниматься малышом — хотела родить, получи и распишись.
Ребенок не сделает вас взрослее в глазах собственных родителей
Некоторые дамы, уставшие от постоянного контроля своих родителей, наивно полагают, что как только у них появится ребенок, то их собственные папа и мама полностью переключат внимание на внука, подарив им, наконец, долгожданную свободу. По мнению психологов, многие женщины уверены, что как только они обзаведутся потомством, то сразу же вырастут в глазах родителей и с ними будут общаться как со взрослыми, а не как с неразумными детьми, за которых все и всегда надо решать. Им действительно кажется, что единственный способ справиться с этой удушающей заботой — родить малыша. В некоторых случаях это срабатывает, однако зачастую дамы понимают, что не готовы взять на себя ответственность за наследника и передают его на поруки бабушки с дедушкой, которые всячески балуют свое чадо, воспитывая его безвольной инфантильной личностью, неспособной на какие-либо поступки. И что будет впоследствии с таким ребенком? Правильно! Его также аккуратно передадут на поруки какому-нибудь подходящему кандидату и будут всячески опекать молодую семью, пытаясь привить им свои нормы поведения и правила. Или вовсе такой ребенок будет неспособен создать самостоятельную семью и предпочтет остаться с теми, кто с самого детства баловал его своим вниманием.
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