6 способов эффектно поставить свекровь на место (и не потерять мужа)

Не скупимся на комплименты

Ничто так не помогает расположить к себе человека, как вовремя сделанный комплимент. Только учтите, что комплимент должен быть искренним и «по делу». Например, если вы видите, что свекровь что называется «встала не с той ноги», то расскажите ей, что она прекрасно выглядит и вы вдохновляетесь ее активностью и оптимизмом. А заодно переведите разговор на ее кулинарные таланты и попросите поделиться парочкой фирменных рецептов, чтобы баловать ее сына. Уверяем вас, что любой матери будет приятно, когда кто-то захочет порадовать ее ребенка. Кроме того, пока ваша свекровь переключится на поиск рецептов, у вас будет передышка и возможность заняться своими делами.

Не ставим под сомнения принципы свекрови

Ни в коем случае не высказывайте недовольство свекровью мужу и не ставьте под сомнения ее профессионализм или житейский опыт. Поверьте, в этом случае ваш благоверный кинется защищать свою родительницу, а вы в итоге останетесь крайней. Поэтому просто молча выслушайте ее доводы и советы, а сами поступайте так, как считаете нужным.

Избегайте ненужных разговоров и ссор

Понятно, что всю жизнь у вас не получится игнорировать родственницу (скажем, если вдруг она нагрянет к вам в гости, то демонстративно молчать и делать вид, что вы ее не замечаете, не выйдет), однако вы можете минимизировать встречи с ней. Например, если она изъявит желание пожить у вас какое-то время, то вы можете затеять ремонт, объяснив свое решение мужу тем, что стараетесь для его же мамы, не может же она приехать «в развалины». Смеем вас уверить, что после фразы: «Мама, у нас ремонт, но мы тебе рады – поможешь нам с текущими делами», редко какая свекровь захочет вообще выдвигаться в вашу сторону. Кроме того, отказывайтесь от семейных встреч и посиделок, отправляя туда мужа в одиночку, сославшись на свое плохое самочувствие (в самом деле, не хотите же вы поставить под угрозу здоровье его мамы, поэтому действуете лишь из лучших побуждений). Придумайте несколько действенных сценариев и используйте их в зависимости от ситуации.