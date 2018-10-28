6 спасительных приемов, которые помогут вам пережить измену

Шаг третий — перестать себя обвинять

Большинство из нас уже настолько продвинуто в семейной жизни, столько статей по психологии прочитано, немыслимое количество тренингов по истинной женственности посещено, что мы прекрасно знаем: в измене виноваты оба, ответственность лежит в плоскости 50:50. И вот уже изощренный ум предательски начинает выискивать недостатки: ну как же, сама виновата, полностью растворилась в ребенке сразу же после родов, ходила по дому в линялой футболке и совершенно забыла про кружевные труселя, настолько ушла в новую работу, что, ужас-ужас, перестала гладить постельное белье. Запомните, пожалуйста, раз и навсегда: ответственность за измену лежит на том, кто изменил. А не на том, кому изменили. Дело в том, что чувство вины очень сильно блокирует проживание горя, соответственно, необходимо как можно быстрее избавиться от него.

Шаг четвертый — выйти из позиции жертвы

Если априори принять, что ответственность за измену лежит на партнере, то тут очень важно не угодить в ловушку «позиции жертвы». Да, жалеть себя можно и нужно, кто вас еще пожалеет, если не вы сами? И да, иногда исполнение сиротской песни «бедненькая, я бедная» с чувством, с толком, с расстановкой, с богатой артикуляцией и мелодическими переливами бывает очень полезным. Но недолго. Потому что позиция жертвы энергозатратна и очень непродуктивна. Тут мы включаемся в так называемый треугольник Карпмана, треугольник деструктивных отношений. Он подразумевает, что все три роли в вершинах треугольника — Тиран, Жертва и Спасатель — взаимозаменяемые. То есть если я чувствую себя жертвой, то своего партнера считаю тираном, и мне срочно нужен спасатель, например, моя подружка, с которой мы так мило будем перемывать косточки тирану и его пассии. И вот я уже не жертва, а тиран, и дальше — бег по замкнутому треугольнику. На это можно потратить всю оставшуюся жизнь. Поэтому единственный способ выйти из треугольника Карпмана — это открыто говорить о своих чувствах и о том, что вас не устраивает.