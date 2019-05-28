5 ошибок в общении с детьми мужа от прошлого брака, которые вам стоит избегать

Если вы любите своего избранника, то кажется, что для чувств нет никаких преград, и в скором времени вы станете счастливой семьей. Но в ваши мечты порой не входят дети мужа, а со временем отношения становятся напряженными. Чтобы такого не произошло, надо в первую очередь понимать, что ваш любимый мужчина не только муж, но и отец, а дети для него стоят рядом с вами на одной ступени, именуемой семья.

Выстраивать отношения с детьми надо начинать заранее, еще в начале вашего романа с их отцом. Вы должны найти подход к ним, точки соприкосновения и стать для них пусть не любимой, но нужной и важной. Главное не совершать ошибки, последствия которых могут сказаться на ваших отношениях с мужем.

Агрессия и раздражение

Если ребенок совершил проступок, вызвавший в вас злость или раздражение, не выплескивайте на него охватившие вас негативные эмоции. Помните: дети тонко чувствуют, они чувствительны и ранимы, а вас и ваши поступки они сравнивают со своей мамой. На них вы можете срывать злость в ситуациях, когда дети просто оказались не в том месте не в то время — вы раздражены из–за сторонних обстоятельств, но отыгрываетесь на тех, кто не может дать вам отпор. Вы должны понять, что ваша эмоциональная несдержанность может привести к конфликту, виноватой в которой окажетесь вы.

Совет:

Научитесь сдерживать свои эмоции в присутствии детей мужа, найдите для выхода негатива другой способ. Дети не должны чувствовать себя между двух огней. Им нужен отец, его внимание и забота, а вы, если хотите сохранить свой брак, должны принимать их общение и полностью поддерживать.