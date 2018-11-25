5 истинных причин, почему женщины хотят выйти замуж

Это опять же один из самых нелюбимых факторов для мужчин. Я же зарабатываю, кормлю семью, когда мне еще посуду мыть и с детьми гулять? Ты же дома почти все время, как ты можешь уставать? Жена моего одноклассника блогер и основательница проекта ENTERCLASS замечательная Анна Кастальская недавно написала пост о том, что ее многие подруги, молодые мамы или мамы с опытом, которые еще успевают заниматься любимым делом, всерьез мечтают о… жене. То есть о той женщине, которая бы готовила три раза в день, стирала, убирала, развозила и забирала детей из садиков, школ, кружков. Понятно, что есть помощницы по хозяйству, няни, тетушки и бабушки, но ничто не отменяет тот факт, что женщине нужен рядом человек, который возьмет на себя часть ежедневной рутины. А если это еще и любимый муж, так вообще замечательно. Сейчас, когда стереотипы о гендерных ролях стираются, женщины осознали, что в цене не вечно занятый бизнесмен или крупный чиновник, относящийся ко всем как к своим подчиненным, а прекрасный семьянин и хороший отец, который может и подгузник сменить, и кашу сварить, и побыть с детьми больше чем час своего драгоценного свободного времени.

Вместо послесловия

Что делать в том случае, если вы, прочитав статью, мысленно провели ревизию своих отношений и поняли, что ваши потребности в браке не удовлетворены? Тут есть два ответа. Первый: если одна из потребностей не закрыта, но с лихвой закрываются другие потребности, то ничего страшного. Другое дело, если вам уже давно что-то не нравится в отношениях, вы пытаетесь поговорить с партнером, а он отмахивается и говорит, что у него-то как раз все хорошо, просто вы, женщины, вечно все напридумываете. В таком случае либо вы обратитесь к психологу, либо рано или поздно появится тот, кто закроет ваши потребности в отношениях. По-другому не бывает. Потому что, слава богу, современная женщина понимает, что она у себя одна и никто за нее ее жизнь не проживет.

Текст: Юлия Кроха

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