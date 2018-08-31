4 простых совета, которые помогут справиться со свекровью и не потерять мужа

Хоть и маменькин сынок, но зато мой

Только представьте себе, сколько женщин вынуждены мириться с одиночеством только потому, что не могут найти свою вторую половинку? Представили? И если после этого вы решили, что пусть ваш мужчина подкаблучник, но вы все равно его любите и хотите сохранить семью, тогда призовите на помощь всю свою женскую мудрость. Эксперты советую не вступать в открытый конфликт с матерью вашего избранника, а постараться получать желаемое обходным путем. Например, если вы планируете о чем-то попросить своего избранника, то ни в коем случае не начинайте разговор, когда он голоден или находится на взводе. И во-вторых, никогда не озвучивайте свою просьбу в лоб, этим вы лишь еще больше заведете своего благоверного.

Попробуйте донести свои мысли следующим образом: «Милый, Петровы вернулись из очередного путешествия и мне даже неловко с ними обсуждать морские курорты, ведь мы там не были уже очень давно. Может быть мы сможем тоже отправиться к морю со следующих свободных средств?», «Дорогой, наши друзья отпраздновали очередную годовщину, и Витя преподнес такое красивое кольцо своей жене! Мне даже стыдно стоять рядом с ней со своими украшениями. Может быть со следующей зарплаты мы возьмем что-то подходящее?». Будьте уверены, что ваш мужчина, если он действительно вас любит, не захочет вас расстраивать и постарается исполнить ваши мечты.

Главное – найти подход

Ни в коем случае не произносите фразы типа «я это не готовлю», «вы лучше следите за своим сыном и воспитывайте его», «я не считаю нужным убираться дома каждый день» в присутствии свекрови. Во-первых, таким образом вы выставите себя в неприглядном свете и покажете, что хозяйка из вас так себе. А во-вторых, вы нарветесь на очередной скандал, который, увы, не способствует укреплению семейных отношений. Поэтому лучше возьмите себя в руки и на все колкости свекрови реагируйте спокойно. И ни в коем случае не критикуйте при ней своего мужа! Он для нее так и останется самым любимым мальчиком, а вот вы ненароком можете превратиться во врага №1. Лучше общайтесь с ней на нейтральные темы, а заодно не забудьте периодически говорить ей комплименты – это добавит вам очки и заставит свекровь поверить, что вы хорошая партия для ее сына.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: Shutterstock, kinopoisk