4 простых совета, которые помогут справиться со свекровью и не потерять мужа

Мама всегда права?
Разумеется, родителей нужно любить, особенно если речь идет о свекрови (чтобы вам потом не выставили претензии, что вы недостаточно учтивы). Но как быть в том случае, если вы, скажем, живете отдельно, но ваш благоверный до сих пор слушается во всем лишь свою маму и поступает так, как велит она. А все разговоры с вами начинаются с фразы «Вот моя бы мама….» и далее монологом по тексту. Подождите! Не спешите собирать его вещи и отправлять вместе с чемоданом в родительский дом. Будьте хитрее. И, например, раз ему так нравится, как готовит (стирает или убирает) его мама, то предоставьте ей полную свободу действий в этом плане. Пусть она какое-то время заботится о своем сыне, угощая его наваристыми борщами и подавая накрахмаленные рубашки. Поверьте, что через некоторое время ваш супруг взвоет от такой гиперопеки и примчится к вам налаживать отношения. Ведь не зря говорят, что все познается в сравнении.
Жизнь втроем на одной площади
Хуже всего приходится тем парам, которые вынуждены ютиться на одной жилплощади со своими родителями. И если мужчина в данном случае вполне спокойно воспринимает напутствия своей мамы (квартира ведь ее, значит последнее слово за ней), то вот невесткам в этой ситуации действительно не позавидуешь. И дело даже не в том, что двум хозяйкам приходится бороться не только за место на кухне, но и за внимание одного мужчины (мужа и сына, соответственно), но и в том, что жить с чужими людьми (пусть это даже родители супруга) и выполнять все их правила действительно сложно. Но все равно постарайтесь не идти на конфликт или намеренно разжигать дух борьбы, лучше вспомните, что все люди разные, но абсолютно к каждому можно найти подход. Да и свекровь лучше взять в союзники, на всякий случай.
Хоть и маменькин сынок, но зато мой
Только представьте себе, сколько женщин вынуждены мириться с одиночеством только потому, что не могут найти свою вторую половинку? Представили? И если после этого вы решили, что пусть ваш мужчина подкаблучник, но вы все равно его любите и хотите сохранить семью, тогда призовите на помощь всю свою женскую мудрость. Эксперты советую не вступать в открытый конфликт с матерью вашего избранника, а постараться получать желаемое обходным путем. Например, если вы планируете о чем-то попросить своего избранника, то ни в коем случае не начинайте разговор, когда он голоден или находится на взводе. И во-вторых, никогда не озвучивайте свою просьбу в лоб, этим вы лишь еще больше заведете своего благоверного.
Попробуйте донести свои мысли следующим образом: «Милый, Петровы вернулись из очередного путешествия и мне даже неловко с ними обсуждать морские курорты, ведь мы там не были уже очень давно. Может быть мы сможем тоже отправиться к морю со следующих свободных средств?», «Дорогой, наши друзья отпраздновали очередную годовщину, и Витя преподнес такое красивое кольцо своей жене! Мне даже стыдно стоять рядом с ней со своими украшениями. Может быть со следующей зарплаты мы возьмем что-то подходящее?». Будьте уверены, что ваш мужчина, если он действительно вас любит, не захочет вас расстраивать и постарается исполнить ваши мечты.
Главное – найти подход
Ни в коем случае не произносите фразы типа «я это не готовлю», «вы лучше следите за своим сыном и воспитывайте его», «я не считаю нужным убираться дома каждый день» в присутствии свекрови. Во-первых, таким образом вы выставите себя в неприглядном свете и покажете, что хозяйка из вас так себе. А во-вторых, вы нарветесь на очередной скандал, который, увы, не способствует укреплению семейных отношений. Поэтому лучше возьмите себя в руки и на все колкости свекрови реагируйте спокойно. И ни в коем случае не критикуйте при ней своего мужа! Он для нее так и останется самым любимым мальчиком, а вот вы ненароком можете превратиться во врага №1. Лучше общайтесь с ней на нейтральные темы, а заодно не забудьте периодически говорить ей комплименты – это добавит вам очки и заставит свекровь поверить, что вы хорошая партия для ее сына.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: Shutterstock, kinopoisk