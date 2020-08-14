11 способов произвести хорошее впечатление на его родных (и не нажить себе врагов)
Выясните заранее предпочтения и увлечения родителей
Перед встречей уточните у своего избранника, чем увлекаются его родители и подготовьте милые сувениры, которые бы отражали суть их увлечений (или пригодились бы им во время занятия их любимым делом). Тем самым вы покажете, что вам на самом деле интересно все, что связано с родными вашей второй половинке и проявите уважение к их хобби (и избежите неловких ситуаций, что тоже довольно часто случается при первом знакомстве).
Подготовьте несколько отвлеченных тем для разговора
Поверьте, что деньги, религия и политика – не самые удачные темы во время первой встречи. Заранее подумайте, о чем таком вы могли бы спросить родителей вашего избранника, разговор на какие темы могли бы поддержать сами без труда и какой интересной (или познавательной) информацией могли бы поделиться. Главное – чтобы все было искренне, не наигранно и к месту.
Настраивайтесь на диалог, а не на монолог
Плохой вариант – зациклиться на себе любимой и практически не давать другим сказать ни слова за целый вечер. Даже если у вас, по вашему мнению, впечатляющая биография, о которой немедленно нужно все рассказать, постарайтесь изложить только суть и не вдаваться в долгие рассуждения о чем-либо. Не хвастайтесь и не выпячивайте свои таланты, держитесь скромно и с достоинством отвечайте на вопросы. Кроме того, искренне интересуйтесь жизнью своих потенциальных родственников, возможно, у вас найдутся общие увлечения и темы для обсуждения.
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Обойдитесь без публичного выражения чувств
Даже если вы не виделись с кавалером «целую вечность» и не видите ничего плохого в том, чтобы показать всему миру, как сильно вы любите друг друга, воздержитесь от пылких демонстраций чувств в присутствии его родителей. В противном случае вас могут неправильно понять и в глазах его родственников вы будете выглядеть легкодоступной дамой, с которой можно не особенно церемониться. Поэтому поцелуи и объятия оставьте на потом, когда уединитесь и обменяетесь впечатлениями от знакомства.
Подобающий внешний вид
Отправляясь «на смотрины» в дом своего кавалера, заранее позаботьтесь о своем внешнем виде. Возможно, родители вашего избранника люди старой закалки и настороженно относятся к всевозможным модным экспериментам и нововведениям. К тому же, не забывайте, что вы отправляетесь не на модную вечеринку, поэтому слишком откровенные и вульгарные наряды стоит оставить в шкафу до более подходящего случая. Классика – вот, что всегда смотрится выигрышно и добавляет вам очки. Мама вашего избранника наверняка оценит ваш тонкий вкус и чувство стиля.
Соблюдение определенных манер
Хорошие манеры – залог успеха. Помните об этом, когда вам захочется выкинуть нечто такое в гостях у родителей вашего избранника. Возможно, то, что считается нормой в вашем семействе, может быть неуместно в данном случае и наоборот. Заранее уточните у своего избранника возможные нюансы и ведите себя дружелюбно.
Отсутствие «телефонной зависимости»
Данное правило применимо не только при знакомстве с его родителями, но и вообще при общении с другими людьми. Верхом неприличия считается приносить с собой телефоны на семейный (или дружеский) ужин и вместо общения сидеть, уставившись в экран. Если вы имеете привычку «зависать» в гаджетах, то окружающие могут расценить это как неуважение к ним и прекратить с вами любое общение. Поэтому во время встречи проявите уважение, включите бесшумный режим и оставьте телефон, где поодаль, продемонстрируйте интерес к беседе, задавайте наводящие вопросы и отвечайте, если о чем-то спрашивают вас. Если вам все же поступил экстренный звонок, который ни в коем случае нельзя проигнорировать, вежливо извинитесь, выйдите из-за стола и ответьте на звонок. Ни в коем случае не начинайте громко выяснять что случилось в той же комнате, где находятся остальные люди, чтобы не мешать им и не допустить неловкости (все вынуждены будут прервать разговор и невольно слушать вас, это не всегда уместно).
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Никаких нравоучений и фамильярности
Не лишним будет напомнить, что вы пришли на встречу с родителями вашего благоверного, а не с его друзьями, с которыми можно вести себя более непринужденно. Поэтому не забывайте о правилах приличия и ведите себя так, как принято в этом доме (а не так, как вы привыкли поступать на собственной жилплощади). Заранее уточните у своего избранника, что именно допустимо в их семье, а что категорически неприемлемо. Так вам будет проще установить контакт и потенциальными родственниками и показать им, что вы уважаете чужие традиции и правила.
Снисходительное отношение к чужим слабостям
Не забывайте, что родители вашего избранника точно так же волнуются перед знакомством с вами, поэтому даже если что-то они сделают не так (или вовсе забудут о чем-то), то отнеситесь к этому с пониманием и не подтрунивайте над ними. Лучше постарайтесь разрядить обстановку, сделайте что-то приятное или займите их светской беседой, дав возможность перевести дух и немного успокоиться (заодно и сами решите, как вести себя дальше).
Не жалуйтесь на своего избранника и не рассказывайте о своих проблемах
Просто запомните, что сын всегда будет самым-самым для его родителей (особенно, мамы), поэтому не вздумайте рассказывать о том, какой он неудачник или как плохо его воспитали. Так вы не только испортите отношения с потенциальными родственниками, но и вовсе можете остаться без кавалера (поверьте, что в случае противостояния с большей долей вероятности он выберет свою родительницу, а не вас). Кроме того, не стоит сразу с порога вываливать на малознакомых людей свои проблемы, рассказывать о своих неприятностях и просить вам помочь любыми (даже невозможными) способами. Постарайтесь с трудностями справляться самостоятельно, не привлекая к этому процессу родственников своего мужчины.
Не ведитесь на провокации
Психологи уверяют, что иногда родители вашего благоверного могут устроить вам своеобразную проверку на прочность и умение спокойно реагировать на те или иные внештатные ситуации. Поэтому если в ваш адрес отпускают колкости, не спешите отвечать тем же или вовсе скрыться за дверью, навсегда позабыв дорогу в дом этих недоброжелательных, как вам кажется, людей. Будьте мудрее, держите себя в руках и спокойно реагируйте на выпады тех, кто подарил вам мужчину мечты.
Фото: Pexels.com
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