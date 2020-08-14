11 способов произвести хорошее впечатление на его родных (и не нажить себе врагов)

Обойдитесь без публичного выражения чувств

Даже если вы не виделись с кавалером «целую вечность» и не видите ничего плохого в том, чтобы показать всему миру, как сильно вы любите друг друга, воздержитесь от пылких демонстраций чувств в присутствии его родителей. В противном случае вас могут неправильно понять и в глазах его родственников вы будете выглядеть легкодоступной дамой, с которой можно не особенно церемониться. Поэтому поцелуи и объятия оставьте на потом, когда уединитесь и обменяетесь впечатлениями от знакомства.

Подобающий внешний вид

Отправляясь «на смотрины» в дом своего кавалера, заранее позаботьтесь о своем внешнем виде. Возможно, родители вашего избранника люди старой закалки и настороженно относятся к всевозможным модным экспериментам и нововведениям. К тому же, не забывайте, что вы отправляетесь не на модную вечеринку, поэтому слишком откровенные и вульгарные наряды стоит оставить в шкафу до более подходящего случая. Классика – вот, что всегда смотрится выигрышно и добавляет вам очки. Мама вашего избранника наверняка оценит ваш тонкий вкус и чувство стиля.

Соблюдение определенных манер

Хорошие манеры – залог успеха. Помните об этом, когда вам захочется выкинуть нечто такое в гостях у родителей вашего избранника. Возможно, то, что считается нормой в вашем семействе, может быть неуместно в данном случае и наоборот. Заранее уточните у своего избранника возможные нюансы и ведите себя дружелюбно.

Отсутствие «телефонной зависимости»

Данное правило применимо не только при знакомстве с его родителями, но и вообще при общении с другими людьми. Верхом неприличия считается приносить с собой телефоны на семейный (или дружеский) ужин и вместо общения сидеть, уставившись в экран. Если вы имеете привычку «зависать» в гаджетах, то окружающие могут расценить это как неуважение к ним и прекратить с вами любое общение. Поэтому во время встречи проявите уважение, включите бесшумный режим и оставьте телефон, где поодаль, продемонстрируйте интерес к беседе, задавайте наводящие вопросы и отвечайте, если о чем-то спрашивают вас. Если вам все же поступил экстренный звонок, который ни в коем случае нельзя проигнорировать, вежливо извинитесь, выйдите из-за стола и ответьте на звонок. Ни в коем случае не начинайте громко выяснять что случилось в той же комнате, где находятся остальные люди, чтобы не мешать им и не допустить неловкости (все вынуждены будут прервать разговор и невольно слушать вас, это не всегда уместно).