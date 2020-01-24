10 фраз, которые нельзя говорить свекрови (если вы не хотите остаться без мужа)
«Ты не представляешь, что у меня происходит дома», - 34-летняя Светлана нервно теребила салфетку, даже не притронувшись к тарелке с ароматной пастой. Мы выбежали перекусить в ближайший ресторан, и я с сожалением отметила, что обеденный перерыв заканчивается, а коллега, видимо, настроена излить душу, тем самым окончательно отбив весь аппетит. «Рассказывай», - милостиво разрешила я, понимая, что насладиться едой все равно уже не удастся. Светлана сбивчиво принялась перечислять тот кошмар, в который, по ее мнению, превратилась ее жизнь, благодаря свекрови. «Изольда Дмитровна не успокоится, пока не разведет меня с сыночком, а все из-за того, что я не могу подстраиваться и всегда говорю, что думаю», - подвела итог расстроенная молодая женщина и вопросительно уставилась на меня. Я задумалась, действительно ли стоит внимательнее относится к тому, что говорить окружающим и может ли из-за такой ерунды разрушиться семейная жизнь? За разъяснениями обратимся к психологам, а заодно составим список «запрещенных фраз», которые точно не улучшат ваши отношения со свекровью.
«Вы плохо воспитали сына»
А вот это уже не просто заявление, а удар по самолюбию и признание абсолютной никчемности вашей свекрови (мол, что она за мать, если не могла воспитать достойного человека). И если подобное услышит ваш благоверный, то он устроит вам настоящий допрос с пристрастием, после чего обидится не на шутку. Вместо того, чтобы собственноручно разжигать конфликт, постарайтесь действовать мягко, не вступать в перепалку со свекровью и не нервировать лишний раз супруга подобными заявлениями (лучше ненастойчиво приучайте его к самостоятельности и хорошим манерам, глядишь, через какое-то время он изменится в лучшую сторону).
«Вы вообще знаете, как вам со мной повезло?»
Превозносить себя – не самая удачная мысль, которая может вас посетить при общении с материю вашего благоверного. Во-первых, это нескромно и не украшает ни одну женщину, а во-вторых, тем самым вы словно требуете от нее благодарности за то, что снизошли до такого неудачника, как ее сын (я вся такая-разэтакая, а ваш сын даже в подметки мне не годится). Думаете после подобного заявление отношение свекрови изменится к вам в лучшую сторону? Как бы не так!
«А вы вообще знаете, чем занимается ваш сын?»
Не надейтесь, что таким образом вам удастся вызвать сочувствие новоиспеченной родственницы. Свекровь все равно встанет на сторону сына, даже если он трижды будет не прав. К тому же, выходить замуж за этого человека или нет решали вы сами, поэтому не стоит теперь перекладывать свои проблемы на других (да и вряд ли вы обладаете такой информацией, которая недоступна матери вашего благоверного, наверняка она осведомлена о его характере и чудачествах ничуть не меньше чем вы, хоть порой и делает вид, что ни о чем не догадывается). А даже если вы действительно обладаете неким компроматом на супруга (порой случается и такое), неужели вы захотите выносить это на всеобщее обозрение? А если вдруг свекровь разволнуется и у нее подскачет давление? Ведь забота о ее здоровье также лежит на ваших плечах.
Фото: vostock-photo
«Я лучше знаю, как сохранить семью»
Даже если вам кажется, что никто кроме вас не знает, как поступить, чтобы семейные отношения стали лучше, подумайте о том, что со стороны зачастую бывает виднее. Ведь на многие вещи вы уже просто закрываете глаза, в то время как окружающим они кажутся, например, неприемлемыми. Ваша свекровь с высоты своих прожитых лет тоже может вам дать ценный совет, который поможет сохранить любовь и добиться взаимопонимания в семье.
«Мы сами во всем разберемся»
Не вздумайте в резкой форме отказываться от советов той, которая вам, собственно, подарила вашего супруга. Вне зависимости от того, хочется ли вам поставить ее на место и напомнить, что вам чужая помощь не нужна, или просто вы хотите таким образом подчеркнуть, что давно уже самостоятельная личность и вам можно доверить любое сложное дело, свекровь останется недовольна. К тому же, подумайте, что она намного взрослее и мудрее вас, поэтому хотя бы выслушайте ее и вежливо поблагодарите за совет. Другой вопрос, прислушаетесь ли вы к нему или поступите по-своему, главное, что вы сохраните мир и покой в своем доме.
«Мой дом – мои правила»
Понятно, что вы хозяйка в собственном доме, и можете распоряжаться им по своему усмотрению, однако не стоит таким образом ставить свекровь на место, намеренно указывая, что последнее слово в любом случае останется за вами. Чтобы не портить отношения, лучше выслушайте, что именно она вам хочет сказать, кивните головой в знак того, что информация вами принята и сделайте так, как посчитаете правильным. Таким образом вы и в конфликт вступать не будете, и маму супруга не обидите.
«Не вздумайте воспитывать моих детей»
Возможно вы просто пытаетесь оградить своих наследников от чрезмерной опеки бабушек (которые, как известно, любят баловать внуков, перечеркивая все ваши старания и воспитание), однако свекровь воспримет сей выпад в негативном ключе и решит, что вы категорически против ее общения с вашими детьми. Кроме того, она может подумать, что тем самым вы намекаете, что в вопросах воспитания собственного ребенка она потерпела полное фиаско, поэтому ее ни в коем случае нельзя подпускать к вашим. И пусть она действительно не Макаренко, эти слова могут ее задеть и навсегда испортить ваши отношения (потом не удивляйтесь, что муж вдруг рьяно начнет защищать свою мать и обвинит вас в черствости и эгоизме).
Фото: vostock-photo
«Мой муж самый настоящий неудачник»
Данным утверждением вы фактически обвинили мать своего супруга во всех несчастьях, которые свалились на вашу голову. На самом же деле вместо того, чтобы искать виноватых, лучше подумайте, каким образом можно исправить ситуацию (ведь иногда достаточно просто взглянуть со стороны на какую-то проблему, и решение не заставит себя ждать). К тому же, если вас не устраивает человек (вы считаете его неудачником, которому не светят никакие радости в жизни), тогда зачем же вы связали с ним свою судьбу?
«Может быть вам заняться своей жизнью?»
Даже если у вас и в мыслях не было обидеть маму вашего супруга, и вы совершенно искренне хотели освободить свекровь от каких-то бытовых обязанностей, чтобы она могла посвящать больше времени себе, она воспримет это как личное оскорбление. Во-первых, по ее мнению, вы фактически заявили, что не нуждаетесь в ее помощи, а во-вторых, почти намекнули на то, чтобы она появлялась в вашем доме как можно реже. Поставьте себя на место своей родственницы и представьте, чтобы чувствовали вы в этом случае? Поэтому в следующий раз, когда захотите проявить заботу, просто сделайте это как-то иначе, чтобы у человека не возникло чувства, словно ему указали на дверь.
«А вот моя мама…»
Вряд ли кому-то будет приятно, что его постоянно сравнивают с другими и ваша свекровь не исключение. Даже если вы действуете из лучших побуждений и хотите поделиться с окружающими теми знаниями, которые получили от своей родительницы, не стоит действовать напролом, подчеркивая чье-то превосходство. Лучше подайте все таким образом, чтобы и свекровь не обидеть, и сделать что считаете нужным.
Фото: vostock-photo
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