10 фраз, которые нельзя говорить свекрови (если вы не хотите остаться без мужа)

«Ты не представляешь, что у меня происходит дома», - 34-летняя Светлана нервно теребила салфетку, даже не притронувшись к тарелке с ароматной пастой. Мы выбежали перекусить в ближайший ресторан, и я с сожалением отметила, что обеденный перерыв заканчивается, а коллега, видимо, настроена излить душу, тем самым окончательно отбив весь аппетит. «Рассказывай», - милостиво разрешила я, понимая, что насладиться едой все равно уже не удастся. Светлана сбивчиво принялась перечислять тот кошмар, в который, по ее мнению, превратилась ее жизнь, благодаря свекрови. «Изольда Дмитровна не успокоится, пока не разведет меня с сыночком, а все из-за того, что я не могу подстраиваться и всегда говорю, что думаю», - подвела итог расстроенная молодая женщина и вопросительно уставилась на меня. Я задумалась, действительно ли стоит внимательнее относится к тому, что говорить окружающим и может ли из-за такой ерунды разрушиться семейная жизнь? За разъяснениями обратимся к психологам, а заодно составим список «запрещенных фраз», которые точно не улучшат ваши отношения со свекровью.

«Вы плохо воспитали сына»

А вот это уже не просто заявление, а удар по самолюбию и признание абсолютной никчемности вашей свекрови (мол, что она за мать, если не могла воспитать достойного человека). И если подобное услышит ваш благоверный, то он устроит вам настоящий допрос с пристрастием, после чего обидится не на шутку. Вместо того, чтобы собственноручно разжигать конфликт, постарайтесь действовать мягко, не вступать в перепалку со свекровью и не нервировать лишний раз супруга подобными заявлениями (лучше ненастойчиво приучайте его к самостоятельности и хорошим манерам, глядишь, через какое-то время он изменится в лучшую сторону).

«Вы вообще знаете, как вам со мной повезло?»

Превозносить себя – не самая удачная мысль, которая может вас посетить при общении с материю вашего благоверного. Во-первых, это нескромно и не украшает ни одну женщину, а во-вторых, тем самым вы словно требуете от нее благодарности за то, что снизошли до такого неудачника, как ее сын (я вся такая-разэтакая, а ваш сын даже в подметки мне не годится). Думаете после подобного заявление отношение свекрови изменится к вам в лучшую сторону? Как бы не так!

«А вы вообще знаете, чем занимается ваш сын?»

Не надейтесь, что таким образом вам удастся вызвать сочувствие новоиспеченной родственницы. Свекровь все равно встанет на сторону сына, даже если он трижды будет не прав. К тому же, выходить замуж за этого человека или нет решали вы сами, поэтому не стоит теперь перекладывать свои проблемы на других (да и вряд ли вы обладаете такой информацией, которая недоступна матери вашего благоверного, наверняка она осведомлена о его характере и чудачествах ничуть не меньше чем вы, хоть порой и делает вид, что ни о чем не догадывается). А даже если вы действительно обладаете неким компроматом на супруга (порой случается и такое), неужели вы захотите выносить это на всеобщее обозрение? А если вдруг свекровь разволнуется и у нее подскачет давление? Ведь забота о ее здоровье также лежит на ваших плечах.