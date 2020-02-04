Жениться нельзя разойтись: благоприятные и неблагоприятные даты для свадьбы в високосном году

Жениться или все же подождать?

Новый год отдан во власть Белой Металлической Крысе, закрывающей двенадцатигодичный желтый земляной окрас и начинающей отсчет новому «цветовому» циклу. И хотя сам по себе символ года отличается упорством и благоволит всем начинаниям и глобальным переменам (а свадьба, согласитесь, как раз и является одним из самых важных изменений в жизни каждого человека), однако «високосность» вносит свои коррективы и влияет на принятие решения о предстоящей дате торжества. С одной стороны, влюбленные хотят, как можно скорее скрепить свой союз, но с другой — на них давят предрассудки и суеверия, связанные с этим «нехорошим» периодом. Разбираемся, насколько они обоснованы.

На самом деле дурную славу високосный год получил из-за того, что «лишний» день добавлял в его копилку большее число свадеб и, соответственно, разводов. По сравнению со статистикой обычных лет это выглядело весьма удручающе. Хотя в истории есть упоминания, что раньше данный период считался временем невест, когда молодые особы не только самостоятельно определялись с датой будущего торжества, но и могли запросто посвататься к жениху. Данная привилегия вовсе не означала, что такой союз окажется крепким и гармоничным, но правом сватовства девушки не пренебрегали. Впоследствии люди стали все свои несчастья и неудачи объяснять именно неблагоприятным високосным годом и старались данный период провести как можно тише, не рискуя сверх меры и не устраивая шумных торжеств (в том числе и свадебные церемонии). Кроме того, если верить суевериям, то в високосный год не рекомендуется начинать все с чистого листа и ни в коем случае не посвящать других в свои планы, иначе все в вашей жизни пойдет наперекосяк. Например, если молодые люди решат завести семью, то они будут часто (и сильно) болеть и очень быстро разойдутся. Если же супруги охладели друг к другу и решили развестись именно в данный период, то их, согласно приметам, ожидала одинокая жизнь в дальнейшем (считалось, что они так и не смогут обрести свое новое счастье). Помимо этого, согласно поверьям, сразу же после високосного наступает так называемый год вдовы, а затем — вдовца. Исходя из названий, уже понятно, чем влюбленным может обернуться их желание скрепить свой союз в данный период.

И если вы все же определились, то главной преградой для вас может стать протест более суеверных родственников, для которых это имеет огромное значение. В данном случае можно попробовать найти компромисс и попытаться нейтрализовать мистическое влияние года на вашу дальнейшую супружескую жизнь.