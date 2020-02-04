Жениться нельзя разойтись: благоприятные и неблагоприятные даты для свадьбы в високосном году
Жениться или все же подождать?
Новый год отдан во власть Белой Металлической Крысе, закрывающей двенадцатигодичный желтый земляной окрас и начинающей отсчет новому «цветовому» циклу. И хотя сам по себе символ года отличается упорством и благоволит всем начинаниям и глобальным переменам (а свадьба, согласитесь, как раз и является одним из самых важных изменений в жизни каждого человека), однако «високосность» вносит свои коррективы и влияет на принятие решения о предстоящей дате торжества. С одной стороны, влюбленные хотят, как можно скорее скрепить свой союз, но с другой — на них давят предрассудки и суеверия, связанные с этим «нехорошим» периодом. Разбираемся, насколько они обоснованы.
На самом деле дурную славу високосный год получил из-за того, что «лишний» день добавлял в его копилку большее число свадеб и, соответственно, разводов. По сравнению со статистикой обычных лет это выглядело весьма удручающе. Хотя в истории есть упоминания, что раньше данный период считался временем невест, когда молодые особы не только самостоятельно определялись с датой будущего торжества, но и могли запросто посвататься к жениху. Данная привилегия вовсе не означала, что такой союз окажется крепким и гармоничным, но правом сватовства девушки не пренебрегали. Впоследствии люди стали все свои несчастья и неудачи объяснять именно неблагоприятным високосным годом и старались данный период провести как можно тише, не рискуя сверх меры и не устраивая шумных торжеств (в том числе и свадебные церемонии). Кроме того, если верить суевериям, то в високосный год не рекомендуется начинать все с чистого листа и ни в коем случае не посвящать других в свои планы, иначе все в вашей жизни пойдет наперекосяк. Например, если молодые люди решат завести семью, то они будут часто (и сильно) болеть и очень быстро разойдутся. Если же супруги охладели друг к другу и решили развестись именно в данный период, то их, согласно приметам, ожидала одинокая жизнь в дальнейшем (считалось, что они так и не смогут обрести свое новое счастье). Помимо этого, согласно поверьям, сразу же после високосного наступает так называемый год вдовы, а затем — вдовца. Исходя из названий, уже понятно, чем влюбленным может обернуться их желание скрепить свой союз в данный период.
И если вы все же определились, то главной преградой для вас может стать протест более суеверных родственников, для которых это имеет огромное значение. В данном случае можно попробовать найти компромисс и попытаться нейтрализовать мистическое влияние года на вашу дальнейшую супружескую жизнь.
Фото: vostock-photo
Как нейтрализовать мистическое влияние года?
Тем, кто старается не придавать значения народным приметам и суевериям, рекомендуем обратиться к советам, которые все же помогут нейтрализовать негативное влияние високосного года и подскажут, как сохранить любовь и взаимопонимание в семье.
Особое внимание следует уделить наряду невесты — нужно выбирать длинное платье (со шлейфом и вуалью или фатой), дополнив образ какими-то семейными драгоценностями, которые будут оберегать молодых и их чувства от вмешательства завистников. Если вы уже предварительно распланировали торжество, то за несколько месяцев (чем раньше, тем лучше) до предполагаемой даты следует отказаться от каких-либо увеселительных мероприятий в доме невесты (шумные застолья, дружеские вечеринки, юбилеи, девичники и так далее). Соблюдать данное ограничение необходимо, чтобы не спугнуть семейное счастье и не накликать на молодых беду. Молодожены, следующие к месту регистрации, ни в коем случае не должны оглядываться назад, иначе ничего хорошего в браке их не ждет. А скатерть, которой застилали праздничные столы, новоиспеченным супругам следует забрать с собой и использовать три года подряд во время празднования годовщины. Это поможет сохранить гармонию в браке и предотвратит скорое расставание.
Кстати, православная церковь не видит ничего дурного в том, чтобы провести обряд бракосочетания в данный период, но не приветствует приверженность к различным суевериям и языческим пережиткам. Единственное, таинство венчания не совершают в период великих многодневных постов.
К слову, есть и некий бонус в том, чтобы сыграть свадьбу именно в данный период (пока все остальные переживают по поводу мистического влияния високосного года, вы можете существенно сэкономить на организации торжества). Так, например, можно найти более выгодное место для проведения праздника, договориться с профессиональным фотографом и ведущим (а не брать тех, которые свободны именно в вашу дату), обсудить дополнительные скидки и бонусы в ресторане или магазине для новобрачных и так далее.
Фото: vostock-photo
Благоприятные и неблагоприятные даты для свадебного торжества
Понятно, что при выборе даты предстоящего торжества вы будете ориентироваться на время года, месяц, ваши знаки зодиака и, конечно, личные предпочтения (для кого-то, например, принципиально сыграть свадьбу весной, а другие предпочитают отправляться под венец исключительно в осенний период). Однако существуют даты, которые помогут укрепить ваш союз или, напротив, сведут на нет все ваши старания.
- Февраль — благоприятные: 7, 28, 29, неблагоприятные: 11, 19, 20
- Март — благоприятные: 6, 8, 29, неблагоприятные: 10, 17, 24
- Апрель — благоприятные: 3, 24, неблагоприятные: 9, 14, 22
- Май — благоприятные: 1, 4, 24, неблагоприятные: 11, 12
- Июнь — благоприятные: 1,5, 28, неблагоприятные: 16, 20
- Июль — благоприятные: 3, 26, 31, неблагоприятные: 16
- Август — благоприятные: 3, 23, 30, 31, неблагоприятные: 8, 18
- Сентября — благоприятные: 27, неблагоприятные: 16, 17
- Октябрь — благоприятные: 18, 26, 30, неблагоприятные: 3, 6, 14, 13
- Ноябрь — благоприятные: 20, 22, 27, 29, неблагоприятные: 3, 4, 10, 11, 14
- Декабрь — благоприятные: 20, 21, 25, 27, неблагоприятные: 1, 8
Отдельно хотелось бы выделить так называемые красивые даты
02.02.2020 — хоть и красивая, но одна из самых неудачных дат для заключения брака, по мнению астрологов. Однако если вы отправляетесь под венец по расчету (или же выходите замуж за своего лучшего друга, что тоже бывает), то ваш союз может быть вполне крепким и гармоничным.
20.02.2020 — весьма неблагоприятная дата для регистрации брака, в противном случае вас могут ожидать ссоры, размолвки и скорый развод.
Фото: vostock-photo
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