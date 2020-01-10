Запретный плод: 7 основных признаков, что мужчина никогда не оставит жену ради вас
«Дорогая, нам так хорошо вместе»
Возможно вы и сами замечали, что ваш кавалер не спешит вам признаваться в любви и весьма снисходительно относится к вашим пылким признаниям. Даже если вы лежите в постели, приходя в себя после умопомрачительных сексуальных игр, ваш партнер не шепчет вам на ушко милые глупости или нежности (которые, кстати, жаждет услышать каждая женщина). И как бы вы не наседали на него и не пытались «расколоть» этот крепкий орешек, он будет отшучиваться, что ему действительно хорошо с вами. А заодно придумает вам какое-нибудь нейтральное прозвище, лишь бы не называть случайно жену вашим именем (и вообще, чтобы не проколоться дома и сберечь нервы и чувства супруги). Эксперты утверждают, что мужчина просто не хочет брать на себя ответственность (ведь любовные признания зачастую он расценивает именно как ответственность за вас и ваши дальнейшие отношения), предпочитая разграничивать брак и «необременительные встречи» на стороне. Такой человек ценит семью, но, возможно, недополучает от супруги ласку, которую как раз и пытается найти в чужой постели. При этом разводиться он не намерен и будет всеми силами создавать видимость счастливого брака.
«К тебе или в гостиницу?»
Мужчина, который однозначно выберет семью, а не вас, будет всячески избегать публичных мест и вместо того, чтобы повести вас в ресторан (в кино, на выставку и так далее) где ненароком можно нарваться на кого-то из знакомых, сразу же предложит снять гостиницу (где-нибудь на окраине) или отправиться к вам. А заодно еще раз напомнит о том, что не хочет тратить время на «бесполезные походы по развлекательным местам», а лучше проведет лишние минуты с вами. Стоит ли говорить, что как только он получит желаемое, то тут же скроется из поля вашего зрения? Он вряд ли останется у вас на ночь, ведь ему гораздо важнее вернуться домой, а не объяснять потом супруге, почему он не пришел ночевать. Он не будет придумывать истории про командировки или сверхурочную работу, вместо того постарается спланировать ваши встречи таким образом, чтобы оказаться дома в четко обозначенное время и не заставлять нервничать своих близких.
Фото: vostock-photo
«Давай не будем тратить время на пустяки и сразу займемся сексом»
Кавалера, который точно никогда не уйдет от супруги, мало заботит ваша жизнь, ваши увлечения и проблемы. Он готов обсуждать с вами лишь то, что касается секса – тут уж ему нет равных в части соблазнения и обольщения. «Где, когда и как мы этим займемся» - основными темами, которые вызывают в нем неподдельный интерес. А все остальное вам придется решать самостоятельно – он же настроен исключительно на то что происходит в его семье, а вы дама взрослая разберетесь как-нибудь и без него. Психологи уверяют что он будет к вам внимателен ровно до тех пор, пока не получит сексуальное удовлетворение, а после сменит нежное «малыш» на холодное «все нормально, перезвоню». Его действительно к вам тянет, но лишь потому, что он не получает необходимых эмоций на супружеском ложе, а не потому, что вы и есть та роковая особа, которую он искал всю свою жизнь.
«У тебя болит голова? Но я уже настроился на приятный вечер!»
Как, вы вдруг заболели и перенесли встречу? Непорядок! Мужчина, которому важнее семья, не будет беспокоиться о вашем самочувствии, не примчится посреди ночи (или отменив важную встречу), чтобы привезти вам необходимые лекарства или просто побыть рядом, пока вы не почувствуете себя лучше. А зачем? Он лишь искреннее расстроится тому, что ваши сексуальные утехи придется перенести, ведь он давно уже все распланировал и не готов под вас подстраиваться и как-то менять свои планы. Ему действительно все равно, что у вас там произошло такого, из-за чего вы отказываете ему в близости. И чем чаще у вас будут находиться поводы для отмены встреч, тем скорее он поменяет вас на более сговорчивую особу, готовую на сексуальные подвиги без вмешательства в личную жизнь кавалера.
«Зачем задумываться о том, что будет завтра, когда можно жить здесь и сейчас»
Основной признак, красноречиво указывающий на то, что у вашего избранника нет на вас никаких видов, кроме того, чтобы держать вас в статусе любовницы – он никогда не обсуждает ваше совместное будущее. Он будет раздражаться всякий раз, как только вы захотите обсудить, чем займетесь с ним в ближайшую неделю или месяц. А все потому, что он действительно не знает, сколько у него будет свободного времени, которое он сможет вам уделить (и сможет ли вообще). Вести подобные разговоры он станет только со своей супругой и только с ней обсуждать (и корректировать) свои планы.
Фото: vostock-photo
«Ты же предохраняешься? Я не готов к сюрпризам»
Под «сюрпризами», конечно же, мужчина имеет ввиду появление наследников, которые никак не входят в его планы (а зачем если у него в семье, например, уже подрастает ребенок и больше иметь детей он не планирует). Он будет пристально следить за тем, чтобы вы вовремя приняли противозачаточные средства, а заодно и сам запасется резинотехническим изделием, лишь бы не попасть в щекотливую ситуацию. «Возможно, он просто не готов сейчас, но как только увидит малыша, то сразу же оставит свою семью», - наивно полагает большинство дам, согласившихся быть на вторых ролях. А вот психологи не так оптимистичны и напоминают, что ребенок не удержит мужчину, если он сам того не захочет (и тогда вам придется воспитывать свое дитя в одиночестве, ведь кавалер вас предупреждал с самого начала, что к подобным сюрпризам он не готов).
«Я слишком занят, поэтому сам тебе позвоню, когда будет возможность»
Он будет доступен лишь в определенное время – вам придется привыкнуть к тому, что на связь он станет выходить лишь тогда, когда рядом не будет его благоверной. Да и о регулярных встречах придется позабыть, ведь мужчина сможет уделять вам внимание не так часто, как вам бы того хотелось. А заодно вам нужно будет смириться с тем, что все выходные и праздники он априори будет проводить с семьей, время с которой он не променяет ни на какие сексуальные встречи с вами. Он просто не намерен связывать с вами свое дальнейшее будущее так зачем ему тратить силы и впускать вас в свою жизнь? Наоборот, он установит границы и четко объяснит вам, чего он никогда не потерпит, а на что будет готов закрыть глаза, например.
Фото: vostock-photo
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