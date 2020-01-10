Запретный плод: 7 основных признаков, что мужчина никогда не оставит жену ради вас

«Давай не будем тратить время на пустяки и сразу займемся сексом»

Кавалера, который точно никогда не уйдет от супруги, мало заботит ваша жизнь, ваши увлечения и проблемы. Он готов обсуждать с вами лишь то, что касается секса – тут уж ему нет равных в части соблазнения и обольщения. «Где, когда и как мы этим займемся» - основными темами, которые вызывают в нем неподдельный интерес. А все остальное вам придется решать самостоятельно – он же настроен исключительно на то что происходит в его семье, а вы дама взрослая разберетесь как-нибудь и без него. Психологи уверяют что он будет к вам внимателен ровно до тех пор, пока не получит сексуальное удовлетворение, а после сменит нежное «малыш» на холодное «все нормально, перезвоню». Его действительно к вам тянет, но лишь потому, что он не получает необходимых эмоций на супружеском ложе, а не потому, что вы и есть та роковая особа, которую он искал всю свою жизнь.

«У тебя болит голова? Но я уже настроился на приятный вечер!»

Как, вы вдруг заболели и перенесли встречу? Непорядок! Мужчина, которому важнее семья, не будет беспокоиться о вашем самочувствии, не примчится посреди ночи (или отменив важную встречу), чтобы привезти вам необходимые лекарства или просто побыть рядом, пока вы не почувствуете себя лучше. А зачем? Он лишь искреннее расстроится тому, что ваши сексуальные утехи придется перенести, ведь он давно уже все распланировал и не готов под вас подстраиваться и как-то менять свои планы. Ему действительно все равно, что у вас там произошло такого, из-за чего вы отказываете ему в близости. И чем чаще у вас будут находиться поводы для отмены встреч, тем скорее он поменяет вас на более сговорчивую особу, готовую на сексуальные подвиги без вмешательства в личную жизнь кавалера.

«Зачем задумываться о том, что будет завтра, когда можно жить здесь и сейчас»

Основной признак, красноречиво указывающий на то, что у вашего избранника нет на вас никаких видов, кроме того, чтобы держать вас в статусе любовницы – он никогда не обсуждает ваше совместное будущее. Он будет раздражаться всякий раз, как только вы захотите обсудить, чем займетесь с ним в ближайшую неделю или месяц. А все потому, что он действительно не знает, сколько у него будет свободного времени, которое он сможет вам уделить (и сможет ли вообще). Вести подобные разговоры он станет только со своей супругой и только с ней обсуждать (и корректировать) свои планы.