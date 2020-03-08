Почему так важно раскрыть природную сексуальность женщины и как правильно ее применять
На тему сексуальности можно рассуждать вечно: одни считают, что, это внутренняя сила или харизма, которая притягивает к вам людей и помогает получать желаемое, а другие убеждены, что это ни что иное, как набор определенных качеств, помогающих вам стать чуточку привлекательнее в глазах окружающих. И если привлекательность в себе действительно можно развить, то вот «внутреннее сияние» и уникальность присуща лишь избранным дамам, по мнению так называемых ценителей женской красоты и сексуальности. Редакция Passion.ru обратилась к эксперту, чтобы выяснить, действительно ли это так или каждая представительница прекрасного пола может стать той самой роковой соблазнительницей, ради которой мужчины совершают подвиги и безумства.
Не нужны какие-то специальные приемы для того, чтобы женщина могла почувствовать себя сексуальной. Достаточно лишь ей избавиться от навязанных запретов, убеждений, чувства страха, стыда или вины. Ведь сексуальность – не что иное как жизненная сила, позволяющая вам раскрыться в полной мере.
На тему сексуальности существует масса споров. Одни люди утверждают, что она заложена от рождения и проявляется в период полового созревания, а другие совершенно не понимают почему данной теме уделяется столько внимания. Тем не менее большинство запросов в Интернете касаются именно вопроса как же стать сексуальной чтобы привлечь «того самого мужчину мечты».
Стоит отметить что не нужны какие-то специальные приемы, чтобы женщина могла почувствовать себя сексуальной. Достаточно лишь ей избавиться от навязанных запретов, убеждений, чувства страха, стыда или вины. Ведь сексуальность – не что иное как жизненная сила, позволяющая вам раскрыться в полной мере.
Основные «сексуальные» переживания женщин:
- Нет той страсти и ярких ощущений, которые были когда-то
- Оргазмы случаются редко, или их нет вообще. Поэтому приходится имитировать, чтобы не расстроить партнера. Мужские прикосновения вызывают раздражение, а не приятные ощущения
- Страшно согласиться на близость с мужчиной, ведь после проведенной вместе ночи он может решить, что вы ему не нужны
- Интим нужен лишь для зачатия детей и заниматься любовью можно лишь в темноте, в определенных позах. Все остальное вызывает чувство стыда
- Во время близости бывают болевые ощущения, хотя по медицинским показаниям все в норме
- Не получается расслабиться, отключить голову и получать удовольствие от полового акта
- Секс воспринимается как нечто обыденное – был, да и ладно
Со многими этими переживаниями сталкиваются женщины. Они уверены, что даже с такими проблемами можно научиться жить и замыкаются в себе при этом лишая себя самой яркой радости, доступной нам от природы.
Фото: vostock-photo
Можно ли это как-то изменить?
Во-первых, необходимо работать со своими внутренними ощущениями, избавляться от страхов, чувства стыда, боли и других «заторов», мешающих чувствовать себя любимой, желанной и сексуальной. Именно эти барьеры мешают вам наслаждаться близостью со своим избранником и пагубно влияют на отношения (если партнеры не испытывает взаимного удовольствия или притяжения, то они либо вовсе прекращают общение, либо пытаются найти яркие эмоции и страсть на стороне).
Во-вторых, важно вспомнить, принять и отпустить весь тот негатив, который мешает вам раскрыться в полной мере. Перестаньте прятать скелеты в шкафах, избавьтесь от дурных мыслей и неприятных вещей и позвольте себе раскрепоститься.
В-третьих, не забывайте, что всякого рода массажи и медитации не помогут, а могут лишь усилить и без того не дающую вам жить спокойно проблему.
Что с этим делать?
- Помните, что вы не должны никому доказывать свою сексуальность Имеется ввиду соответствие каким-то общепринятым стандартам красоты или наличию сопутствующих «атрибутов» (гибкость в постели прекрасное знание популярных позиций громкий крик во время близости стоны и так далее) Все это клише (или определенные представления взятые из фильмов для взрослых) которые не имеют ничего общего с реальностью Вы можете позволить себе в сексе все то что считаете необходимым (или допустимым для себя) и при этом получить истинное удовольствие и наслаждение
- Научитесь расслабляться. Данный совет будет прежде всего актуален именно для вас (не для вашего партнера). Чтобы настроиться на нужную волну и почувствовать прилив сексуального желания можете взять себе за правило отпускать все переживания – в этом поможет горячая ванна, медитация, занятия йогой, прогулки на свежем воздухе, любимая музыка и так далее.
- Позвольте себе быть открытой. Для начала просто расправьте руки как крылья и постойте так пару минут, сделайте пару глубоких вдохов и выдохов. Затем пообщайтесь с соседями, выйдете на улицу и поздоровайтесь с кем-то или просто улыбнись симпатичному прохожему. Так вы сможете побороть свою стеснительность и будете готовы к новым ощущениям и впечатлениям.
- Не забывайте радовать себя и говорить себе комплименты. Это не трудно, но не привычно. Чтобы избавиться от комплексов, достаточно говорить себе около пяти комплиментов ежедневно. Замечайте приятные моменты, перед сном еще раз вспоминайте, что именно доставило вам радость в течение дня.
- Разрешайте себе все что хочется. Избавьтесь от постоянных «нельзя» или «внутренней мамы и бабушки», которые командуют и осуждают вас. Просто решите, что отныне вы будете делать то, что доставляет вам удовольствие (в разумных пределах, разумеется).
- Почувствуйте страсть и желание. Научитесь ощущать возбуждение. Многие женщины после работы с психологом впервые за многие годы начинают испытывать оргазм, занимаясь сексом с мужчиной. Вы тоже можете, принимая душ, сконцентрироваться на том, как капли воды стекают по вашей спине, как приятно касается одежда вашего тела. Легонько массируйте и прикасайтесь к себе чаще, когда, например, наносите вечером крем на кожу или втираете косметическое масло. Запомните эти приятные ощущения.
- Забудьте об обиде или неловкости. Вспомните, что именно вызывает у вас страх, стыд, неловкость, обиду и постарайтесь избавиться от этих неприятных ощущений. Если у вас самостоятельно не получается прожить (прокрутить) какие-то ситуации и отпустить их, то вы можете обратиться к психологу и вместе с ним это проработать.
Фото: vostock-photo
Итак, получать удовольствие от секса, вместо равнодушия, страха или боли, быть и чувствовать себя сексуальной и желанной, наслаждаться близостью, переживать возбуждающее предвкушение и удовольствие, не думая о том, как правильно или как можно заниматься любовью, достигать яркий финал и дарить радость партнеру вполне по силам любой женщине. Если вы сами позволите себе вместо недовольной и недоступной быть расслабленной и открытой, то тогда все обязательно получится.
«Бабушкины» установки от которых нужно избавиться в первую очередь:
- Секс - это неприлично
- Близость может быть только между супругами
- Если я позволяю себе интимную связь не буду в браке, то я плохая женщина
- Страсть - это похоть и это очень плохо
- Секс причиняет боль
- Как только мужчине отдашься, то он перестанет тебя уважать
- Секс – это дети, проблемы
- Секса нет – нет никаких проблем
- Занятия любовью нужны только для рождения детей
Просто помните, что у вас сейчас другие условия, мир изменился, цели и желания тоже стали иными. Вы сами решаете, какой именно вы будете и что вы себе можете позволить. Если вы проговорите это, если научитесь чувствовать себя, свои желания и эмоции, то и тело ваше непременно отзовется и станет более чувственным. Некоторые женщины признаются, что как только они снимают «внутренние блоки» и разрешают себе получать удовольствие, то тут же начинают ощущать, словно помолодели на несколько лет – появилась уверенность, жажда жизни и та самая сексуальность. Поэтому не нужны никакие специальные техники (или технологии) чтобы «включить» свой внутренний магнетизм и притяжение. Достаточно освободиться от негативного прошлого и научиться доверять себе, своему телу и своим чувствам.
Фото: vostock-photo
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