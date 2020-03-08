Почему так важно раскрыть природную сексуальность женщины и как правильно ее применять

На тему сексуальности существует масса споров. Одни люди утверждают, что она заложена от рождения и проявляется в период полового созревания, а другие совершенно не понимают почему данной теме уделяется столько внимания. Тем не менее большинство запросов в Интернете касаются именно вопроса как же стать сексуальной чтобы привлечь «того самого мужчину мечты».

Стоит отметить что не нужны какие-то специальные приемы, чтобы женщина могла почувствовать себя сексуальной. Достаточно лишь ей избавиться от навязанных запретов, убеждений, чувства страха, стыда или вины. Ведь сексуальность – не что иное как жизненная сила, позволяющая вам раскрыться в полной мере.

Основные «сексуальные» переживания женщин:

Нет той страсти и ярких ощущений, которые были когда-то

Оргазмы случаются редко, или их нет вообще. Поэтому приходится имитировать, чтобы не расстроить партнера. Мужские прикосновения вызывают раздражение, а не приятные ощущения

Страшно согласиться на близость с мужчиной, ведь после проведенной вместе ночи он может решить, что вы ему не нужны

Интим нужен лишь для зачатия детей и заниматься любовью можно лишь в темноте, в определенных позах. Все остальное вызывает чувство стыда

Во время близости бывают болевые ощущения, хотя по медицинским показаниям все в норме

Не получается расслабиться, отключить голову и получать удовольствие от полового акта

Секс воспринимается как нечто обыденное – был, да и ладно

Со многими этими переживаниями сталкиваются женщины. Они уверены, что даже с такими проблемами можно научиться жить и замыкаются в себе при этом лишая себя самой яркой радости, доступной нам от природы.