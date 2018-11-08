«Я зарабатываю больше, чем мой мужчина»: реальные истории о неравных отношениях

Марина, 32 года, менеджер фармацевтической компании, зарплата — 130 тыс. руб. в месяц

Виктор, 32 года, системный администратор, зп — 30 тыс. руб. в месяц

Марина всегда была умницей: она отличалась в учебе, общественной жизни, а потом и в работе. На новом месте она умеет сразу зарекомендовать себя и добиться повышения, благодаря креативности, энергичной трудоспособности и уверенности в себе. С карьерой у нее все в порядке.

А вот с мужчинами пока не везет. Первые серьезные отношения продлились 8 лет, но так и не закончились браком. Ее, которую всегда хвалили на работе, дома постоянно подвергали жесткой критике. И как только они расстались, ее бывший мужчина вскоре женился и обзавелся ребенком.

Потом была череда несерьезных романов. И однажды ей встретился Виктор. В отличие от большинства временных мужчин Марины, он не был избегающим ответственности невнятным мямлей и слабаком. Это был настоящий мужчина во всех отношениях — в том, как он уважал в ней женщину, старался быть сильным, а ей наконец позволял быть слабой. Ей так этого не хватало: наконец побыть девочкой, о которой заботятся, а не быть вечной умницей, которая справится с чем угодно на работе.

Вот только было одно «но»: в свои 32 Витя жил с мамой, зарабатывал 30 тыс. руб. в месяц, был в долгах и продолжал лелеять мечту о карьере рок-музыканта.

И постепенно это давало о себе знать. Как ни крути, а Марина со своей зарплатой привыкла к определенному уровню комфорта: питаться исключительно в кафе и ресторанах, например. Но ее мужчине отвезти ее в кафе — не по карману. И не по карману дарить ей подарки. Плюс ко всему он постоянно занят: то подработками, то репетициями его рок-группы. Все чаще это становилось причиной конфликтов.