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«Я зарабатываю больше, чем мой мужчина»: реальные истории о неравных отношениях

Мужчина — главный добытчик в семье. Это традиционная схема. Но традиции удается хранить не всем. И если женщина выбирает мужчину по достатку, как правило, это вызывает осуждение. «А как же любовь?», вопрошают осуждающие. Три женщины рассказали, каково им было в отношениях, где мужчины зарабатывали значительно меньше, чем они.

Марина, 32 года, менеджер фармацевтической компании, зарплата — 130 тыс. руб. в месяц

Виктор, 32 года, системный администратор, зп — 30 тыс. руб. в месяц

Марина всегда была умницей: она отличалась в учебе, общественной жизни, а потом и в работе. На новом месте она умеет сразу зарекомендовать себя и добиться повышения, благодаря креативности, энергичной трудоспособности и уверенности в себе. С карьерой у нее все в порядке.

А вот с мужчинами пока не везет. Первые серьезные отношения продлились 8 лет, но так и не закончились браком. Ее, которую всегда хвалили на работе, дома постоянно подвергали жесткой критике. И как только они расстались, ее бывший мужчина вскоре женился и обзавелся ребенком.

Потом была череда несерьезных романов. И однажды ей встретился Виктор. В отличие от большинства временных мужчин Марины, он не был избегающим ответственности невнятным мямлей и слабаком. Это был настоящий мужчина во всех отношениях — в том, как он уважал в ней женщину, старался быть сильным, а ей наконец позволял быть слабой. Ей так этого не хватало: наконец побыть девочкой, о которой заботятся, а не быть вечной умницей, которая справится с чем угодно на работе.

Вот только было одно «но»: в свои 32 Витя жил с мамой, зарабатывал 30 тыс. руб. в месяц, был в долгах и продолжал лелеять мечту о карьере рок-музыканта.

И постепенно это давало о себе знать. Как ни крути, а Марина со своей зарплатой привыкла к определенному уровню комфорта: питаться исключительно в кафе и ресторанах, например. Но ее мужчине отвезти ее в кафе — не по карману. И не по карману дарить ей подарки. Плюс ко всему он постоянно занят: то подработками, то репетициями его рок-группы. Все чаще это становилось причиной конфликтов.

И тогда Марина решилась на отчаянный шаг: чтобы перестать зарабатывать больше своего мужчины, она… уволилась. Очень уж ей хотелось почувствовать себя под крылом у любимого. И если размер его крыла всего 30 тысяч, значит у нее должен быть еще меньше.

У Марины были надежды, что это станет толчком для развития Вити, необходимость заботиться о ней подстегнет его. Но этим мечтам не суждено было сбыться. Ничего плохого не произошло. Но и ничего хорошего тоже. Все оставалось по-прежнему. И все эти психологические уловки типа «стань слабой, чтобы в твоей жизни появился сильный мужчина» — не сработали.

Отношения стояли на месте, взаимные недовольства копились. И когда Марина предложила на время разъехаться, Витя не стал возражать. После нескольких месяцев встреч она сказала, что больше так не может — и он снова не нашел, что возразить.

Ей хотелось, чтобы он был мужчиной, остановил ее, боролся за нее, сделал хоть что-то. Но у него оказалось слишком много своих проблем. А она вдруг четко поняла, что не собирается пускать свою жизнь коту под хвост, чтобы подстроиться под более слабого мужчину.

После этого она быстро нашла такую же высокооплачиваемую работу и снова стала ездить в отпуск в Европу. И теперь она уже точно знает, что не стоит ждать «чудесных превращений» — выбирать нужно изначально равного.

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