«Я чувствую себя такой незащищенной»: Ольга Серябкина подает в суд на создателей скандального «списка эскортниц»

На днях в одной из передач телеканала РЕН-ТВ был оглашен список российских знаменитостей, которые якобы зарабатывают на жизнь не только творчеством или бизнесом, но и другим способом, который предпочитают скрывать — оказанием эскорт-услуг. Список был составлен неким анонимным автором одного из Instagram-аккаунтов, регулярно «разоблачающих» таких девушек, многие из которых вполне известны. Среди имен, значащихся в списке, можно найти Ольгу Бузову, Светлану Лободу, Настю Каменских, Ольгу Серябкину и других звезд.
Последняя из вышеописанных селебрити была очень возмущена появлением ее имени в этом скандальном списке и решила найти и наказать клеветников в судебном порядке. «Ко мне, действительно, обратились Макс Фадеев и Ольга Серябкина, — рассказал журналу StarHit адвокат Сергей Жорин. — Если кто-то решил пошутить, то шутка явно не удалась. В ближайшее время мы найдем распространителя этих ложных данных и привлечем к суду за клевету, а также ущерб, нанесенный чести и достоинству моей клиентки».
Ольга уже высказалась и в своем микроблоге: «У вас бывало так, что в голове куча мыслей, но из-за негодования, ужасного разочарования и какого-то бессилия... вы не можете подобрать слова? Я чувствую себя такой незащищенной и даже одинокой внутри. Вопрос к вам — как вы относитесь к непроверенной информации? Я сейчас скажу метафорично, но верите ли вы тому, что написано на заборе? Что думаете о людях, которые откровенно врут? И ладно, если просто врут — своими словами они пятнают честь и достоинство того, о ком они говорят...» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram