«Я чувствую себя такой незащищенной»: Ольга Серябкина подает в суд на создателей скандального «списка эскортниц»

На днях в одной из передач телеканала РЕН-ТВ был оглашен список российских знаменитостей, которые якобы зарабатывают на жизнь не только творчеством или бизнесом, но и другим способом, который предпочитают скрывать — оказанием эскорт-услуг. Список был составлен неким анонимным автором одного из Instagram-аккаунтов, регулярно «разоблачающих» таких девушек, многие из которых вполне известны. Среди имен, значащихся в списке, можно найти Ольгу Бузову, Светлану Лободу, Настю Каменских, Ольгу Серябкину и других звезд.

Последняя из вышеописанных селебрити была очень возмущена появлением ее имени в этом скандальном списке и решила найти и наказать клеветников в судебном порядке. «Ко мне, действительно, обратились Макс Фадеев и Ольга Серябкина, — рассказал журналу StarHit адвокат Сергей Жорин. — Если кто-то решил пошутить, то шутка явно не удалась. В ближайшее время мы найдем распространителя этих ложных данных и привлечем к суду за клевету, а также ущерб, нанесенный чести и достоинству моей клиентки».