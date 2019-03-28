«Я бросалась на мужчин»: Дана Борисова откровенно рассказала о сексоголизме

Многим известно, что после излечения от алкогольной или наркозависимости пациенты реабилитационных клиник часто увлекаются чем-то другим, менее опасным для здоровья, но вредным для психики — например, играми или чрезмерным шопингом. Преодолевшая свою зависимость экс-телеведущая Дана Борисова призналась, что после лечения в Таиланде она стала... сексоголиком.

«Я бросалась на мужчин. Сексоголизм продлился три месяца, а потом мой врач посадил меня на успокоительные таблетки. Всякое-разное было. Стыдно вспомнить», — заявила Борисова в интервью, вышедшем на Youtube-канале «Точки Nad И».