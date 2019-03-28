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«Я бросалась на мужчин»: Дана Борисова откровенно рассказала о сексоголизме

42-летняя экс-телеведущая поведала о другом типе своей зависимости.
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Дана Борисова

Фото: Instagram
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Многим известно, что после излечения от алкогольной или наркозависимости пациенты реабилитационных клиник часто увлекаются чем-то другим, менее опасным для здоровья, но вредным для психики — например, играми или чрезмерным шопингом. Преодолевшая свою зависимость экс-телеведущая Дана Борисова призналась, что после лечения в Таиланде она стала... сексоголиком.

«Я бросалась на мужчин. Сексоголизм продлился три месяца, а потом мой врач посадил меня на успокоительные таблетки. Всякое-разное было. Стыдно вспомнить», — заявила Борисова в интервью, вышедшем на Youtube-канале «Точки Nad И».

Напомним, в феврале прошлого года в распоряжении портала Super.ru оказались скриншоты переписки Даны с одним из ее новых любовников из Владикавказа. Она отправила мужчине несколько интимных снимков, а также сделала недвусмысленное предложение о повторной ночной встрече. «Я денег хочу и секса», — написала Борисова своему собеседнику.

В свежем же интервью Борисова призналась, что как только эти скрины и секс-фото стали достоянием широкой общественности, она приняла решение «завязать» с интимом. Но, как и многие женщины, Дана все же мечтает встретить настоящую любовь, просто не торопится ходить на свидания.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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