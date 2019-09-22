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Выбирайте правильно: самые страстные мужчины по знаку зодиака (шпаргалка для женщин)

Если вам постоянно попадаются не те мужчины, то, возможно, вы просто не там их ищите. Чтобы узнать, подойдет ли вам кавалер по темпераменту, просто уточните его месяц рождения, а затем сверьтесь со звездами. Самые сексуальные, темпераментные и страстные представители сильного пола по знакам зодиака – в материале Passion.ru.

Овен

Мужчины-Овны привыкли все держать под контролем и ни за что не передадут бразды правления своей партнерше (в сексе в том числе). Свои чувства они ставят превыше всего и делают все, чтобы сначала доставить удовольствие себе, а затем и своей избраннице. Если вы хотите создать гармоничный союз с представителем этого знака, то вам нужно запастись терпением, проявлять покорность и быть готовой исполнять все их прихоти (в любое время и в любом месте, где только им взбредет в голову).

Телец

Мужчины-Тельцы отличаются прямолинейностью и упрямством, они не успокоятся, пока не добьются своей цели. Эти кавалеры получают удовольствие от процесса ухаживаний, поэтому будьте готовы к продолжительному букетно-конфетному периоду и исполнению своих самых заветных желаний. Представители этого знака очень любвеобильны и точно знают, как порадовать женщину, поэтому сексуальные утехи с ними явно не будут скучными.

Близнецы

Мужчины-Близнецы, отличающиеся легким и веселым нравом, проявляют настоящую изобретательность в отношениях (и в сексе тоже). Они нежны и внимательны со своей второй половинкой, знают, как доставить ей удовольствие, но… как только в поле их зрения попадает очередная интересная особа, как они тут же переключают на нее свое внимание и полностью теряют интерес к своей предыдущей даме.

Рак

Мужчины-Раки очень нерешительны и долго определяются в своих предпочтениях. Но как только они выберут «ту самую», то начнут за ней нежно и чувственно ухаживать. Представители этого знака зодиака обычно не изменяют своим партнершам и все силы тратят на то, чтобы сохранить и улучшить отношения (в том числе и в постели). Они предпочитают простых женщин, способных по достоинству оценить все их старания.

Фото: vostock-photo

Лев

Мужчины-Львы не только обожают свою персону и требуют постоянного восхищения от партнерши, они еще являются страстными неутомимыми любовниками. Они – настоящие педанты во всем, в том числе и в сексе, поэтому и дам выбирают себе под стать – ярких, ухоженных и неутомимых. И не вздумайте перечить своему Льву – он отлично знает, как и что нужно делать, а услышав критику в свой адрес, может обидеться не на шутку.

Дева

Мужчин-Дев можно назвать не только одними из самых страстных знаков зодиака, но и самых романтичных. Сначала они ведут себя нерешительно, но в конце вы понимаете, что это было самое грандиозное свидание в вашей жизни. Чтобы все получилось именно так как вы бы хотели, вам нужно взять инициативу в свои руки. Иначе ваш партнер может долго раздумывать, прежде чем отправиться с вами в мир наслаждений.

Весы

Мужчины-Весы, подобно аристократам, стараются окружить себя только красивыми вещами и в женщинах ценят, прежде всего, эффектную яркую внешность. Они привыкли манипулировать своей избранницей и не против попробовать с ней какие-нибудь ролевые игры, сделав так, чтобы удовольствие было обоюдным. Представители данного знака зодиака ценят умных женщин, поэтому подготовьтесь, если настроены перевести отношения с Весами на новый уровень.

Скорпион

Мужчинам-Скорпионам, пожалуй, можно отдать лавры первенства нашего рейтинга самых страстных и обольстительных знаков зодиака. Они прирожденные Казановы и точно знают, как доставить неземное удовольствие партнерше в постели. Если уж вы смогли зажечь огонь страсти у вашего избранника, то будьте уверены, что он воплотит в реальность все ваши сексуальные фантазии. Они действительно одержимы женщинами, но при всем при этом остаются однолюбами по жизни.

Фото: vostock-photo

Стрелец

Мужчины-Стрельцы являются прекрасными соблазнителями, но, вот парадокс, как только они «завоюют» очередную жертву, то тут же теряют к ней всякий интерес. Поэтому вам придется непросто, если вы вдруг решили удержать возле себя представителя этого знака. Они легко сделают так, чтобы в постели вы чувствовали себя расковано и непринужденно, но едва лишь почувствуют, что не получают отдачу, как сразу же переметнутся на сторону.

Козерог

Мужчины-Козероги очень ответственно подходят ко всему, что касается отношений, стараются избегать случайных связей и верят, что обязательно встретят ту, которая предназначена им судьбой. Представители данного знака зодиака доверяют не словам, а поступкам, отлично чувствуют потребности своих партнер и всеми способами пытаются воплотить это в жизнь. В постели они любят доминировать и ничего не имеют против физической боли, но, разумеется, только по обоюдному согласию.

Водолей

Прежде чем покорить мужчину-Водолея, даме нужно с ним подружиться. В процессе долгих традиционных ухаживаний представители этого знака узнают все о своей избраннице и стараются сблизиться с ней на эмоциональном уровне. Они ведут себя вполне предсказуемо в постели, но если вы выразите желание попробовать что-то новенькое, то они с энтузиазмом поддержат эту инициативу.

Рыбы

Мужчины-Рыбы весьма безынициативны и предпочитают отступить, как только на пути завоевания женщины возникают какие-либо трудности. Они не знают, чего хотят на самом деле, поэтому с удовольствием передадут вам инициативу (как в отношениях, так и в сексе). Но при этом в интимном плане они поставят ваши желания в приоритет и будут стараться сделать все, чтобы удовлетворить ваши запросы.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: vostock-photo

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