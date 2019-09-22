Выбирайте правильно: самые страстные мужчины по знаку зодиака (шпаргалка для женщин)

Овен

Мужчины-Овны привыкли все держать под контролем и ни за что не передадут бразды правления своей партнерше (в сексе в том числе). Свои чувства они ставят превыше всего и делают все, чтобы сначала доставить удовольствие себе, а затем и своей избраннице. Если вы хотите создать гармоничный союз с представителем этого знака, то вам нужно запастись терпением, проявлять покорность и быть готовой исполнять все их прихоти (в любое время и в любом месте, где только им взбредет в голову).

Телец

Мужчины-Тельцы отличаются прямолинейностью и упрямством, они не успокоятся, пока не добьются своей цели. Эти кавалеры получают удовольствие от процесса ухаживаний, поэтому будьте готовы к продолжительному букетно-конфетному периоду и исполнению своих самых заветных желаний. Представители этого знака очень любвеобильны и точно знают, как порадовать женщину, поэтому сексуальные утехи с ними явно не будут скучными.

Близнецы

Мужчины-Близнецы, отличающиеся легким и веселым нравом, проявляют настоящую изобретательность в отношениях (и в сексе тоже). Они нежны и внимательны со своей второй половинкой, знают, как доставить ей удовольствие, но… как только в поле их зрения попадает очередная интересная особа, как они тут же переключают на нее свое внимание и полностью теряют интерес к своей предыдущей даме.

Рак

Мужчины-Раки очень нерешительны и долго определяются в своих предпочтениях. Но как только они выберут «ту самую», то начнут за ней нежно и чувственно ухаживать. Представители этого знака зодиака обычно не изменяют своим партнершам и все силы тратят на то, чтобы сохранить и улучшить отношения (в том числе и в постели). Они предпочитают простых женщин, способных по достоинству оценить все их старания.