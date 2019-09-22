Выбирайте правильно: самые страстные мужчины по знаку зодиака (шпаргалка для женщин)

Овен
Мужчины-Овны привыкли все держать под контролем и ни за что не передадут бразды правления своей партнерше (в сексе в том числе). Свои чувства они ставят превыше всего и делают все, чтобы сначала доставить удовольствие себе, а затем и своей избраннице. Если вы хотите создать гармоничный союз с представителем этого знака, то вам нужно запастись терпением, проявлять покорность и быть готовой исполнять все их прихоти (в любое время и в любом месте, где только им взбредет в голову).
Телец
Мужчины-Тельцы отличаются прямолинейностью и упрямством, они не успокоятся, пока не добьются своей цели. Эти кавалеры получают удовольствие от процесса ухаживаний, поэтому будьте готовы к продолжительному букетно-конфетному периоду и исполнению своих самых заветных желаний. Представители этого знака очень любвеобильны и точно знают, как порадовать женщину, поэтому сексуальные утехи с ними явно не будут скучными.
Близнецы
Мужчины-Близнецы, отличающиеся легким и веселым нравом, проявляют настоящую изобретательность в отношениях (и в сексе тоже). Они нежны и внимательны со своей второй половинкой, знают, как доставить ей удовольствие, но… как только в поле их зрения попадает очередная интересная особа, как они тут же переключают на нее свое внимание и полностью теряют интерес к своей предыдущей даме.
Рак
Мужчины-Раки очень нерешительны и долго определяются в своих предпочтениях. Но как только они выберут «ту самую», то начнут за ней нежно и чувственно ухаживать. Представители этого знака зодиака обычно не изменяют своим партнершам и все силы тратят на то, чтобы сохранить и улучшить отношения (в том числе и в постели). Они предпочитают простых женщин, способных по достоинству оценить все их старания.
Фото: vostock-photo
Лев
Мужчины-Львы не только обожают свою персону и требуют постоянного восхищения от партнерши, они еще являются страстными неутомимыми любовниками. Они – настоящие педанты во всем, в том числе и в сексе, поэтому и дам выбирают себе под стать – ярких, ухоженных и неутомимых. И не вздумайте перечить своему Льву – он отлично знает, как и что нужно делать, а услышав критику в свой адрес, может обидеться не на шутку.
Дева
Мужчин-Дев можно назвать не только одними из самых страстных знаков зодиака, но и самых романтичных. Сначала они ведут себя нерешительно, но в конце вы понимаете, что это было самое грандиозное свидание в вашей жизни. Чтобы все получилось именно так как вы бы хотели, вам нужно взять инициативу в свои руки. Иначе ваш партнер может долго раздумывать, прежде чем отправиться с вами в мир наслаждений.
Весы
Мужчины-Весы, подобно аристократам, стараются окружить себя только красивыми вещами и в женщинах ценят, прежде всего, эффектную яркую внешность. Они привыкли манипулировать своей избранницей и не против попробовать с ней какие-нибудь ролевые игры, сделав так, чтобы удовольствие было обоюдным. Представители данного знака зодиака ценят умных женщин, поэтому подготовьтесь, если настроены перевести отношения с Весами на новый уровень.
Скорпион
Мужчинам-Скорпионам, пожалуй, можно отдать лавры первенства нашего рейтинга самых страстных и обольстительных знаков зодиака. Они прирожденные Казановы и точно знают, как доставить неземное удовольствие партнерше в постели. Если уж вы смогли зажечь огонь страсти у вашего избранника, то будьте уверены, что он воплотит в реальность все ваши сексуальные фантазии. Они действительно одержимы женщинами, но при всем при этом остаются однолюбами по жизни.
Фото: vostock-photo
Стрелец
Мужчины-Стрельцы являются прекрасными соблазнителями, но, вот парадокс, как только они «завоюют» очередную жертву, то тут же теряют к ней всякий интерес. Поэтому вам придется непросто, если вы вдруг решили удержать возле себя представителя этого знака. Они легко сделают так, чтобы в постели вы чувствовали себя расковано и непринужденно, но едва лишь почувствуют, что не получают отдачу, как сразу же переметнутся на сторону.
Козерог
Мужчины-Козероги очень ответственно подходят ко всему, что касается отношений, стараются избегать случайных связей и верят, что обязательно встретят ту, которая предназначена им судьбой. Представители данного знака зодиака доверяют не словам, а поступкам, отлично чувствуют потребности своих партнер и всеми способами пытаются воплотить это в жизнь. В постели они любят доминировать и ничего не имеют против физической боли, но, разумеется, только по обоюдному согласию.
Водолей
Прежде чем покорить мужчину-Водолея, даме нужно с ним подружиться. В процессе долгих традиционных ухаживаний представители этого знака узнают все о своей избраннице и стараются сблизиться с ней на эмоциональном уровне. Они ведут себя вполне предсказуемо в постели, но если вы выразите желание попробовать что-то новенькое, то они с энтузиазмом поддержат эту инициативу.
Рыбы
Мужчины-Рыбы весьма безынициативны и предпочитают отступить, как только на пути завоевания женщины возникают какие-либо трудности. Они не знают, чего хотят на самом деле, поэтому с удовольствием передадут вам инициативу (как в отношениях, так и в сексе). Но при этом в интимном плане они поставят ваши желания в приоритет и будут стараться сделать все, чтобы удовлетворить ваши запросы.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo
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