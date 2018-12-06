Все, что вы хотели знать о мастурбации, но боялись спросить

1. Мастурбация — это противоестественное и постыдное занятие для подростков

Мы не поделимся с вами статистикой по России, потому что, к сожалению, никто еще не проводил таких опросов на территории 1/7 части суши. Однако можно не сомневаться, что россияне наверняка не отличаются от всего остального мира или тех же США, где в начале XXI века выяснилось, что 92% американок в возрасте от 18 до 30 лет не видят в мастурбации ничего зазорного и с удовольствием ею занимаются. Около 30% женщин в возрасте от 60 до 69 лет время от времени мастурбируют. А более половины женщин в возрасте старше 70 лет, которые не живут с постоянным партнером, также не лишают себя удовольствия. Возраст не так важен, если вы любите себя.

2. Если вы не мастурбируете, вы фригидны

Даже если статистика убеждает вас в том, что все вокруг мастурбируют, но просто стесняются об этом говорить, это не дает повода думать, что 95% мужчин и 89% женщин, которые мастурбируют, лучше, сексуальнее и раскрепощеннее, чем те, кто этого не делают. Просто они предпочитают другие способы получить оргазм.

3. Мастурбация может привести к бесплодию

От мастурбации нельзя забеременеть, но точно так же от нее нельзя стать бесплодной. Хотя есть пара предостережений: в крайне редких случаях некоторым мужчинам по медицинским показаниям из-за низкого количества сперматозоидов врач может порекомендовать снизить число актов мастурбации. И второй важный момент, касающийся обоих полов: мастурбируя с секс-игрушками, надо обязательно содержать их в чистоте во избежание передачи различных инфекционных заболеваний, которые могут стать причиной бесплодия.