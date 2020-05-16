Визуалы, аудиалы и другие сексуальные типажи: в чем их отличие и к какому из них относитесь вы

Как определить, относитесь ли вы к этому типажу? Визуалам важен антураж: сексуальное неглиже, красивые интерьеры, хорошее постельное белье. Смогли бы вы привести к себе мужчину, если бы у вас дома был беспорядок? Или если бы вы знали, что у вас не побриты ноги и надеты трусы «а-ля бабушка Бриджит Джонс»? Визуалов сильнее всего возбуждает внешняя красота, все они немного фетишисты (в хорошем смысле этого слова). Именно поэтому для того, чтобы покорить партнера этого сексуального типажа, необходимо всегда выглядеть на все сто, чтобы ему или ей было приятно на вас любоваться. Причем продумывать нужно не только свой собственный образ, но и место интимной встечи.

Кинестетики

Люди этого сексуального типажа воспринимают мир и информацию, поступающую к ним, через кожу. О том, как к ним относятся другие, они подсознательно судят по прикосновениям и сигналам тела. Потому кинестетикам так важны держания за руку, поцелуи при встрече, крепость рукопожатия, поглаживания и другие тактильные проявления нежности и дружеского расположения. И не только! Кинестетиков заводит даже то, насколько мягкая и шелковистая кожа у их партнера. Благодаря этому они считаются чувственными, нежными и понимающими любовниками, которые без устали будут ласкать каждый миллиметр вашего тела и буквально упиваться этим.

Как определить, относитесь ли вы к этому типажу? Подумайте, любите ли вы, чтобы к вам прикасались, нравится ли вам тактильность и ласки, связанные с ней? Представьте, если бы вам пришлось «отключить» во время секса зрение и слух, насколько сильно бы тишина и темнота повысили или, наоборот, понизили градус накала страсти? Кроме того, для кинестетиков особенно важна прелюдия. Потому они предпочитают неторопливый секс с долгой прелюдией.

Аудиалы

Не самый распространенный типаж. В чистом виде встречается довольно редко. Однако люди, для которых голос – главный канал получения информации, все же существуют. Аудиалы – это те, для кого важно не только то, что им говорят, но и то, как это делают. Они слышат любые изменения в тембре голоса, в его интонациях и даже могут «считать» неискренность, фальшь, ложь или нежные чувства, при этом внешняя картинка для них второстепенна. Аудиалу абсолютно все равно, какое на вас белье и пришли ли вы на свидание в соблазнительном платье или в строгом брючном костюме, также их мало волнует, как вы поцеловали их при встрече.