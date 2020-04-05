Верните это немедленно: почему из отношений пропал секс и как это исправить
«Что-то мне нехорошо»
Когда у вас возникают те или иные проблемы со здоровьем, то совершенно логично, что все сексуальные моменты отступают на второй (или даже на третий) план. И если вы или ваш партнер по каким-то медицинским показателям не можете полноценно заниматься сексом, то можно пересмотреть свои взгляды на интимную жизнь и найти новые способы удовлетворения (или даже самоудовлетворения, если это потребуется). Когда все наладится и здоровье придет в норму, то и сексуальная составляющая вернется в ваши отношения.
«У меня проблемы на работе»
Нередко внешние факторы влияют на качество секса, а точнее, на полное его отсутствие. Проблемы на работе, стресс, нервное перенапряжение, проигрыш любимой футбольной команды, волнения на фондовом рынке – и все, ваш мужчина «ушел в себя», перестав обращать на вас внимание. Жизненные трудности имеют накопительный эффект и если вы понимаете, что для вашего избранника наступили тяжелые времена, то не набрасывайтесь на него с упреками, что он не уделяет вам время, а лучше помогите ему справиться с проблемой. И когда все наладится, то в ваших отношениях тоже наступит полная идиллия.
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«Нужно добавить огонька»
Эксперты утверждают, что охлаждение может наступить из-за того, что секс вдруг наскучил вам или вашему партнеру. Чтобы сойти с дистанции раньше времени, постарайтесь не превращать свою жизнь в рутину, добавляйте новизну, пробуйте экспериментировать и тогда поддерживать огонь страсти станет намного проще.
«Нам и без этого хорошо»
Случается, что со временем отношения становятся платоническими и это вовсе не означает, что вас разлюбили или вы чем-то обидели партнера. По словам экспертов, вы просто перешли на новый уровень, и ваша любовь стала более глубокой, полной взаимоуважения, взаимопонимания и поддержки. Однако, если вы задались целью вернуть страсть в отношения, то это вполне можно сделать. Начните флиртовать со своей второй половинкой, не забывайте о прикосновениях и комплиментах, устраивайте сюрпризы и попробуйте воплотить самые смелые фантазии друг друга.
«А, может, просто фильм посмотрим?»
Когда влюбленные встречаются продолжительное время и страсть притупляется, то на первый план выходят другие ценности. Партнеры понимают, что помимо секса есть много всего интересного и позитивного, поэтому с удовольствием проводят время вместе, занимаясь какими-то бытовыми вещами (встречаются с друзьями, готовят ужин, играют в настольные игры, занимаются музыкой, смотрят фильмы или даже просто лежат в обнимку). Психологи утверждают, что даже при таком раскладе можно найти время для близости. Постарайтесь не превращать это в рутину, а действуйте спонтанно, чтобы секс не наскучил и совсем не уступил место более насущным вещам.
Фото: Pexels.com
«Ты что, со мной заигрываешь?»
Бывает так, что партнеры не проявляют активность, ожидая, что это сделает кто-то за них. Допустим, вы мечтаете, что ваш избранник проявит себя эдаким мачо и покажет, на что он способен в постели. В это же время мужчина может мечтать о том, чтобы вы проявили активность и изобретательность, и попробуете себя в роли роковой соблазнительницы. И пока вы оба об этом грезите, но ничего не предпринимаете, то и интимная составляющая ваших отношений не изменится. Не бойтесь обсуждать с партнером ваши желания, расскажите, чего бы вам хотелось попробовать и каких действий вы ждете от него. В противном случае вам так и придется вздыхать о нереализованных возможностях.
«Мы же вроде недавно этим занимались?»
По словам экспертов, если у одного из партнеров низкое либидо, то тут уже ничего не попишешь. Ну не может он заниматься этим чаще, чем вам бы того хотелось. Это не значит, что нужно тут же себя (или его) записывать в неудачники и с завистью смотреть на окружающих, у которых, по вашему мнению, с этим делом уж точно все в порядке. Для начала определите причину снижения либидо (возможно, в результате сильного стресса желание пропало, но все поправимо) и найдите альтернативные способы удовлетворения сексуального аппетита (ролевые игры, ручные ласки и так далее). Наверняка в процессе самопознания вы откроете для себя новые грани и поймете, что не бывает безвыходных ситуаций.
«Ты меня не возбуждаешь»
Увы, но бывает так, что партнер нашел кого-то на стороне и вы его больше не интересуете. Он может оправдываться как угодно, но факт остается фактом – в сексуальных фантазиях теперь будет присутствовать кто-то другой, но не вы. Постарайтесь выяснить все, прежде чем кидаться на избранника с обвинениями и упреками. Узнайте, чем именно его там «приманивают», что он позабыл о своей второй половинке. А заодно присмотритесь к себе – обновите гардероб, измените прическу, начните заниматься спортом, запишитесь на какие-нибудь курсы и заведите новый круг общения. Ваш избранник наверняка оценит такие перемены и страсть вновь вернется в ваши отношения.
Фото: Pexels.com, Pixabay.com
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