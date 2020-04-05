Верните это немедленно: почему из отношений пропал секс и как это исправить

«Ты что, со мной заигрываешь?»

Бывает так, что партнеры не проявляют активность, ожидая, что это сделает кто-то за них. Допустим, вы мечтаете, что ваш избранник проявит себя эдаким мачо и покажет, на что он способен в постели. В это же время мужчина может мечтать о том, чтобы вы проявили активность и изобретательность, и попробуете себя в роли роковой соблазнительницы. И пока вы оба об этом грезите, но ничего не предпринимаете, то и интимная составляющая ваших отношений не изменится. Не бойтесь обсуждать с партнером ваши желания, расскажите, чего бы вам хотелось попробовать и каких действий вы ждете от него. В противном случае вам так и придется вздыхать о нереализованных возможностях.

«Мы же вроде недавно этим занимались?»

По словам экспертов, если у одного из партнеров низкое либидо, то тут уже ничего не попишешь. Ну не может он заниматься этим чаще, чем вам бы того хотелось. Это не значит, что нужно тут же себя (или его) записывать в неудачники и с завистью смотреть на окружающих, у которых, по вашему мнению, с этим делом уж точно все в порядке. Для начала определите причину снижения либидо (возможно, в результате сильного стресса желание пропало, но все поправимо) и найдите альтернативные способы удовлетворения сексуального аппетита (ролевые игры, ручные ласки и так далее). Наверняка в процессе самопознания вы откроете для себя новые грани и поймете, что не бывает безвыходных ситуаций.

«Ты меня не возбуждаешь»

Увы, но бывает так, что партнер нашел кого-то на стороне и вы его больше не интересуете. Он может оправдываться как угодно, но факт остается фактом – в сексуальных фантазиях теперь будет присутствовать кто-то другой, но не вы. Постарайтесь выяснить все, прежде чем кидаться на избранника с обвинениями и упреками. Узнайте, чем именно его там «приманивают», что он позабыл о своей второй половинке. А заодно присмотритесь к себе – обновите гардероб, измените прическу, начните заниматься спортом, запишитесь на какие-нибудь курсы и заведите новый круг общения. Ваш избранник наверняка оценит такие перемены и страсть вновь вернется в ваши отношения.