Утренний или вечерний секс — что полезнее

Плюсы вечернего секса: правда ли, что женщины – совы?

Несмотря на то что большинство мужчин хотят заниматься сексом с 6 до 9 утра, а большинство женщин хотят его с 11 вечера до 2 часов ночи, следующий самый популярный блок времени для обоих полов - с 21:00 до 23:00, когда биоритмы мужчины и женщины совпадают. Оно и понятно: с точки зрения физиологии, у обоих партнеров повышается уровень тестостерона, вызывающего влечение. То есть, женщина уже хочет секса, а мужчина – он как бы всегда не прочь, так почему бы и не заняться любовью?

Вечерний и ночной секс лишен многих отвлекающих факторов. Он более продолжителен по времени, нетороплив, действует успокаивающе. На качество секса больше влияют психологические, а не физиологические факторы. Мужчине нужно время, чтобы как следует разогреться, поэтому есть место романтическим моментам, дающим максимальное наслаждение обоим партнерам.

Как и в любое время суток, секс — это физическая нагрузка на опорно-двигательный аппарат, дыхательную и сердечно-сосудистую системы. В момент оргазма оба партнера получают мощный заряд окситоцина, эндорфинов, пролактина и других гормонов. Организм словно насыщается сексом, а затем наступает умиротворение, спокойствие и хороший сон (приятный бонус). И, наконец, секс в вечернее и ночное время идеален с точки зрения гигиены. Оба партнера уже успели посетить ванную, поэтому чисты, благоухают зубной пастой и не рвутся в уборную с переполненным за ночь мочевым пузырем. Но полноценное возбуждение в это время суток возможно, только если оба партнера расслаблены, голова ничем не занята. А будничная жизнь городского жителя добавляет нагрузок и усталости, которые могут сказаться на качестве близости. День на работе, утром и вечером – дорога, домашние дела с детьми и муж, который, после всех перипетий рабочего дня, зачем-то успел посмотреть выпуск вечерних новостей. Не удивительно, что вечером в будни секс получается без огонька, как будто действительно происходит «исполнение супружеского долга».