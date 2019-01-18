Уйти нельзя остаться: как заканчивают отношения разные знаки зодиака

Овен
Любители шумных вечеринок и балагуры-весельчаки, Овны, тем не менее, бывают прекрасными семьянинами. Представители данного знака достаточно страстные натуры, но если уж ходят налево, то делают это так незаметно, что вторая половина пребывает в неведении в течении многих лет. Если вдруг вы решите оставить своего избранника, то для начала приготовьтесь к грандиозному скандалу и попыткам воскресить изжившие себя отношения. И еще приготовьтесь к тому, что если от вас уходит мужчина-Овен, то обратно он вряд ли вернется.
Телец
Представители данного знака весьма упрямы и привыкли все доводить до конца. Они до последнего будут терпеть ваши выходки, в надежде, что в один прекрасный момент вы возьметесь за ум. Но всему приходит конец и однажды Тельцы могут так рассвирепеть, что без сожаления выставят вас из своей жизни. Поэтому если вы не хотите испытать на себе то, что чувствует поверженный тореадор, то не доводите своего Тельца до крайности. Да! И ни в коем случае не смотрите по сторонам – представители данного знака не прощают измену.
Близнецы
Представители данного знака привыкли быть в центре внимания и им в голову не может прийти, что кому-то может наскучить их общество. Если же вы все же решили избавиться от общительного Близнеца, то можете столкнуться с его эгоизмом. Он будет всем и каждому «плакаться в жилетку», в сотый раз пересказывая вашу историю любви и размышляя над тем, почему же вы все-таки его бросили. Если же представители данного знака решили порвать с вами, то сделают они это топорно – для начала просто пропадут из вашего поля зрения, а когда вы его все-таки найдете, будут долго мямлить и оправдываться, почему он принял такое решение.
Рак
Представителям данного знака очень сложно принять сам факт расставания. Они до последнего будут надеяться, что все еще можно вернуть и даже после разрыва отношения не перестанут появляться в вашей жизни. Если же Рак сам принял решение уйти от вас, то для начала он поможет вам наладить личную жизнь и найти достойного избранника, ведь с ним, по его мнению, вы никогда не смогли бы быть счастливы. Весьма благородно, не находите?
Лев
Если вам вдруг пришла в голову мысль расстаться со своим Львом, то этим вы нанесете самую настоящую обиду, которую переживать он будет со свойственным ему царским размахом. Нет, вы не увидите его, ползающих на коленях вокруг вас или не услышите пьяные рыдания в трубку – представители данного знака переживают в одиночестве, предварительно выкинув из своего жилища (да и из памяти тоже) все, что могло бы напоминать ему о вас. Самое лучшее, что вы сможете сделать в таком случае – больше никогда не появляться в его жизни. Если же представитель данного знака решил закончить ваши отношения, тогда он постарается сделать это как можно мягче и с достоинством.
Дева
Вот уж с кем опасно разрывать какие бы то ни были связи, так это с Девами. После объявлении о расставании, они будут рыдать, попутно придумывая план месте. И будьте уверены, что они придумают множество вариантов и в итоге выберут тот, что страшнее. И не удивляйтесь, если вдруг окружающие начнут судачить о вашей персоне – это Дева выставила «грязное белье» на всеобщее обозрение. Если же представители этого знака захотят уйти от вас, то они постараются обратить ситуацию в свою пользу, рассказывая всем и каждому, что вы их действительно недостойны.
Весы
Аристократичные Весы и сами не знают, чего хотят – сегодня, например, им взбрело в голову, что они больше вас не любят, а вот завтра они снова начнут осыпать вас комплиментами и подарками. «Уйти или махнуть рукой и оставить все, как есть?» - этот вопрос будет долго не давать покоя представителям данного знака. Они действительно не спешат рубить с плеча, предпочитая для начала обсудить с партнером создавшуюся ситуацию. Потом еще раз все обсудить… И лишь затем постараются сделать все, чтобы вы сами решились на этот ответственный шаг. А им останется лишь вздохнуть с облегчением – ведь не они же были инициаторами расставания, в конце концов.
Скорпион
Вот уж по кому плачет сцена (или кинематограф), так это по Скорпиону! Расставание с ним будет напоминать настоящий триллер – они блестяще умеют манипулировать людьми и будут использовать это на полную катушку. А все потому, что они уверены, если вы их бросили, значит не достойны их сочувствия и с вами (или дорогими вашему сердцу вещами) можно делать все, что угодно. Поэтому очень хорошо подумайте, прежде чем сообщать о своем решении избраннику. Сами, кстати, Скорпионы редко решаются на расставание с партнером, но если и делают это, то в своей излюбленной психологической манере.
Стрелец
Чтобы расстаться со Стрельцом, достаточно сделать так, чтобы он разуверился в вашей доброте и человечности и решил, что вам с ним не по пути. Например, намекните ему, что не выносите его собаку (кошку, попугая, крысу – нужное подчеркнуть) и увидите, как ваш кавалер растворится в покрове ночи. Что касается Стрельцов, то, как только вы упадете в его глазах, он тут же без сожаления вас покинет. И никаких шансов вернуть его уже не будет. Поэтому, если вы не хотите терять представителя данного знака, попытайтесь как можно дольше удерживаться на пьедестале, который он создавал для вас с такой любовью, и будет вам счастье!
Козерог
Представители данного знака зодиака весьма стойко переживают любые невзгоды и ваше решение разойтись примут достаточно спокойно. Правда, в одиночестве они могут сделать все, что угодно и даже нанести вред своему здоровью. Для Козерога главное – сохранить свое достоинство, поэтому и страдать он предпочтет вдали от ваших глаз. Если вы не хотите потерять человека, то в первое время после расставания периодически интересуйтесь, как он себя чувствует и все ли у него хорошо. Зато если Козерог поймет, что его чувства к вам давно угасли, то он медленно будет вас подводить к той мысли, что вам надо расстаться. Он просто создаст в доме такую невыносимую обстановку, что в один прекрасный момент вы не выдержите и сбежите от него сами.
Водолей
Это, пожалуй, единственные представители данного знака, которые умеют мастерски растворяться во времени. Иными словами, однажды вы вернетесь домой и не обнаружите там своего партнера, а заодно его многочисленный гардероб и любимые вещи. И не ждите объяснений, их не будет. Водолеи считают, что вы сами должны были понять, что их не устраивало в ваших отношениях. Ваше решение расстаться они примут спокойно и попытаются сделать все, чтобы чувства к вам, если они еще остались, угасли как можно скорее.
Рыбы
Если вас не трогают нечеловеческие душевные муки и потоки слез, то вы, конечно, можете попытаться расстаться с Рыбами, но тогда в глазах окружающих вы будете выглядеть бесчувственным человеком, не способным на любовь. При этом сами представители данного знака страдают вовсе не от того, что им действительно больно, а больше из-за любви к искусству. Поэтому просто дайте им вволю напереживаться и не успокаивайте – бесполезно. А вот если Рыбы решили оставить вас сами, то вволю насладившись душевными терзаниями, они постараются остаться с вами в хороших отношениях и будут время от времени «заплывать» к вам в гости.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: shutterstock
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