Уйти нельзя остаться: как заканчивают отношения разные знаки зодиака

Овен

Любители шумных вечеринок и балагуры-весельчаки, Овны, тем не менее, бывают прекрасными семьянинами. Представители данного знака достаточно страстные натуры, но если уж ходят налево, то делают это так незаметно, что вторая половина пребывает в неведении в течении многих лет. Если вдруг вы решите оставить своего избранника, то для начала приготовьтесь к грандиозному скандалу и попыткам воскресить изжившие себя отношения. И еще приготовьтесь к тому, что если от вас уходит мужчина-Овен, то обратно он вряд ли вернется.

Телец

Представители данного знака весьма упрямы и привыкли все доводить до конца. Они до последнего будут терпеть ваши выходки, в надежде, что в один прекрасный момент вы возьметесь за ум. Но всему приходит конец и однажды Тельцы могут так рассвирепеть, что без сожаления выставят вас из своей жизни. Поэтому если вы не хотите испытать на себе то, что чувствует поверженный тореадор, то не доводите своего Тельца до крайности. Да! И ни в коем случае не смотрите по сторонам – представители данного знака не прощают измену.

Близнецы

Представители данного знака привыкли быть в центре внимания и им в голову не может прийти, что кому-то может наскучить их общество. Если же вы все же решили избавиться от общительного Близнеца, то можете столкнуться с его эгоизмом. Он будет всем и каждому «плакаться в жилетку», в сотый раз пересказывая вашу историю любви и размышляя над тем, почему же вы все-таки его бросили. Если же представители данного знака решили порвать с вами, то сделают они это топорно – для начала просто пропадут из вашего поля зрения, а когда вы его все-таки найдете, будут долго мямлить и оправдываться, почему он принял такое решение.

Рак

Представителям данного знака очень сложно принять сам факт расставания. Они до последнего будут надеяться, что все еще можно вернуть и даже после разрыва отношения не перестанут появляться в вашей жизни. Если же Рак сам принял решение уйти от вас, то для начала он поможет вам наладить личную жизнь и найти достойного избранника, ведь с ним, по его мнению, вы никогда не смогли бы быть счастливы. Весьма благородно, не находите?