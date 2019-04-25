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Уйти нельзя остаться: 5 действительно веских причин для развода

Согласитесь, что семейная жизнь мало похожа на ежедневную сказку. Заедающий быт, рутина, платеж за ипотеку, из развлечений – совместный просмотр сериала, из культурных мероприятий – в выходные к свекрам на дачу. В школьном чате в вотсапе нешуточная борьба: подарить учительнице мультиварку или навороченный блендер на выпускной. У мужа – кризис среднего возраста, усугубленный проблемами на работе. Думаю, что каждая из нас в какие-то кризисные моменты ловила себя на мысли – разведусь и буду жить спокойно. По статистике 70% всех разводов происходят по инициативе женщин. Специально для Passion.ru семейный психолог Юлия Кроха разбирается с ситуациями, когда развод – единственно правильный выход из ситуации.
Юлия Кроха,
семейный психолог

Партнер с зависимостью

Широко распространенная зависимость от алкоголя или наркотиков, игровая зависимость – карты, ставки на спорт и т.д., включая компьютерные игры, если ваш партнер играет в них больше, чем восемь часов неделю, зависимость от экстремальных видов спорта, вождение на высоких скоростях, кредитная зависимость и многие другие. Почему зависимости не совместимы с семейной жизнью? По одной простой причине – вы живете не с человеком, а его проблемами. Дополнительный бонус от дорогого мироздания — созависимость. Понятно, что просто так в созависимые отношения не вляпываются, нужно иметь определенный бэк-граунд отношений в родительской семье. Но от этого не легче.

Кто поможет?

Группы поддержки для созависимых или индивидуальная работа с психологом.

Физическое/психологическое насилие

Ну здесь, вроде бы все ясно, бьют – беги. Но и тут возникают нюансы. «Он ведь извинялся и каялся, обещал, что больше меня пальцем не тронет», — обычно рассказывают мне клиентки с тщательно замазанными тональным кремом синяками на лице. «Я сама виновата, не нужно было к нему лезть с расспросами, когда он был раздражен», — рассказывает другая, а третья искренне верит в то, что ее муж изменится. Нет, он не изменится. И снова поднимет руку. Четвертая говорит о том, что ей все равно, пусть хоть убьет, но она жить без него не может. С психологическим насилием все тоже самое. Еще раз повторю, нет, он не изменится. Физическое насилие может привести к смерти, если не вашей, то вашего партнера, когда вы в состоянии аффекта решитесь дать сдачи. Психологическое насилие разрушит вашу самооценку и приведет к тяжелейшей депрессии.

Кто поможет?

Фонды помощи женщинам, пострадавшим от домашнего насилия, группы поддержки, родители.

Фото: Vostock Photo/Shutterstock

Отсутствие секса

В таких случаях я всегда вспоминаю категоричные слова своего пожилого преподавателя семейной психотерапии: «Нет секса – нет семьи». И по большому счету, абсолютно не важны причины: разные темпераменты, проблемы со здоровьем, фиксация на порно или отсутствие влечения у одного из партнеров. Если вы уже перепробовали все – и соблазнительное белье, и ролевые игры, и игрушки для взрослых, и длительные обсуждения, и даже побывали на приеме у сексолога и следуете его рекомендациям, а воз и ныне там, то развод неизбежен. Да, вы можете договориться со своим партнером об «открытых» отношениях, но секс часто обрастает чувствами и рано или поздно вам придет мысль о завершении брака. Секс – не главное в браке, но его отсутствие полностью подрывает семейную жизнь.

Кто поможет?

Если уж сексолог не помог…

Финансовые проблемы

Российская статистика разводов гласит, что самая распространенная причина разводов в нашей стране: алкоголизм или наркомания партнера. В США немного другая ситуация – там разводятся либо из-за финансовых проблем, либо из-за измен. Канули в Лету те времена, когда нам было по 17 лет и мы думали, что «с милым и в шалаше рай». Нет, не рай, особенно в квартире-студии, особенно взятой в ипотеку. А если еще постоянно звонят из банка и интересуются, почему просрочен платеж... Финансовая нестабильность способна повлиять и на самые теплые отношения, потому что нарушается одна из базовых потребностей человека – в безопасности.

Кто поможет?

Кредитный эксперт, юрист по финансовым вопросам, юрист по семейному праву.

Фото: Vostock Photo/Shutterstock

Ушла любовь

И это действительно повод для развода. В отношениях, где есть подлинная близость, любовь с течением времени трансформируется – в нежность, привязанность, привычку, уважение. Если же вы проснулись и вдруг поняли, что вы ничего не испытываете к человеку, который спит на подушке рядом с вами, как минимум, это повод задуматься. Подождите еще какое-то время, но, если вы точно осознаете, что любви больше нет, действуйте. Заявление о разводе можно подать на сайте госуслуг. Самый распространенный контраргумент моих клиенток: «А как же дети? Ведь он прекрасный отец». Да, развод травматичен для детей, но с разводом ваш бывший муж не перестанет быть их папой. Кстати, жить в семье, где между родителями нет любви, для детей не менее травматично.

Кто поможет?

Никто. К сожалению. Или к счастью.

Текст: Юлия Кроха

Фото: Vostock Photo

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