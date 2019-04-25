Уйти нельзя остаться: 5 действительно веских причин для развода

Партнер с зависимостью

Широко распространенная зависимость от алкоголя или наркотиков, игровая зависимость – карты, ставки на спорт и т.д., включая компьютерные игры, если ваш партнер играет в них больше, чем восемь часов неделю, зависимость от экстремальных видов спорта, вождение на высоких скоростях, кредитная зависимость и многие другие. Почему зависимости не совместимы с семейной жизнью? По одной простой причине – вы живете не с человеком, а его проблемами. Дополнительный бонус от дорогого мироздания — созависимость. Понятно, что просто так в созависимые отношения не вляпываются, нужно иметь определенный бэк-граунд отношений в родительской семье. Но от этого не легче.

Кто поможет?

Группы поддержки для созависимых или индивидуальная работа с психологом.

Физическое/психологическое насилие

Ну здесь, вроде бы все ясно, бьют – беги. Но и тут возникают нюансы. «Он ведь извинялся и каялся, обещал, что больше меня пальцем не тронет», — обычно рассказывают мне клиентки с тщательно замазанными тональным кремом синяками на лице. «Я сама виновата, не нужно было к нему лезть с расспросами, когда он был раздражен», — рассказывает другая, а третья искренне верит в то, что ее муж изменится. Нет, он не изменится. И снова поднимет руку. Четвертая говорит о том, что ей все равно, пусть хоть убьет, но она жить без него не может. С психологическим насилием все тоже самое. Еще раз повторю, нет, он не изменится. Физическое насилие может привести к смерти, если не вашей, то вашего партнера, когда вы в состоянии аффекта решитесь дать сдачи. Психологическое насилие разрушит вашу самооценку и приведет к тяжелейшей депрессии.

Кто поможет?

Фонды помощи женщинам, пострадавшим от домашнего насилия, группы поддержки, родители.