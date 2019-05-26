Топ-5 сложных позиций в сексе, которые смогут заменить вам спортивные тренировки

«Колье Венеры»

За интригующим названием прячется не менее интригующая позиция, которая требует недюжинной атлетической подготовки и большой осторожности при исполнении. Но если вас ничто не испугает, то попробовать ее стоит. Для того чтоб «примерить» это «украшение» на себе, женщина должна лечь на край кровати или иную довольно широкую горизонтальную поверхность, и поднять прямые ноги. Их партнер должен положить себе на плечи. После чего дама скрещивает их за его шеей. Далее мужчина, прижав бедра партнерши к себе, должен ее поднять так, чтоб все тело оказалось на весу. Хорошо, если у женщины развиты мышцы пресса – тогда она сможет удержать свое тело за их счет. Если же дама не обладает крепкой мускулатурой, она может держаться за шею партнера или, откинувшись назад, сделать упор руками в пол.

«Вертикальный валет»

И в заключение позиция, выполнение которой точно заставит краснеть гимнастов в цирке: «Вертикальный валет». Если у вас нет проблем с головокружением и крепкие шейные позвонки, можно ее попробовать. Для начала дама должна сделать классическую «березку», поддерживая руками свое тело для вертикального положения. Партнер, перекинув ногу через ее бедра, должен согнуть их в коленях. Ну а далее – дело техники. Рекомендуется поддержать даму руками за ногу, чтобы помочь ей сохранить равновесие. Пикантность позы заключается в необычном угле проникновения, позволяющем стимулировать несколько «горячих» точек при некоторой свободе для рук, которые можно применить также для дополнительных ласк. Яркие впечатления и красивый вид гарантированы.