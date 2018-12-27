Свадьба за границей: основные нюансы, которые вам следует предусмотреть

Сложные расчеты

Масштабные свадьбы за границей порой обходятся более чем в 10 тысяч долларов, в то время, как по российскому законодательству, вывезти без банковской справки и таможенной декларации более 10 тысяч долларов США или их эквивалента в другой валюте один человек не может. На снятие большой суммы наличных во многих странах также есть ограничения. В некоторых странах даже существует запрет на прямой наличный расчет. Отели замораживают на карте некую сумму за ваш номер, но если с вами будут заселяться большинство гостей, то сумма заморозки увеличивается. Запаситесь несколькими банковскими картами, узнайте какой валютой лучше расплачиваться и когда, какую сумму сможете провести через границу, и как снять деньги в местной валюте.

Непредвиденная логистика

Если вы понимаете, что повезете команду декораторов со всеми материалами в другую страну, заранее оценивайте масштабы перевозки. Исходя из этого выбирайте авиакомпанию или транспортную компанию, которая наиболее подходит по критериям веса и цене. Важно провести точные расчеты, ведь перегруз оценивается от 50 долларов за килограмм. Есть ряд стран, в которых могут возникнуть проблемы на границе при транспортировке крупногабаритных грузов. Убедитесь, что ваша страна не в их списке, а если все-таки там, то нужно искать местных, которые смогут помочь.

Уже на этапе создания концепции декора свадьбы, решите с декоратором, что из декораций надо будет везти с собой, а что будет докупаться на месте. Может, декоратору или флористу придется ехать далеко в другой город на машине или поезде, оставаться ночевать и тд.

Если гостей больше 50 человек, то продумайте трансфер для них. Просчеты могут обойтись вам намного дороже, когда придется заниматься логистикой в срочном порядке. Закажите машины заранее, ведь таксисты иногда не могут отыскать место проведения, особенно если свадьба проходит на природе, вдали от города или в экзотической стране.