Свадьба за границей: основные нюансы, которые вам следует предусмотреть

Как выбрать подрядчиков
Организацию свадьбы всегда лучше доверить профессионалам - на их стороне опыт и проверенные связи. Когда планируется масштабное торжество, то помощь организаторов необходима даже на родине, что и говорить о зарубежном wedding рынке, де для вас все новое и непонятное.
При организации свадьбы за границей, у молодых может появиться ощущение, что они уже не контролируют ситуацию. Поэтому первый вопрос – везти подрядчиков из России или искать на месте. Проверенные стилист, фотограф, видеограф, декоратор часто едут с молодыми в другую страну, при этом их услуги обычно оплачиваются, как и в родной стране. Но здесь нужно учитывать дополнительные расходы на дорогу и размещение персонала.
Рабочая сила в Европе, например, будет стоить дороже минимум на 30%, а качество проверить заранее вы не сможете. Также, над проектом работает, как правило, группа декораторов, а не один человек, и им нужно транспортировать декорации, порой громоздкие. Оценить здраво ситуацию и правильно подобрать подрядчиков сможет опытный организатор, желательно специализирующий на конкретном свадебном направлении.
Сложные расчеты
Масштабные свадьбы за границей порой обходятся более чем в 10 тысяч долларов, в то время, как по российскому законодательству, вывезти без банковской справки и таможенной декларации более 10 тысяч долларов США или их эквивалента в другой валюте один человек не может. На снятие большой суммы наличных во многих странах также есть ограничения. В некоторых странах даже существует запрет на прямой наличный расчет. Отели замораживают на карте некую сумму за ваш номер, но если с вами будут заселяться большинство гостей, то сумма заморозки увеличивается. Запаситесь несколькими банковскими картами, узнайте какой валютой лучше расплачиваться и когда, какую сумму сможете провести через границу, и как снять деньги в местной валюте.
Непредвиденная логистика
Если вы понимаете, что повезете команду декораторов со всеми материалами в другую страну, заранее оценивайте масштабы перевозки. Исходя из этого выбирайте авиакомпанию или транспортную компанию, которая наиболее подходит по критериям веса и цене. Важно провести точные расчеты, ведь перегруз оценивается от 50 долларов за килограмм. Есть ряд стран, в которых могут возникнуть проблемы на границе при транспортировке крупногабаритных грузов. Убедитесь, что ваша страна не в их списке, а если все-таки там, то нужно искать местных, которые смогут помочь.
Уже на этапе создания концепции декора свадьбы, решите с декоратором, что из декораций надо будет везти с собой, а что будет докупаться на месте. Может, декоратору или флористу придется ехать далеко в другой город на машине или поезде, оставаться ночевать и тд.
Если гостей больше 50 человек, то продумайте трансфер для них. Просчеты могут обойтись вам намного дороже, когда придется заниматься логистикой в срочном порядке. Закажите машины заранее, ведь таксисты иногда не могут отыскать место проведения, особенно если свадьба проходит на природе, вдали от города или в экзотической стране.
Если вы всем сердцем влюблены во французский шик или восточные сказки, то не отказывайтесь от своей мечты – играйте свадьбу именно в городе своего сердца! Это знаменательный день, который начинает отсчет нового жизненного этапа, поэтому проведите его так, как хочется именно вам.
Познакомиться с менталитетом страны
В идеале вы играете свадьбу в стране, чьи традиции, менталитет и культура близки вам по духу. Но насколько хорошо вы знаете страну, чтобы спрогнозировать, как ее жители проявляют себя в рабочих делах? Поэтому, лучше доверять свадьбы организатору, который наработал связи с местным свадебным рынком. Он должен знать, например, что в Италии очень сложно найти что-то в аренду. Легче купить новое в магазине. Поэтому наши декораторы на итальянских свадьбах часто «дорабатывают» декорации прямо на месте. На островных локациях почти невозможно найти свежие цветы из-за жаркого климата.
В Греции, Хорватии, Испании и других теплых странах у людей другой ритм жизни, который может сильно отличаться от привычного вам. В европейских странах подрядчики, наоборот, очень дотошные, прорабатывают все детали. Учитывайте рабочий график местного населения. Когда уже невозможно купить алкоголь или вызвать такси, до какого часа можно шуметь, во сколько рабочие уйдут домой с монтажной площадки. В европейских странах люди неохотно пойдут на переработки или срочные работы даже за отдельную плату.
Отдельная история, если вы собираетесь праздновать свадьбы по местным обычаям: досконально изучите процесс и подготовьте своих гостей. Здесь важно проработать все детали, том числе меню и дресс-код.
Другие погодные условия
Экзотические страны славятся не только горячим песком и теплыми волнами, но и проливными дождями, разнообразной флорой и фауной, например, пауками и змеями. И такие подводные камни можно сказать о любой стране, поэтому изучите климатические условия на сезон, когда будет свадьба. Подготовьте своих гостей, подскажите, какие вещи взять в путешествие: одежду, крема, аптечку. Плюс другого климата – флорист может найти растительность, которую сложно достать в России.
Honeymoon не отходя от кассы
Очень удобно после проведения свадьбы остаться в этом же отеле на медовый месяц или отправиться путешествовать по региону. Деликатный момент может возникнуть, когда гости также захотят остаться на отдых и продлить свой отпуск.
Текст: Юлия Шакирова
Фото: Shutterstock
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