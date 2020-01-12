Супружеские забавы: 9 основных правил ролевых игр, которые помогу вернуть страсть в отношения
Не уверен – не начинай
Психологи напоминают, что если вы не уверены на 100%, что сможете осуществить задуманное и довести дело до конца, то лучше даже не начинать. Ведь только представьте, какое разочарование испытает ваш избранник, если вы с ним несколько дней планировали действо, обсуждали процесс и дразнили его пикантными подробностями, а в самый последний момент вдруг решили все отменить или перенести на неопределенный срок. Запомните, что нет ничего более губительного для сексуальной жизни, чем демонстрация партнеру, что вы его не хотите (да-да, ваш благоверный может расценить ваше поведение именно так).
Сначала было слово
Сексологи утверждают, что игра начинает задолго до того, как вы предстанете друг перед другом в заранее выбранных образах. Другими словами, если вы хотите, чтобы ваш партнер к моменту встречи с вами был уже во всеоружии и изнывал от желания, начните заигрывать с ним прямо с утра. Например, страстно поцелуйте его перед уходом на работу, затем отправьте возбуждающее голосовое сообщение, недвусмысленные SMS и несколько впечатляющих фото. Только не перестарайтесь. Иначе ваш избранник может просто не дождаться вечера и после парочки таких «горячих снимков» снять сексуальное напряжение самостоятельно.
Прочь страхи и сомнения
Запомните, что в ролевых играх нет ничего постыдного и в постели разрешено делать все, что доставляет удовольствие вам обоим. Поэтому перестаньте думать о том, как на это бы отреагировали ваши друзья и знакомые (если бы они, например, узнали, чем вы занимаетесь со своим супругом). То, что происходит между вами, должно быть важно лишь для вас двоих, но не для окружающих. Но если все же есть некоторые моменты, которые для вас категорически не приемлемы, то честно скажите об этом своему благоверному, чтобы потом не краснеть от смущения и не прерываться в самом разгаре действа.
Фото: vostock-photo
Вся наша жизнь – игра
Не забывайте, что флирт – важная составляющая супружеских отношений. Поэтому не забывайте заигрывать со своим партнером, постепенно обсуждая с ним свои эротические фантазии, которые вы бы хотели воплотить в реальность. Кроме того, узнайте, а что хотел бы попробовать ваш благоверный – ведь, возможно, ваши желания совпадают и тогда придумать нечто особенное будет проще простого. Только договоритесь, что во время игры не будете подтрунивать друг над другом или делать вид, что вам это действительно интересно (хотя на самом деле вы еле сдерживаете зевоту и мечтаете лишь о том, чтобы все поскорее закончилось). В процесс должны быть вовлечены оба партнера иначе это просто не имеет смысла даже начинать.
Есть контакт
Заранее придумайте «стоп-слова» и обсудите, что для вас будет приемлемо в игре, а что нет. Не полагайтесь на то, что все решится само собой, ведь многие эксперименты, особенно с применением специальных БДСМ-гаджетов и игрушек, требуют полной уверенности, что ваш партнер не испугается (или не передумает) в самый последний момент. Иначе, вместо хорошего настроения и качественного секса, вы получите недовольство (обиду и недопонимание) своего благоверного и надолго отобьете у него охоту к чему-то такому.
Довериться интуиции и фантазии
Даже если вы изначально обсудили каждую мелочь (как вам казалось) и придумали весьма неплохой сценарий, во время процесса может что-то пойти не так и тут главное не начать паниковать раньше времени. Не спешите останавливать действо, а доверьтесь своей интуиции. Начните импровизировать и не забывайте хвалить и подбадривать партнера (поверьте, ему тоже нелегко перестроиться, но он старается ради ваших отношений). Запомните, никаких фраз «Я не знаю, что делать дальше», «Придумай сам, как лучше», «Подыграй мне, ну», «Мне надоело быть лидером» - это табу! Перестаньте психовать и тогда все обязательно получится, вот увидите.
Фото: vostock-photo
Перевоплощаться не на глазах у партнера
Главное в таком деле – эффект неожиданности, поэтому постарайтесь переодеться и «отрепетировать» в каком-нибудь отдельном месте и появиться перед партнером, что называется, «во всей красе». Чтобы «магия» сработала, и ваша сексуальность была оценена по достоинству, выбирайте не слишком вульгарные или доступные образы, а такие, где ваш благоверный сможет подключить фантазию и «додумать» что-то самостоятельно. Кроме того, не стремитесь раздеть друг друга слишком быстро, не торопите события, дайте страсти завладеть вами целиком и тогда результат вас точно впечатлит.
Играть, да не заигрываться
Некоторые неопытные пары во время ролевых игр пытаются подражать знаменитым актерам (или попросту пробуют повторить сценарий из какого-нибудь фильма для взрослых) и в итоге сводят все старания на нет. Психологи утверждают, что неискренность во время процесса (слишком бурное проявление страсти, вульгарное поведение, несвойственные вам манеры и так далее) может не только разочаровать партнера, но и заставят его усомниться в том, что он действительно хочет продолжать с вами подобные эксперименты в будущем. Чтобы не остаться у разбитого корыта, попробуйте «не фальшивить» во время процесса и более тщательно подбирайте себе роль, которая поможет раскрыться вашей сексуальности, а не наоборот.
Довести начатое до конца
И, пожалуй, самое главное правило – вы должны (просто обязаны) придерживаться вашей роли до самого конца, пока не наступит кульминация. Сексологи напоминают, что останавливаться в самом разгаре игры, снимать костюмы и бубнить себе под нос что вы устали/вам жарко/вам скучно и так далее, просто не этично по отношению к своему партнеру (ведь он уже настроился на определенный лад и подобное поведение попросту убьет его желание и надолго охладит пыл). Поэтому постарайтесь не выходить из образа, пока не добьетесь того, ради чего все это затевали (и пускай на первый раз не все получится идеально, но во время следующих подобных экспериментов вы будете чувствовать себя намного увереннее и сможете доставить друг другу незабываемое удовольствие).
Фото: vostock-photo
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