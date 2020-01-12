Супружеские забавы: 9 основных правил ролевых игр, которые помогу вернуть страсть в отношения

Не уверен – не начинай

Психологи напоминают, что если вы не уверены на 100%, что сможете осуществить задуманное и довести дело до конца, то лучше даже не начинать. Ведь только представьте, какое разочарование испытает ваш избранник, если вы с ним несколько дней планировали действо, обсуждали процесс и дразнили его пикантными подробностями, а в самый последний момент вдруг решили все отменить или перенести на неопределенный срок. Запомните, что нет ничего более губительного для сексуальной жизни, чем демонстрация партнеру, что вы его не хотите (да-да, ваш благоверный может расценить ваше поведение именно так).

Сначала было слово

Сексологи утверждают, что игра начинает задолго до того, как вы предстанете друг перед другом в заранее выбранных образах. Другими словами, если вы хотите, чтобы ваш партнер к моменту встречи с вами был уже во всеоружии и изнывал от желания, начните заигрывать с ним прямо с утра. Например, страстно поцелуйте его перед уходом на работу, затем отправьте возбуждающее голосовое сообщение, недвусмысленные SMS и несколько впечатляющих фото. Только не перестарайтесь. Иначе ваш избранник может просто не дождаться вечера и после парочки таких «горячих снимков» снять сексуальное напряжение самостоятельно.

Прочь страхи и сомнения

Запомните, что в ролевых играх нет ничего постыдного и в постели разрешено делать все, что доставляет удовольствие вам обоим. Поэтому перестаньте думать о том, как на это бы отреагировали ваши друзья и знакомые (если бы они, например, узнали, чем вы занимаетесь со своим супругом). То, что происходит между вами, должно быть важно лишь для вас двоих, но не для окружающих. Но если все же есть некоторые моменты, которые для вас категорически не приемлемы, то честно скажите об этом своему благоверному, чтобы потом не краснеть от смущения и не прерываться в самом разгаре действа.