Стресс, андропауза и еще 8 неожиданных причин, почему мужчины отказываются от секса

Порнозависимость

В современном цифровом мире возможность загружать и смотреть интернет-контент без цензуры привело к повальному увлечению мужчин порнографией, которое в последнее время начинает приобретать характер эпидемии.

По результатам исследования, проведенного учеными университетов Индианы и Гавайев, мужчины, регулярно смотрящие порно, начинают испытывать низкий уровень удовлетворенности своей партнершей в плане близости, романтической привязанности и преданности.

Хуже того, порнозависимость может иметь некоторые разрушительные последствия не только для отношений, но и для мозга.

Как объясняет автор книги “Безумно хороший секс”, доктор философии Лез Пэррот, когда мужчина становится зависимым от того, то он полагается только на него, для своей сексуальной стимуляции, вместо того, чтобы заняться сексом со своей партнершей. Это связано с тем, что за просмотром порно, во время зрительной сексуальной стимуляции, мозг наполняют нейрохимические вещества, которые у некоторых людей могут вызывать такую же зависимость, как кокаин.

Кроме того, различные исследования показали, что фильмы для зврослых подпитывает нереалистичные ожидания мужчины о том, каким должен быть секс. Это заставляет его быть менее довольным своей партнершей. Поэтому, если вы подозреваете, что ваш мужчина регулярно заменяет секс с вами просмотром порнографии, эту проблему можно и нужно решать. Как и в случае с любой зависимостью, первый делом необходимо признать, что она существует. Если порнозависимость не получается побороть собственными силами, обратитесь к секс-терапевту для индивидуального и парного консультирования.

И один в поле воин

В некоторые периоды своей жизни мужчина может отдавать предпочтение мастурбации, вместо секса с партнершей.

Иногда, для быстрого удовлетворения сиюминутного желания, мужчинам легче в буквальном смысле взять все в свои руки, нежели уговаривать на это партнершу. Мастурбация для них в данном случае быстрый и эффективный способ удовлетворения. Не каждый в этом признается, но для некоторых мужчин самоудовлетворение доставляет больше удовольствия, чем секс с партнершей. Человек, проводящий много времени за мастурбацией, привыкает к более интенсивному уровню сексуальной стимуляции, которая в данном случае сильнее, чем при проникновении во влагалище. Зачастую у таких мужчин даже при сильных чувствах к своей женщине партнерский секс сходит на нет.