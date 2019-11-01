Стресс, андропауза и еще 8 неожиданных причин, почему мужчины отказываются от секса
Перегрузки на работе
У страстных трудоголиков, проводящих все дни, а иногда и ночи напролет в офисе, чаще других жены страдают от сексуальной неудовлетворенности и отсутствия интимной жизни. И это вовсе не потому, что таким мужчинам по статусу положено иметь любовницу, с которой они коротают свободные между подписанием контрактов минуты. Чаще всего такой “любовницей” является сама работа. Как поясняет нейропсихолог и доктор философии Сидни Серуто, мужчины, не мыслящие своей жизни без работы, сублимируют свое сексуальное возбуждение в продвижении по карьерной лестнице. Жажда признания, денег, власти и регулярной подпитки эго заменяют им сексуальное желание. Попробуйте поговорить с вашим партнером о том, каким образом вы можете сбалансировать его трудовые обязанности и какие границы вы можете установить, чтобы сохранить и работу, и отношения.
Стресс
Повышенная нагрузка на работе и потеря ощущения финансовой стабильности могут негативно сказываться на либидо. Мужчины, находящиеся под гнетом стресса могут даже на время лишиться секс-драйва. В этом случае регулярная физическая нагрузка и осознанная медитация не только хорошо скажутся на здоровье, но эффективно устранят последствия стресса, в том числе и проблемы с либидо.
Фото: vostock-photo
Порнозависимость
В современном цифровом мире возможность загружать и смотреть интернет-контент без цензуры привело к повальному увлечению мужчин порнографией, которое в последнее время начинает приобретать характер эпидемии.
По результатам исследования, проведенного учеными университетов Индианы и Гавайев, мужчины, регулярно смотрящие порно, начинают испытывать низкий уровень удовлетворенности своей партнершей в плане близости, романтической привязанности и преданности.
Хуже того, порнозависимость может иметь некоторые разрушительные последствия не только для отношений, но и для мозга.
Как объясняет автор книги “Безумно хороший секс”, доктор философии Лез Пэррот, когда мужчина становится зависимым от того, то он полагается только на него, для своей сексуальной стимуляции, вместо того, чтобы заняться сексом со своей партнершей. Это связано с тем, что за просмотром порно, во время зрительной сексуальной стимуляции, мозг наполняют нейрохимические вещества, которые у некоторых людей могут вызывать такую же зависимость, как кокаин.
Кроме того, различные исследования показали, что фильмы для зврослых подпитывает нереалистичные ожидания мужчины о том, каким должен быть секс. Это заставляет его быть менее довольным своей партнершей. Поэтому, если вы подозреваете, что ваш мужчина регулярно заменяет секс с вами просмотром порнографии, эту проблему можно и нужно решать. Как и в случае с любой зависимостью, первый делом необходимо признать, что она существует. Если порнозависимость не получается побороть собственными силами, обратитесь к секс-терапевту для индивидуального и парного консультирования.
И один в поле воин
В некоторые периоды своей жизни мужчина может отдавать предпочтение мастурбации, вместо секса с партнершей.
Иногда, для быстрого удовлетворения сиюминутного желания, мужчинам легче в буквальном смысле взять все в свои руки, нежели уговаривать на это партнершу. Мастурбация для них в данном случае быстрый и эффективный способ удовлетворения. Не каждый в этом признается, но для некоторых мужчин самоудовлетворение доставляет больше удовольствия, чем секс с партнершей. Человек, проводящий много времени за мастурбацией, привыкает к более интенсивному уровню сексуальной стимуляции, которая в данном случае сильнее, чем при проникновении во влагалище. Зачастую у таких мужчин даже при сильных чувствах к своей женщине партнерский секс сходит на нет.
Фото: vostock-photo
Пониженный уровень тестостерона
В США тестостерон является одним из самым широко назначаемых гормональных препаратов. Согласно недавнему обзору, опубликованному в журнале Urology, у мужчин после 30 ежегодно уровень тестостерона уменьшается на 0,4 - 2%, что приводит к снижению либидо и энергии, упадку настроения, хронической усталости и , в конечном итоге, к эректильной дисфункции. При этом 97% мужчин с пониженным уровнем тестостерона сообщают о негативном влиянии его симптомов на их сексуальную жизнь. К счастью, повысить уровень тестостерона и вернуть секс-драйв на прежний уровень можно при помощи гормонозаместительной терапии.
Мужская менопауза
Мужская менопауза, на медицинском языке она называется андропаузой, это неминуемое возрастное снижение у мужчин тестостерона до критической отметки.
Несмотря на то, что мужская менопауза не имеет таких внезапных и интенсивных изменений, которые испытывают женщины во время климакса, она все же накладывает отпечаток на сексуальные потребности мужчин, которые постепенно начинают сходить на нет.
Поэтому не стоит принимать на свой счет, если раньше при одном вашем появлении мужчина хотел разорвать на вас одежду, а сегодня едва замечает новое белье, которое вы прикупили по случаю. Причина может быть просто биологической, а не психологической. Вместо того, чтобы закрываться, поговорите с ним о его сексуальных чувствах и ваших нуждах.
Фото: vostock-photo
Проблемы со здоровьем
Для мужчины потеря сексуального влечения означает не просто проблемы в постели. Как поясняет эксперт по эректильной дисфункции, доктор Фил Нгуен, любые “неполадки” могут свидетельствовать о более серьезных проблемах со здоровьем, например, таких как диабет, рак простаты или заболевания сердца. Оказывается, диабет ускоряет потерю мужчиной его сексуальной функции на 15 лет. Хотя утрата сексуального влечения не всегда означает проблемы со здоровьем, при первых признаках полового бессилия желательно как можно скорее обратиться к врачу.
Лишний вес
Это уже научно доказанный факт, что избыточный вес приводит к снижению либидо. Результаты исследования, опубликованные в издании Journal of Education and Health Promotion , показали, что ожирение и недостаточная физическая нагрузка увеличивают сексуальную дисфункцию на 43% женщин и 31%мужчин. Диабет и ожирение существенно снижают сексуальную активность, так как избыточный вес и неудовлетворительный имидж тела разрушают ту близость, которая лежит в основе здоровой половой жизни и возможности заниматься сексом.
Тогда как регулярная физическая нагрузка обеспечивает выброс эндорфинов, которые помогают человеку чувствовать себя уверенно и на подъеме, в том числе и в сексуальном плане.
Тревога и неуверенность в себе
Преждевременная или отсроченная эякуляция является одной из основных проблем у мужчин с эректильной дисфункцией, что конечно же не может не сказываться на самооценке.
Связанные с этими симптомами раздражение, тревога, неуверенность в себе, чувство несоответствия стандартам своей партнерши - все эти факторы могут привносить холодное в отношения и закрывать дверь мир сексуальных удовольствий. Хорошая новость заключается в том, что у 95% мужчин проблема преждевременной эякуляции может решаться с помощью прикладных поведенческих методик. А эректильная дисфункция эффективно лечится с помощью современных лекарственных препаратов и психотерапией.
Недостаток демонстрации чувств со стороны партнерши
Это принято считать исключительно женским капризом и претензией по отношению к мужчине, однако недостаток демонстрации привязанности и отсутствие физического проявления любви со стороны партнерши может негативно сказаться на желании сексуальных отношений со стороны мужчины. Когда мужчина не чувствует себя желанным, это очень расхолаживает и со временем снижает его секс-драйв. Поэтому небольшие знаки внимания, тактильный контакт, спонтанные поцелуи и объятия, помогут сохранить тепло в отношениях и огонь в постели.
Фото: Vostock-photo
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