Страсти кипят: как вывести из себя мужчин разных знаков зодиака (и испортить отношения)

Овен

Авторитарные и властные мужчины-Овны терпеть не могут, когда дамы пытаются доминировать, прямо не говоря при этом, чего же на самом деле они хотят. И если вы хотите разозлить своего кавалера, то начинайте действовать наперекор ему, попутно намекая, что он сдал свои позиции и вообще уже не тот, которого вы когда-то полюбили. Будьте уверены, что подобного отношения к своей персоне он точно не потерпит и, показав вам где раки зимуют, сбежит при первом же удобном случае.

Телец

Упрямых и медлительных представителей данного знака зодиака можно вывести из себя постоянными упреками, приказами поторопиться и требованиями действовать строго по вашей указке. А чтобы закрепить результат, постарайтесь менять свое мнение по несколько раз на день, критиковать каждое их действие и придумать как можно больше трудновыполнимых задач, пусть помучается. Мужчины-Тельцы, конечно, терпеливы, но не настолько. Очень скоро ему надоест терпеть ваши капризы, и он исчезнет в неизвестном направлении.

Близнецы

Начнем с того, что представители данного знака зодиака и сами доведут до белого каления кого, хочешь, однако если вам удастся обойти их в остроумии, обаянии и умении произносить 100 слов в минуту, сарказме и троллинге, то, будьте уверены, настроение вы им испортите надолго. Кроме того, почаще напускайте на себя ореол таинственности и, намекнув, что вам нужно серьезно поговорить, оставляйте своего Близнеца мучиться от неизвестности.

Рак

Представителей данного знака зодиака достаточно легко вывести из себя, разрушив их комфортный мир (а заодно и растоптав самооценку), который они так долго создавали. Мужчины-Раки итак по любому поводу сомневаются в своих способностях, а если еще и вы начнете давить на самое больное место, то ваш кавалер быстро сдастся и постарается найти укромное место подальше от вас, чтобы восстановить свое душевное равновесие и подумать о вечном.