Страсти кипят: как вывести из себя мужчин разных знаков зодиака (и испортить отношения)
Овен
Авторитарные и властные мужчины-Овны терпеть не могут, когда дамы пытаются доминировать, прямо не говоря при этом, чего же на самом деле они хотят. И если вы хотите разозлить своего кавалера, то начинайте действовать наперекор ему, попутно намекая, что он сдал свои позиции и вообще уже не тот, которого вы когда-то полюбили. Будьте уверены, что подобного отношения к своей персоне он точно не потерпит и, показав вам где раки зимуют, сбежит при первом же удобном случае.
Телец
Упрямых и медлительных представителей данного знака зодиака можно вывести из себя постоянными упреками, приказами поторопиться и требованиями действовать строго по вашей указке. А чтобы закрепить результат, постарайтесь менять свое мнение по несколько раз на день, критиковать каждое их действие и придумать как можно больше трудновыполнимых задач, пусть помучается. Мужчины-Тельцы, конечно, терпеливы, но не настолько. Очень скоро ему надоест терпеть ваши капризы, и он исчезнет в неизвестном направлении.
Близнецы
Начнем с того, что представители данного знака зодиака и сами доведут до белого каления кого, хочешь, однако если вам удастся обойти их в остроумии, обаянии и умении произносить 100 слов в минуту, сарказме и троллинге, то, будьте уверены, настроение вы им испортите надолго. Кроме того, почаще напускайте на себя ореол таинственности и, намекнув, что вам нужно серьезно поговорить, оставляйте своего Близнеца мучиться от неизвестности.
Рак
Представителей данного знака зодиака достаточно легко вывести из себя, разрушив их комфортный мир (а заодно и растоптав самооценку), который они так долго создавали. Мужчины-Раки итак по любому поводу сомневаются в своих способностях, а если еще и вы начнете давить на самое больное место, то ваш кавалер быстро сдастся и постарается найти укромное место подальше от вас, чтобы восстановить свое душевное равновесие и подумать о вечном.
Фото: vostock-photo
Лев
С царственных представителей данного знака зодиака очень легко сбить спесь, если перестать реагировать на них (от слова совсем). Как только вы перестанете восторгаться своим Львом и говорить, насколько он крут, не забыв при этом намекнуть, что у вас на горизонте появился более интересный претендент, то можете смело ставить статус «без пары». Ни один мужчина-Лев не станет мириться с таким неуважением и гордо удалится, перед этим придумав какую-нибудь изысканную месть, чтобы вы еще долго о нем вспоминали.
Дева
Педантичных и практичных мужчин-Дев нет ничего хуже, чем неопрятная дама, пытающаяся его размеренную жизнь превратить в настоящий хаос. А если при том вы еще и с занудным видом будете рассуждать о том, что терпеть не можете графики, планирование и ведение домашнего хозяйства, то вашего кавалера как ветром сдует, не сомневайтесь. Только перед этим он попытается вас вернуть на путь истинный, но очень быстро сдастся и предпочтет искать счастье в другом месте.
Весы
Аристократичные и утонченные мужчины-Весы заведутся от того, что вы будете действовать им наперекор, всем своим видом показывая, что для вас не важно их мнение. Кроме того, если вы хотите, чтобы избранник сбежал от вас при первой же возможности, перестаньте следить за собой, появляйтесь перед ним в неприглядном виде, выпрашивайте деньги на всякую ерунду, запрещайте общаться с друзьями и контролируйте каждый его шаг. Через некоторое время (и спустя нескольких грандиозных скандалов с его стороны) вы его больше не увидите, поверьте.
Скорпион
Манипуляторы-Скорпионы, привыкшие всегда доминировать, не смогут вынести «перераспределение ролей» и вашей настойчивой попытки докопаться до истины. Им вовсе не хочется раскрывать все тайны своей личной жизни, потому они предпочтут устроить ответный скандал с демонстрацией того, кто на самом деле здесь главный, а если не поможет, то быстренько переключатся на новую жертву, которой смогут манипулировать в свойственной им манере.
Фото: vostock-photo
Стрелец
Уверенных в себе мужчин-Стрельцов весьма сложно вывести из себя, но попытаться все же можно. Если вы будете буквально ходить за своим избранником по пятам, звонить ему в самый неподходящий момент и давать советы по поводу и без, то будьте уверены, что сбежит он от вас гораздо быстрее, чем вы успеете ему признаться, что всего лишь хотели разнообразить ваши чувства. Ну а если вы не хотите потерять своего партнера, то перестаньте его контролировать и вмешиваться в его дела.
Козерог
Педантичным и консервативным представителям данного знака зодиака весьма сложно угодить, особенно в том, что касается непосредственно их самих. И если вы хотите «поиграть на нервах» у своего избранника, то можете смело менять свои решения по несколько раз на день, регулярно напоминать, что вы вся такая внезапная и непредсказуемая, подвергать сомнению его предложения, критиковать способности и игнорировать его просьбы. От такой неслыханной наглости ваш партнер заведется даже быстрее, чем вы думаете.
Водолей
Представителям данного знака зодиака, стремящимся всегда и везде быть первыми, насолить достаточно просто – попробуйте «обойти их на виражах», снисходительно рассказывая о ваших успехах общим знакомым. Как только вам удастся перетянуть общественное внимание на себя, считайте, что мужчина-Водолей уже завелся и постарается сделать все, чтобы вернуть себе пальму первенства. Главное не перестарайтесь, иначе ваш кавалер обидится не на шутку и найдет того, кто будет ценить его по-настоящему.
Рыбы
Мечтательные представители данного знака зодиака в ужас придут от того, что вы заставили их выйти из зоны комфорта и взять ответственность за какое-то непростое решение. Кроме того, довести их до белого каления можно своей неопределенностью и безынициативностью – почаще устраивайте своему кавалеру «холодный душ», оставив его один на один со своими проблемами, страхами и переживаниями. Сначала, конечно, он будет негодовать, потом страдать, а затем просто найдет себе новый источник вдохновения.
Фото: vostock-photo
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