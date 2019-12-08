Страх, обиды, эгоизм и не только: что мешает найти настоящую любовь разным знакам зодиака

Овен

Представителям данного знака зодиака бывает трудно понять, а кого же они собственно ищут? Нет, безусловно у них представления о том идеальном партнере, с которым они захотят пойти по жизни вместе, однако стоит на горизонте появиться какому-то более привлекательному кандидату, как Овны тут же забывают о своем идеале и несутся навстречу новому чувству. К сожалению эта страсть погаснет так же стремительно, как и вспыхнула.

Телец

Для упрямых Тельцов нет более мучительного занятия, чем открыться объекту своей симпатии, рассказать о настоящих чувствах и страхах. Вместо этого они будут строить из себя супергероя, который «в огне не горит и в воде не тонет». Именно потому, что они мучительно переносят выяснение отношений (и, что еще хуже, отсутствие взаимности), представители данного знака зодиака предпочитают до последнего делать вид, что им все нипочем, отпугивая своим показным равнодушием достойных кандидатов.

Близнецы

Общительные и влюбчивые представители данного знака зодиака предпочитают легкие необременительные отношения и не строят далеко идущих планов. И если вдруг вы захотите расставить все точки над «i» и определиться с тем, кто вы друг для друга, Близнецы поспешат перевести все в шутку и исчезнут при первой же возможности. Серьезные истории точно не для них, потому они продолжают искать партнера, который принимает (и разделяет) их точку зрения.

Рак

Консервативные представители данного знака зодиака очень даже не против перевести отношения на новый уровень и заговаривают о семье и детях, как только на горизонте появится подходящий кандидат. Вот только при всем при этом они с трудом переживают какие-то нововведения и сбежит от вас, едва вы намекнете на разнообразие и эксперименты (особенно касающиеся интимной сферы).