Страх, обиды, эгоизм и не только: что мешает найти настоящую любовь разным знакам зодиака
Овен
Представителям данного знака зодиака бывает трудно понять, а кого же они собственно ищут? Нет, безусловно у них представления о том идеальном партнере, с которым они захотят пойти по жизни вместе, однако стоит на горизонте появиться какому-то более привлекательному кандидату, как Овны тут же забывают о своем идеале и несутся навстречу новому чувству. К сожалению эта страсть погаснет так же стремительно, как и вспыхнула.
Телец
Для упрямых Тельцов нет более мучительного занятия, чем открыться объекту своей симпатии, рассказать о настоящих чувствах и страхах. Вместо этого они будут строить из себя супергероя, который «в огне не горит и в воде не тонет». Именно потому, что они мучительно переносят выяснение отношений (и, что еще хуже, отсутствие взаимности), представители данного знака зодиака предпочитают до последнего делать вид, что им все нипочем, отпугивая своим показным равнодушием достойных кандидатов.
Близнецы
Общительные и влюбчивые представители данного знака зодиака предпочитают легкие необременительные отношения и не строят далеко идущих планов. И если вдруг вы захотите расставить все точки над «i» и определиться с тем, кто вы друг для друга, Близнецы поспешат перевести все в шутку и исчезнут при первой же возможности. Серьезные истории точно не для них, потому они продолжают искать партнера, который принимает (и разделяет) их точку зрения.
Рак
Консервативные представители данного знака зодиака очень даже не против перевести отношения на новый уровень и заговаривают о семье и детях, как только на горизонте появится подходящий кандидат. Вот только при всем при этом они с трудом переживают какие-то нововведения и сбежит от вас, едва вы намекнете на разнообразие и эксперименты (особенно касающиеся интимной сферы).
Фото: vostock-photo
Лев
Представители данного знака зодиака привыкли руководить не только на работе, но и дома, потому с трудом переживут тот факт, что потенциальный партнер вдруг перестанет восхищаться и начнет проявлять свой характер. Нет, вначале их удивит и даже позабавит тот факт, что им бросили вызов, но со временем «перетягивание одеяла» и игра в «кто тут самый крутой лидер» им наскучит и они обратят свой взор на того, кто будет относиться к ним как к повелителям. Львы очень быстро теряют интерес, если понимают, что избранник не дотягивает до того уровня, к которому они привыкли.
Дева
Практичные представители данного знака зодиака привыкли все держать под контролем, в том числе и свои чувства. Девы до последнего будут устраивать проверки своему избраннику, лишь бы убедиться, что не ошиблись с выбором и это действительно их человек. А удостоверившись в этом, они начнут всецело контролировать партнера, из-за чего в итоге сами же и разрушают свой союз. Ведь, согласитесь, мало кому понравиться отчитываться о каждом своем шаге и получать выговор ни за что.
Весы
Мнительные Весы тоже будут постоянно проверять своего партнера, пытаясь найти подвох даже там, где его априори не может быть. Представители данного знака зодиака зачастую не доверяют даже себе, а не то, что своему избраннику, и именно своим недоверием разрушают даже, казалось бы, стабильные и крепкие отношения. Очень переживают, что их будут использовать в своих целях недобросовестные личности, поэтому зачастую предпочитают оставаться в гордом одиночестве.
Скорпион
Представители данного знака зодиака весьма обидчивы, злопамятны и предпочитают манипулировать в отношениях. Если вы вдруг чем-то задели своего Скорпиона, то будьте готовы к незамедлительным действиям с его стороны. При этом они никогда не раскрываются в отношениях на 100%, предпочитая вести двойную жизнь. Вряд ли кому-то приятно будет осознавать, что у партнера есть от него тайны, поэтому подобные любовные истории обычно очень быстро заканчиваются.
Фото: vostock-photo
Стрелец
Для представителей данного знака зодиака попытка завоевать объект своей страсти и флирт обычно намного важнее самих отношений, поэтому они теряют всякий интерес, как только понимают, что потенциальный партнер сдался и ответил им взаимностью. Если уж они и решат остепениться, то в спутники жизни выберут себе того, с кем им будет выгодно и комфортно (ни о каких пылких чувствах тут речи не идет). Зачастую потом разочаровываются в своем выборе и начинают смотреть по сторонам в поиске более подходящего кандидата.
Козерог
Трудолюбивые представители данного знака зодиака на первое место ставят карьеру, потому все личные привязанности становятся второстепенными. Мало кто готов к жизни по графику и постоянным жертвам ради работы, поэтому Козероги нередко оправляются в ЗАГС в второй или даже третий раз – они до последнего надеются, что теперь точно встретили того, кого не испугают их наполеоновские планы и перфекционизм.
Водолей
Представители данного знака зодиака и сами устают от «американских горок», демонстрируя в отношениях то глубочайшую привязанность, то холодность и равнодушие. Они могут сегодня любить до беспамятства, а завтра уйти, не проронив ни слова на прощание. Очень немногие могут выдержать подобное испытание, поэтому Водолеи ищут лишь самых стойких и эмоционально уравновешенных (эмоции они и сами могут дать, сколько угодно).
Рыбы
Мечтательные представители данного знака зодиака очень переживают, что им разобьют сердце, поэтому ежедневно устраивают потенциальному партнеру допрос с пристрастием – действительно ли речь идет о любви или чувств и вовсе никаких нет. Помимо того они постоянно витают в облаках, поэтому ищут избранника, который смог бы взять на себя решение всех проблем и бытовые вопросы.
Фото: vostock-photo
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