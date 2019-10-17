Сексуальная гармония: как выбрать партнера, который не будет вам изменять

Третьим фактором психологи назвали отношение человека к случайному сексу. Люди, которые твердо верят в секс как выражение любви в рамках определенных отношений, реже смотрят на сторону, нежели те, кто привык менять сексуальных партнеров как перчатки.

Например, бывший плэйбой, привыкший к регулярным сексуальным утехам с разными женщинами, навряд ли остепенится и станет образцовым мужем. Однако бывают и исключения, хотя и крайне редко, когда по мере взросления и вступления в пору зрелости, “казановы” переходят на моногамную сторону.

И, наконец, одним из самых важных факторов является половое влечения, интенсивность которого у каждого человека индивидуальна. Исходя из этого, становится очевидным, что у людей равнодушных или имеющих достаточно спокойное отношение к сексу, отсутствует как таковой стимул изменам и поискам приключений на стороне. Тогда как у партеров с повышенным секс-драйвом соблазнов и искушений гораздо больше, особенно если их сексуальные потребности неоднократно остаются неудовлетворенными в их длительных отношениях.

Сексуальная страсть

Валерия Гильбо и ее коллеги считают, что существует одна черта личности, лежащая в основе вышеуказанных факторов, которая сможет абсолютно точно предсказать, станет ли партнер изменять. Они называют эту черту "сексуальной страстью”, которая определяется интенсивностью полового влечения и отношением человека к сексу.

Люди с повышенной сексуальной страстью рассматривают секс как определяющую особенность своей жизни. Они постоянно думают о сексе и регулярно вовлечены в интимные отношения.

Психологи делят “сексуальную страсть” на два вида: гармоничную и навязчивую. Эта классификация основана на теории “локусного контроля” , предложенной в 1950-х годах американским психологом Джулианом Роттером.

Локус или траектория контроля - это приписывание причин поведение человека внешним или внутренним факторам. Согласно этой теории, люди с внутренним локусом контроля считают себя хозяевами жизни, держат любую ситуацию под контролем и верят, что для них нет ничего невозможного. Они уверены в себе и имеют высокую самооценку. Такие люди редко бывают подвержены депрессии и тревожны расстройствам.

В противоположность этому типу людей, обладатели внешнего локуса контроля считают, что события их жизни движимы внешними силами - будь то судьба, удача или действия других людей. Как следствие, они часто страдают от низкой самооценки и невротических расстройств.

Беря за основу модель локусов контроля, ученые пришли к выводу, что люди с гармоничной сексуальной страстью полностью контролируют и отвечают за свою сексуальность. Они осознанно выбирают, когда и с кем заняться сексом, поэтому им не приходится выбирать между своей сексуальной страстью и другими аспектами своей жизни.

Люди же с навязчивой сексуальной страстью чувствуют себя ведомыми и бессильными перед своими сексуальными мыслями и убеждениями, что заставляет их из раза в раз уступать своим слабостям и поддаваться искушениям, при этом отдавая себе полный отчет в том, что ничего хорошего из этого не выйдет.