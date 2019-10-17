Сексуальная гармония: как выбрать партнера, который не будет вам изменять
Фактор неверности
Тема измен и верности всегда являлась предметом интереса психологов, в результате которого им удалось выявить ряд факторов, помогающих предсказать вероятность отклонения партнера от курса эксклюзивных отношений и похода на сторону.
До недавнего времени одним из таких факторов являлась гендерная принадлежность. Согласно многочисленным исследования, мужчины чаще женщин имели сексуальных партнеров вне брака и официальных отношений. Однако в последнее время этот разрыв начал существенно сокращаться и концепция равенства полов стала распространятся и на измены. Мужчины и женщины стали обманывать друг друга практически с одинаковой частотой. Оказывается около 13% неверных партнеров начинают смотреть на сторону уже через 10 месяцев после начала серьезных отношений.
Вторым фактором, который может указывать проблемы одного из партнеров с верностью, является избегание привязанности. Люди, между которыми существует чувство привязанности, находят эффективные способы преодоления неизбежных конфликтов, которые рано или поздно возникают в любых отношениях. Партнеры, избегающие привязанности, при первых же признаках неприятностей в лучшем случае уходят в себя, в худшем - разрывают отношения. Те же, кто не способен на радикальные поступки или же предпочитают не рубить с плеча, начинают искать сексуальные связи на стороне, чтобы отомстить своей половине, заглушить чувство одиночества или повысить самооценку.
Третьим фактором психологи назвали отношение человека к случайному сексу. Люди, которые твердо верят в секс как выражение любви в рамках определенных отношений, реже смотрят на сторону, нежели те, кто привык менять сексуальных партнеров как перчатки.
Например, бывший плэйбой, привыкший к регулярным сексуальным утехам с разными женщинами, навряд ли остепенится и станет образцовым мужем. Однако бывают и исключения, хотя и крайне редко, когда по мере взросления и вступления в пору зрелости, “казановы” переходят на моногамную сторону.
И, наконец, одним из самых важных факторов является половое влечения, интенсивность которого у каждого человека индивидуальна. Исходя из этого, становится очевидным, что у людей равнодушных или имеющих достаточно спокойное отношение к сексу, отсутствует как таковой стимул изменам и поискам приключений на стороне. Тогда как у партеров с повышенным секс-драйвом соблазнов и искушений гораздо больше, особенно если их сексуальные потребности неоднократно остаются неудовлетворенными в их длительных отношениях.
Сексуальная страсть
Валерия Гильбо и ее коллеги считают, что существует одна черта личности, лежащая в основе вышеуказанных факторов, которая сможет абсолютно точно предсказать, станет ли партнер изменять. Они называют эту черту "сексуальной страстью”, которая определяется интенсивностью полового влечения и отношением человека к сексу.
Люди с повышенной сексуальной страстью рассматривают секс как определяющую особенность своей жизни. Они постоянно думают о сексе и регулярно вовлечены в интимные отношения.
Психологи делят “сексуальную страсть” на два вида: гармоничную и навязчивую. Эта классификация основана на теории “локусного контроля” , предложенной в 1950-х годах американским психологом Джулианом Роттером.
Локус или траектория контроля - это приписывание причин поведение человека внешним или внутренним факторам. Согласно этой теории, люди с внутренним локусом контроля считают себя хозяевами жизни, держат любую ситуацию под контролем и верят, что для них нет ничего невозможного. Они уверены в себе и имеют высокую самооценку. Такие люди редко бывают подвержены депрессии и тревожны расстройствам.
В противоположность этому типу людей, обладатели внешнего локуса контроля считают, что события их жизни движимы внешними силами - будь то судьба, удача или действия других людей. Как следствие, они часто страдают от низкой самооценки и невротических расстройств.
Беря за основу модель локусов контроля, ученые пришли к выводу, что люди с гармоничной сексуальной страстью полностью контролируют и отвечают за свою сексуальность. Они осознанно выбирают, когда и с кем заняться сексом, поэтому им не приходится выбирать между своей сексуальной страстью и другими аспектами своей жизни.
Люди же с навязчивой сексуальной страстью чувствуют себя ведомыми и бессильными перед своими сексуальными мыслями и убеждениями, что заставляет их из раза в раз уступать своим слабостям и поддаваться искушениям, при этом отдавая себе полный отчет в том, что ничего хорошего из этого не выйдет.
Сладкий обманщик или хозяин судьбы?
Канадские психологи предположили, что люди с навязчивой сексуальной страстью, чаще других склонны к обману и изменам, подтвердив в дальнейшем свою гипотезу двумя исследованиями.
В первом случае более 600 молодых людей ответили на вопросы, направленные на оценку их гармоничной и навязчивой сексуальной страсти, а также откровенно рассказали обо всех случаях измен своим партнерам. Как и ожидалось, лица с навязчивой сексуальной страстью совершали гораздо больше актов неверности, чем лица с гармоничной сексуальной страстью.
Получив желаемые результаты, ученые решили пойти дальше и выяснить, можно ли, зная о навязчивой сексуальной страсти своего партнера, предсказать его будущие измены. В продолжении эксперимента участвовали 84 человека, которые находились под наблюдением психологов в течение 10 месяце. В начале исследования участники ответили на вопросы, которые оценивали их уровень гармоничной и навязчивой сексуальной страсти.
Десять месяцев спустя им предстояло ответить на вопрос, занимались ли они сексом с кем-либо, кроме своей половинки. Как и ожидалось, участники с навязчивой сексуальной страстью, сообщили о гораздо большем количестве случаев неверности, чем участники с гармоничной связью.
Исследователи также изучили причины неверности участников эксперимента. Самым популярным ответом среди обеих групп респондентов было сильное физическое влечение к объекту внезапной страсти. Кроме этой причины, у участников с навязчивой сексуальной страстью нашлось немало других поводов для измен. В их числе было желание отомстить партнерше, повышение собственной самооценки и потребность соответствовать мнимым социальным убеждениям, например, представлению о том, что у "настоящих мужчин" должно быть много сексуальных партнерш.
В заключение это исследования ученые не только поделились своими выводами, но и дали рекомендации по выбору партнера.
Мужчины, которые считают себя контролируемыми внешними силами, чаще обманывают и бывают неверны, особенно если их внутренние качества усиливаются навязчивой сексуальной страстью. Поэтому старайтесь держаться подальше от индивидуумов, которые считают себя жертвами обстоятельств. Неверность - лишь один из многочисленных ударов, которые способны нанести такие партнеры.
Те же, кто считают себя хозяином своей судьбы и обладают высокой гармоничной страстью , скорее всего, станут не только прекрасными любовниками но и партнерами, достойным идти с любимой женщиной по жизни. Высокая самооценка и вера в собственные силы таких мужчин, двигает их к созданию прочных отношений, которые они всеми силами стараются сохранить.
Фото: Vostock-photo
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