Секс-тренды: уход в виртуальную реальность, умные игрушки и не сдающая позиции «классика»

«Секс-индустрия действительно не стоит на месте. Виртуальное порно, мастурбация, дарящая в буквальном смысле острые ощущения и способная сравниться с половым актом, секс-куклы и прочие секс-игрушки, расширение сексуальных норм поведения - то, что раньше считалось патологией, сейчас становится нормой. Как говорится, раньше клиенты со стеснением рассказывали о каких-то своих фантазиях, а сейчас приходят похвалиться. Но как врач я вижу, что разнообразие на рынке приводит к пресыщенности и промискуитету (беспорядочным половым связям без способности устанавливать глубокие эмоциональные связи). За последние годы количество половых партнеров, как у мужчин, так и у женщин, возросло. Людям все сложнее строить отношения. У меня есть 25-летние клиенты, которым уже патологически скучно. Ничто не приносит удовольствия: ни просмотр порно (оно приедается), ни свидания, yb опыт жизни с реальными девушками. А еще говорят, что в СССР секса не было - порой кажется, что тогда его было в разы больше».

Реалистичные секс-куклы

По словам нашего эксперта, которого регулярно приглашают на выставки секс-товаров, куклы последнего поколения разительно отличаются от продукции 15-летней давности. Если те резиновые барышни казались потешными и становились героинями анекдотов, то сейчас они столь похожи на людей, что сходство пугает. Секс-куклу могут подобрать с учетом ваших предпочтений - не только внешних (это как раз понятно). Она будет действовать (стонать, откликаться) в соответствии с вашими просьбами: робкими или приказными...

«Знаете, с чего начиналось лоббирование секс-кукол представителями индустрии? Ссылкой на ущемленные интересы инвалидов. Мол, вам, здоровым людям хорошо, вы легко можете удовлетворить свои сексуальные потребности. А что делать инвалидам? Так вот, к людям с ограниченными физическими возможностями это давно не имеет никакого отношения. Секс-куклы последнего поколения весьма и весьма не дешевые, покупают их состоятельные люди. И порой они рассказывают у меня на приеме, что уже и не хотят строить отношения с реальными женщинами. А зачем? Когда можно включить порно, поставить на четвереньки свою неживую подругу и удовлетворить потребность в сексе. Никто не выносит мозг, не требует подарков на 8 марта - в отношения не нужно вкладываться ни материально, ни эмоционально. Меня как доктора такая тенденция не радует, мягко говоря».