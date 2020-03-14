Секс-тренды: уход в виртуальную реальность, умные игрушки и не сдающая позиции «классика»
Было, есть и будет
К не сдающей позиции классике по-прежнему относится классический вагинальный секс, дарованный самой природой продолжения рода ради. Сюда же относим оральный секс: покажите хоть одного мужчину, который откажется от такой формы интима. Да и секс-тренеры радостно делятся статистикой: курсы по умению делать минет неизменно пользуются популярностью у клиенток. А еще женщины все охотней приобретают курсы по укреплению мышц тазового дня, прокачиванию интимных мышц. Психологи отмечают, что все не только ради мужчин - женщины хотят владеть своим телом и нравиться прежде всего себе. Если так, то отличная тенденция!
Виртуальное кино для взрослых
Ощущение реальности создается благодаря виртуальным очкам. Фильмы снимаются с помощью 3D-камеры с обзором 360 градусов. Зрители в комментариях не скрывают восторга: люди чувствуют себя участниками происходящего, картинка будто оживает, актеры находятся в непосредственной близости. И делают поправку: многое зависит от очков и мощного компьютера. Так что к VR-порно вам понадобится хорошее оборудование... А создатели довольно добавляют, мол настанут времена, когда актеры будут разговаривать со зрителем и откликаться на любое его желание. Те, кто смотрел фильм «Она» с Хоакином Фениксом (действие происходит в недалеком будущем) понимают, о чем речь. Одинокий герой занимался виртуальным сексом - искусственный интеллект откликался на любое желание клиента. Вот только от одиночества главного героя это не спасало.
Фото: Unsplach.com
«Секс-индустрия действительно не стоит на месте. Виртуальное порно, мастурбация, дарящая в буквальном смысле острые ощущения и способная сравниться с половым актом, секс-куклы и прочие секс-игрушки, расширение сексуальных норм поведения - то, что раньше считалось патологией, сейчас становится нормой. Как говорится, раньше клиенты со стеснением рассказывали о каких-то своих фантазиях, а сейчас приходят похвалиться. Но как врач я вижу, что разнообразие на рынке приводит к пресыщенности и промискуитету (беспорядочным половым связям без способности устанавливать глубокие эмоциональные связи). За последние годы количество половых партнеров, как у мужчин, так и у женщин, возросло. Людям все сложнее строить отношения. У меня есть 25-летние клиенты, которым уже патологически скучно. Ничто не приносит удовольствия: ни просмотр порно (оно приедается), ни свидания, yb опыт жизни с реальными девушками. А еще говорят, что в СССР секса не было - порой кажется, что тогда его было в разы больше».
Реалистичные секс-куклы
По словам нашего эксперта, которого регулярно приглашают на выставки секс-товаров, куклы последнего поколения разительно отличаются от продукции 15-летней давности. Если те резиновые барышни казались потешными и становились героинями анекдотов, то сейчас они столь похожи на людей, что сходство пугает. Секс-куклу могут подобрать с учетом ваших предпочтений - не только внешних (это как раз понятно). Она будет действовать (стонать, откликаться) в соответствии с вашими просьбами: робкими или приказными...
«Знаете, с чего начиналось лоббирование секс-кукол представителями индустрии? Ссылкой на ущемленные интересы инвалидов. Мол, вам, здоровым людям хорошо, вы легко можете удовлетворить свои сексуальные потребности. А что делать инвалидам? Так вот, к людям с ограниченными физическими возможностями это давно не имеет никакого отношения. Секс-куклы последнего поколения весьма и весьма не дешевые, покупают их состоятельные люди. И порой они рассказывают у меня на приеме, что уже и не хотят строить отношения с реальными женщинами. А зачем? Когда можно включить порно, поставить на четвереньки свою неживую подругу и удовлетворить потребность в сексе. Никто не выносит мозг, не требует подарков на 8 марта - в отношения не нужно вкладываться ни материально, ни эмоционально. Меня как доктора такая тенденция не радует, мягко говоря».
Фото: Pixabay.com
Умные секс-игрушки
Обратили внимание, как выросло за последние годы количество секс-шопов в городах? Если раньше туда робко заходили как в музей или комнату смеха, то сейчас целевая аудитория обращается за игрушками так называемого нового поколения.
Конечно, не сдают позиций вибраторы: например, оснащенные датчиками силы, имитирующие фрикции разной силы. Набирают популярность клиторальные стимуляторы, способные дарить ощущения как при кунилингусе. Гаджеты не то чтобы бюджетные: от пяти тысяч рублей.
Мужчины, ясное дело, тоже не обделены: так, в США создали машинку для орального секса - вот только вряд ли пока пока можно встретить в широкой продаже, все-таки понадобится время для распространения. И, конечно, никуда не уходят с рынка презервативы с разными возбуждающими ароматами, смазками и даже вибрирующие изделия.
Секс-туризм
Те женщины, кто не мыслит себе жизни без партнера, но не имеет постоянного, предпочитает отправиться в путешествие в одну из жарких стран и завести там роман с местным мачо. Популярностью пользуются Африка, Египет, Турция, Таиланд. В последней стране всем жаждущим впечатлений туристам предложат широкий спектр развлечений: мастерское владением секс-игрушками, необычные способы мастурбации и прочее-прочее. Психологи только предупреждают о том, что в погоне за ощущениями реальность становится пресной, то есть когда человек привыкает получать удовлетворение только при наличии определенных условий. При этом у секс-туризма есть масса последовательниц, которые считают это настоящим приключениям и готовы не скупиться на чаевые мускулистым кавалерам.
К своего рода туризму относят сексологи и увлечение людей современными приложениями для знакомств. Условия игры всем участникам предельно знакомы: секс на одну ночь и ничего личного. Неплохой формат для тех, кто в поиске. Правда, потом многие признают: сначала затягивает, а затем неизменно надоедает.
Фото: Unsplach.com
Воздержание
Еще одна тенденция: осознанный отказ от отношений и секса. У кого-то получается само собой: одноразовые свидания надоедают, работы и повседневных дел становится все больше, сказывается и разочарованность в отношениях. Таким образом многие отказываются от романов, из серии - нет и не надо. У женщин это вызывает и разочарованность в институте семьи, мол зачем нужен мужчина, когда сама зарабатываю, родить ребенка можно в любое время - главное, вовремя заморозить яйцеклетки, для общение есть подруги и родные, а помощь по дому всегда могут оказать специализированные ресурсы.
Есть у воздержания и другая сторона: сексуальные фантазии и напряжение копится и может сыграть на руку, когда партнер, наконец, появится. Главное, не затягивать. Ведь как уверяют сексологи: чем реже у вас случается секс, тем меньше хочется. И тогда придется решать новые проблемы, но это уже совсем другая история.
Фото: Pixabay.com, Unsplach.com
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