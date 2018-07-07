Секс с иностранцами: плюсы и минусы, о которых вам необходимо знать

«Наконец-то я увижу настоящего мужчину, который будет смотреть на меня обожающим взглядом, а не с вечно недовольным лицом требовать, чтобы я его развлекала», - Ольга быстро поправила прическу, нанесла блеск и отправилась дефилировать между иностранными гостями. А их, кстати, было немало: от горячих бразильцев и мексиканцев, до романтичных французов, рассудительных аргентинцев и предупредительных японцев. Глаза разбегаются. Ольга решила, что-теперь-то она найдет того, кто подойдет ей по всем параметрам.

К слову, большинство женщин знакомились ради любопытства – действительно, не каждый же день к нам приезжают такие красавцы, другие – в надежде, что найдется заморский принц, который оценит их женственность и заберет с собой заграницу. Но и те, и другие определенно искали новые эмоции и впечатления. Если отбросить в сторону моральный аспект (который так рьяно отстаивали некоторые особо впечатлительные личности), то дамы, по сути, могут сами решать, с кем им знакомиться и заводить отношения. Нужно лишь знать, зачем вы это делаете и к каким последствиям приведут ваши поступки.

И пока многие представители сильного пола осуждающе смотрели на своих соотечественниц, наши женщины искренне наслаждались общением с иностранцами, отмечая, что они намного проще, веселее и, конечно, умеют вдохновлять и очаровывать. Мы решили разобраться вместе с нашим экспертом, психологом, сексологом, тренером центра семейного и сексуального образования Secrets Викторией Бастрыкиной во всех тонкостях этих международных отношений.

Плюсы интернациональных отношений:

Как мы уже писали выше, сначала необходимо определиться, что вы ищете от этих отношений. Или же вам просто захотелось расслабиться и получить удовольствие, почувствовать, как это, когда не вы постоянно ублажаете избранника, в это время как он смотрит по сторонам, а мужчина старается сделать так, чтобы вам было хорошо. Во всех аспектах.

К положительным моментам можно отнести: