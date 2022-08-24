Секс после 45 лет: что мешает получать удовольствие от жизни
В здоровом теле – здоровый секс
Сложно получать удовольствие от секса, если он причиняет физическую боль. Снижение выработки половых гормонов часто приводит к ощущению сухости во влагалище. Снижается и местный иммунитет, а беспокойство за свое здоровье либидо не улучшает.
По мнению гинекологов, изменения физиологии не приговор. Во время секса нужно использовать подходящие смазки, обязательно предохраняться барьерными методами. Кроме того, по показаниям можно подобрать гормонозаместительную терапию. Возраст никак не мешает заниматься сексом и получать от него удовольствие, с точки зрения физиологии нет никаких препятствий.
Проблемы с сексом могут возникнуть, откуда не ждали – со стороны суставов, например. Казалось бы, где секс, а где артроз. А связь есть. «Ген артроза, как правило, проходит по женской линии, – говорит ортопед, травматолог Иван Еремин. – Как правило, суставы страдают крупные: тазобедренный и коленный, потому что они несут всю основную нагрузку организма. Человек ходит 50 лет, кто-то бегает, кто-то прыгает, кто-то травмируется, но примерно в 95% случаев после 50 начинаются проблемы с хрящевой тканью сустава. Хрящ начинает разрушаться, трескаться, теряет свойства и постепенно начинает отслаиваться от костной ткани».
Опустим медицинские подробности происходящих процессов. «Важно, что в костной ткани есть нервные окончания, которые отвечают за болевой синдром, – продолжает эксперт. – Головной мозг ответной реакцией дает команду приводящим и сгибательным мышцам (это внутренняя и внешняя поверхности бедра) сокращаться. Через какое-то время боль возникает не только в самом суставе, но и мышца не может растянуться так, как она должна растянуться физиологически. И когда в процессе занятия сексом нужно раздвинуть ноги, возникает дискомфорт. Либидо падает, сексуальная жизнь на этом заканчивается. Есть и другая зависимость секса от здоровых суставов. Нарушение работы одного сустава ведет за собой нарушение работы всей опорно-двигательной системы. Страдает позвоночник, начинаются головные боли, с которыми совсем не до интимной жизни».
Чтобы суставы не мешали наслаждаться сексом в любых позах, в первую очередь не стоит игнорировать даже легкий дискомфорт и заниматься самолечением. «В этом возрасте достигается пик карьеры, пик финансового благополучия, дети вырастают, а здесь такая болячка, – рассуждает Иван Еремин. – Семьи начинают разрушаться, ведь сексуальная гармония – это важно. Начинается депрессия: вроде достигла всего, а пирамида Маслоу начинает ломаться, потому что первая ступень – это выживание: еда, сон и… секс».
Секс живет в голове
«После 40 жизнь только начинается», – оптимистично заявляла героиня фильма «Москва слезам не верит». И эксперты – врачи, психологи, сексологи – с этим согласны. А вот общество – нет. Оно навязывает такой страх старости и изменений в теле, что становится не до удовольствий плоти.
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«”Я уже бабушка, какой мне секс”, – так часто говорят мои клиентки, которым даже только чуть за 40, – рассказывает психолог Светлана Олейник. – В обществе живут стойкие и очень вредные стереотипы: “сексуальными могут быть только молодые”, “возрастные изменения в теле – это несексуально”. Это выгодно бьюти-индустрии: в попытках удержать визуальную молодость, мы тратим деньги, время и энергию. Но старение – нормальный процесс. И сексуальности не отменяет».
Бороться с принятыми в обществе стереотипами сложно. И лучше прорабатывать негативные установки вместе со специалистом. Но самостоятельно можно хотя бы расшатать свою веру в то, что «секс только для молодых». «Начните задавать себе вопросы, – советует Светлана Олейник. – Я сама думаю, что сексуальны только молодые или так думает мое окружение? Как я поняла, что все думают именно так? Есть ли в моем окружении люди, которым больше 45 лет и они активно занимаются сексом? Замечаю ли я женщин, которые в своем возрасте выглядят сексуально и привлекательно?»
Еще один вредный стереотип, мешающий наслаждаться сексом после 45, – это убеждение, что секс возможен только для построения отношений. А если отношений по каким-то причинам не хочется, то и секса не должно быть. «Качество отношений делает женщину счастливой, – говорит психолог. – Но многие попадают в ловушку подмены понятий, считая, что отношения – это только отношения между мужчиной и женщиной. А речь идет о качестве отношений с собой, с миром, с окружением. И в этом случае секс и удовольствие от него не привязаны к семейному статусу».
Секспросвет
Хотите получать больше удовольствия от секса – мастурбируйте, рекомендуют различные специалисты.
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Но с мастурбацией связан еще один стереотип, способный испортить всё удовольствие: «Мастурбация – это крайнее средство для тех, кто не способен найти себе партнера. Мастурбировать унизительно».
«Женщины, которые мастурбируют, лучше знают свое тело и получают больше удовольствия от партнерского секса», – пишет в своем боге сексолог Елена Галецкая.
«После 45 изучать свое тело совсем не поздно, – соглашается с коллегой Светлана Олейник. – В Дао возраст после 45 вообще называют возрастом тихой радости. Эмоциональные качели закончились, можно спокойно исследовать свое удовольствие, заниматься сексом и жить так, как хочется, не оглядываясь на мифы, живущие в общественном сознании».
Фото: freepik.com