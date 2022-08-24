Секс после 45 лет: что мешает получать удовольствие от жизни

В здоровом теле – здоровый секс

Сложно получать удовольствие от секса, если он причиняет физическую боль. Снижение выработки половых гормонов часто приводит к ощущению сухости во влагалище. Снижается и местный иммунитет, а беспокойство за свое здоровье либидо не улучшает.

По мнению гинекологов, изменения физиологии не приговор. Во время секса нужно использовать подходящие смазки, обязательно предохраняться барьерными методами. Кроме того, по показаниям можно подобрать гормонозаместительную терапию. Возраст никак не мешает заниматься сексом и получать от него удовольствие, с точки зрения физиологии нет никаких препятствий.

Проблемы с сексом могут возникнуть, откуда не ждали – со стороны суставов, например. Казалось бы, где секс, а где артроз. А связь есть. «Ген артроза, как правило, проходит по женской линии, – говорит ортопед, травматолог Иван Еремин. – Как правило, суставы страдают крупные: тазобедренный и коленный, потому что они несут всю основную нагрузку организма. Человек ходит 50 лет, кто-то бегает, кто-то прыгает, кто-то травмируется, но примерно в 95% случаев после 50 начинаются проблемы с хрящевой тканью сустава. Хрящ начинает разрушаться, трескаться, теряет свойства и постепенно начинает отслаиваться от костной ткани».