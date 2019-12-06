Секс по дружбе: 8 правил поведения, которые помогут получить удовольствие от отношений без обязательств
Будьте честны друг с другом
Начиная отношения, не только долгосрочные, но и легкие необременительные, сразу же «на берегу» обсудите с партнером то, как вы их видите. Ведь, возможно, он ввязывается в данную авантюру с надеждой, что когда-нибудь вы передумаете и мимолетный роман перерастет во что-то большее, а вы видите в нем лишь того, с кем иногда можно расслабиться после тяжелой трудовой недели. В итоге один из вас всегда будет хотеть чего-то большего и подобный формат отношений начнет вас тяготить. Вы точно о таком мечтали?
Не поддерживайте иллюзию совместного будущего
Возможно через какое-то время вы привяжетесь к своему партнеру (психологи уверяют что так бывает и это нормально) и захотите, чтобы он оставался у вас на ночь или вообще переехал к вам и остался в вашей жизни надолго. Допустим, какое-то время кавалер даже сможет поддерживать иллюзию серьезных отношений, взамен на вкусные завтраки и ужины, но со временем он обязательно напомнит вам, с чего собственно все начиналось. И не удивляйтесь, если вы однажды не застанете его дома, а затем увидите в соцсетях его фото в объятиях сексуальной блондинки – он же ничего вам не обещал в начале ваших встреч, потому имеет полное право проводить свое свободное время с другими, если захочет.
Установите четкие границы
Чтобы не усложнять свои легкие необременительные отношения, сразу же определите частоту ваших встреч, выберете место для свиданий и обсудите методы контрацепции. Последний пункт, пожалуй, самый важный, ведь данный формат встреч не предполагает, что вы будете друг у друга единственными, потому позаботьтесь о безопасности и своем здоровье. Даже если партнер будет настаивать на то, что у него все под контролем, не ведитесь на провокации и четко дайте понять, что для вас приемлемо или нет.
Фото: vostock-photo
Забудьте о ревности
Не лишним будет повторить, что подобный формат отношений не пердполагает, что вы будете единственными друг у друга. Потому не пытайтесь контролировать партнера, не устраивайте ему допрос с пристрастием, где и с кем он проводит свободное время и уж ни в коем случае не закатывайте сцены ревности, если вдруг обнаружите еще несколько дам сердца у вашего мачо. В конце концов и вы тоже можете обращать внимание на других мужчин, строить глазки симпатичному начальнику отдела на работе или вздыхать по сексуальному фитнес-тренеру, который пытается помочь вам обрести фигуру мечты. Никто не запрещает вам крутить романы и мечтать о чем-то серьезном. Но только не с тем, с кем у вас предусмотрен «секс по дружбе» (если, конечно, вы вдруг оба не поняли, что хотите изменить формат ваших встреч и планировать совместное будущее).
Обсуждайте лишь то, что касается ваших встреч
Если вы не хотите усложнять ваши отношения, то постарайтесь ограничить ваше общение и обсуждать лишь то, что касается места и времени предполагаемых интимных свиданий. Никаких совместных походов в кино или ужинов в ресторане – данный вариант встреч предполагает лишь получение удовольствия в постели и не больше.
Храните ваши отношения в тайне
Не лишним будет напомнить, что если вы не хотите отвечать на неудобные вопросы друзей и родных о том, что связывает вас с партнером, то постарайтесь не впускать друг друга в свой круг общения. Обходите стороной те места, где можно встретить знакомых, а еще лучше – приезжайте в место вашей запланированной встречи по одиночке. Так будет меньше шансов, что о ваших похождениях кто-то узнает.
Фото: vostock-photo
Держите свои чувства под контролем
Психологи напоминают, что подобные отношения подходят далеко не всем – слишком уж велик соблазн, что один из партнеров потеряет голову и захочет нечто большего, чем просто секс по выходным, в то время, как второго абсолютно все устраивает и ничего менять он не собирается. И чтобы не попасть в неловкую ситуацию и не усложнить жизнь вам обоим, постарайтесь держать свои чувства под контролем и придерживаться заранее обговоренного сценария. Тогда есть шанс, что вам удастся сохранить взаимопонимание и взаимоуважение. А чувства оставьте для более достойного кандидата, который будет не против стать частью вашей жизни, официально оформить отношения и вместе растить детей. Вы обязательно такого встретите, не сомневайтесь!
Оставайтесь верной себе до конца
И помните, что не стоит меняться в угоду партнера, как бы он не пытался вами манипулировать. Объясните кавалеру, что не намерены терпеть дискомфорт и переступать через себя. Четко придерживайтесь своих принципов и делайте лишь то, что считаете правильным. Не идите на поводу у мужчины, оставайтесь собой и тогда все получится, вот увидите.
Фото: vostock-photo
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