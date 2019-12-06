Секс по дружбе: 8 правил поведения, которые помогут получить удовольствие от отношений без обязательств

Будьте честны друг с другом

Начиная отношения, не только долгосрочные, но и легкие необременительные, сразу же «на берегу» обсудите с партнером то, как вы их видите. Ведь, возможно, он ввязывается в данную авантюру с надеждой, что когда-нибудь вы передумаете и мимолетный роман перерастет во что-то большее, а вы видите в нем лишь того, с кем иногда можно расслабиться после тяжелой трудовой недели. В итоге один из вас всегда будет хотеть чего-то большего и подобный формат отношений начнет вас тяготить. Вы точно о таком мечтали?

Не поддерживайте иллюзию совместного будущего

Возможно через какое-то время вы привяжетесь к своему партнеру (психологи уверяют что так бывает и это нормально) и захотите, чтобы он оставался у вас на ночь или вообще переехал к вам и остался в вашей жизни надолго. Допустим, какое-то время кавалер даже сможет поддерживать иллюзию серьезных отношений, взамен на вкусные завтраки и ужины, но со временем он обязательно напомнит вам, с чего собственно все начиналось. И не удивляйтесь, если вы однажды не застанете его дома, а затем увидите в соцсетях его фото в объятиях сексуальной блондинки – он же ничего вам не обещал в начале ваших встреч, потому имеет полное право проводить свое свободное время с другими, если захочет.

Установите четкие границы

Чтобы не усложнять свои легкие необременительные отношения, сразу же определите частоту ваших встреч, выберете место для свиданий и обсудите методы контрацепции. Последний пункт, пожалуй, самый важный, ведь данный формат встреч не предполагает, что вы будете друг у друга единственными, потому позаботьтесь о безопасности и своем здоровье. Даже если партнер будет настаивать на то, что у него все под контролем, не ведитесь на провокации и четко дайте понять, что для вас приемлемо или нет.