Секс на пляже, в воде и не только: рейтинг худших мест для близости, вопреки советам глянца

Интим в автомобиле

Секс в машине может испытать ваши нервы на прочность. Даже если вам кажется, что у вас очень удобное авто, во время процесса вы можете обнаружить, что не так уж там и комфортно, и вообще, кто сказал, что секс в автомобиле – это очень возбуждающе? Подумайте о собственной безопасности и о том, чтобы не причинить вред партнеру.

Близость в лесу

Любителей «слиться с природой» тоже может ожидать разочарование. И дело не только в неудобстве или любопытных прохожих, которые могут оказаться поблизости, но и опасных насекомых, среди которых пауки или клещи-переносчики опасных заболеваний. Ведь наверняка вы в порыве страсти даже не заметите, что кто-то ползет по вашему телу, пытаясь проникнуть как можно глубже и укусить побольнее. Нередки случаи, когда после «лесной романтики» люди тут же кидаются в медицинские учреждения, чтобы снять с себя парочку-другую непрошенных гостей, обосновавшихся в самых неожиданных местах. И ладно еще, если обнаружены они будут вовремя, иначе серьезные проблемы со здоровьем вам точно обеспечены.

Секс в воде

Это только в фильмах занятия любовью в воде выглядят возбуждающе и многообещающе, а на деле все не так уж и радужно. Во-первых, секс в воде небезопасен, ведь презерватив может соскользнуть в самый неподходящий момент или вовсе можно подцепить целый букет инфекций. К тому же, вода сушит влагалище и вымывает естественную смазку, поэтому процесс превращается в то еще удовольствие. А во-вторых, подобные занятия требуют определенной физической подготовки, ведь это только с виду кажется, что все легко и просто, а на деле придется основательно потрудиться, чтобы все получилось.

Уединение на пляже

Те же самые малоприятные впечатления ожидают тех, кто захочет уединиться на пляже. Во время процесса можно «наестся песка» и найти его в самых неожиданных местах (что вызовет боль, порезы, микротрещины и инфекции), да и ваши любовные игры могут привлечь любопытных зевак, что тоже то еще испытание.