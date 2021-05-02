Секс — ложные убеждения, запреты и трудности перевода
Профессиональный сексолог Татьяна Селезнева рассказывает, как побороть свой стыд, наладить свою личную жизнь, и делится своим опытом из практики.
Сразу хочу обозначить, что сексуальный стыд — это очень обширная тема, которую вряд ли можно раскрыть в одной статье. Первое чувство стыда у нас формируется в возрасте трех лет. И это чувство самое что ни на есть настоящее. Почему оно формируется? Есть определенная взаимосвязь между тем, как ведут себя родители, когда дети начинают интересоваться своим телом, и чувством стыда впоследствии.
Казалось бы, возраст — самое время понять и разобраться, как устроено твое тело. Однако взрослые (или те же воспитатели в детском саду) своими высказываниями формируют чувство стыда у ребенка. А до этого чувство стыда дети не испытывают, ведь они не понимают, что определенные вещи во взрослом мире являются табу.
Когда ребенок рождается, все его тело абсолютно эротично, когда мы целуем малыша, гладим его, все это вызывает у ребенка невероятно приятные чувства, приятные телесные ощущения. Пока ребенок растет, ему позволяют абсолютно все, и лежать с голой попой, и все с радостью целуют ребенка в разные места, даже в попу. И ребенку очень хорошо, он чувствует ласку, заботу, он лежит и кайфует. Возраст трех лет — это начальный процесс развития самостоятельности, формирования отношения ребенка к своему телу. В тот момент, когда у ребенка начинают проявляться физиологические процессы, он начинает дотрагиваться до своего тела и задумываться, чем отличается девочка от мальчика, родители вдруг начинают говорить: «Как тебе не стыдно?». Хотя еще какое-то время назад целовали его с ног до головы. И возникает когнитивный диссонанс, зарождается чувство стыда.
Самое важное — собственный пример
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Родители все показывают детям своим примером — как папа любит маму, как ухаживает за ней, целует, обнимает. Ребенку полезно и нужно это видеть, потому что тогда у него будет что-то очень похожее. Видя такой опыт, он будет переносить это и на свои отношения. Чем нежнее ваш муж с вами, тем нежнее ваш сын будет со своей девушкой.
Я не рекомендую целовать детей в губы, начиная со школьного возраста. У ребенка может возникать разного типа приятные ощущения, и они немного связаны с некой эротичностью. Поэтому целуйте друг друга, а ребенка целуйте в макушку, в носик. В этом случае вы не ставите ребенка в какое-то затруднительное положение. Потому что испытав приятное чувство, ему будет вдвойне тревожно входить с вами в ласковый контакт.
Не входите в комнату без стука, если ребенку больше 8 лет. Чтобы ребенок чувствовал, что он личность, что он такой же член семьи, он уважаем — а это можно почувствовать, когда вы уважаете их границы. Не мойте детей, если они пошли в первый класс. До этого времени можно забегать в ванну. Желательно, чтобы мама забегала к девочке, а папа к мальчику. Если папы нет, то мама четко должна понимать, что к первому классу ребенок должен научиться сам обслуживать себя в ванной.
Правильно формируйте первую сексуальность
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Чем жестче родители, которые сами находились в постоянных запретах, тем сложнее у ребенка будет отношение к своей сексуальности. К сожалению, это начинает формировать нашу первую сексуальность. Когда ко мне приходят на прием пациенты, у которых есть проблемы, связанные со стыдом, неприятием своей сексуальности, то у всех корни этих проблем лежат в детстве, в том, как родители относились к этому. Родители формируют развитие детской сексуальности в достаточно жестком виде в форме запретов, потому что боятся, что ребенок вырастет распущенным. А дети, в свою очередь, все больше закрываются, ведь им даже не пытаются ничего объяснять, а потом наступает подростковый возраст — пожалуй, самое сложное время для каждого из нас.
И представьте, чувство стыда уже сформировано, уже навешаны запреты, и наступает подростковый возраст, когда у нас меняется тело, мы можем поправиться, покрыться прыщами, не можем найти свой стиль, свой образ. И этот период осложняется тем, что у ребенка восприятие себя очень сложное, в большинстве своем негативное. При близком разговоре может оказаться, что даже у симпатичных девушек и спортивных парней есть масса комплексов. У некоторых находятся силы, и они начинают преодолевать свои комплексы. А может формироваться и комплекс неполноценности. Подростки вырастают, находят себе партнера и начинают заниматься сексом. Насколько это получается, зависит от того, сколько они получили от родителей, в школьный период и в подростковом возрасте.
Поэтому очень важно, как и когда родители разговаривают с детьми о сексе, ведь это непосредственно формирует чувство стыда. Подробно о том, как разговаривать с детьми, что можно говорить, а что нет и в каком возрасте, я рассказала в предыдущей статье.
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