Секс — ложные убеждения, запреты и трудности перевода

Родители все показывают детям своим примером — как папа любит маму, как ухаживает за ней, целует, обнимает. Ребенку полезно и нужно это видеть, потому что тогда у него будет что-то очень похожее. Видя такой опыт, он будет переносить это и на свои отношения. Чем нежнее ваш муж с вами, тем нежнее ваш сын будет со своей девушкой.

Я не рекомендую целовать детей в губы, начиная со школьного возраста. У ребенка может возникать разного типа приятные ощущения, и они немного связаны с некой эротичностью. Поэтому целуйте друг друга, а ребенка целуйте в макушку, в носик. В этом случае вы не ставите ребенка в какое-то затруднительное положение. Потому что испытав приятное чувство, ему будет вдвойне тревожно входить с вами в ласковый контакт.

Не входите в комнату без стука, если ребенку больше 8 лет. Чтобы ребенок чувствовал, что он личность, что он такой же член семьи, он уважаем — а это можно почувствовать, когда вы уважаете их границы. Не мойте детей, если они пошли в первый класс. До этого времени можно забегать в ванну. Желательно, чтобы мама забегала к девочке, а папа к мальчику. Если папы нет, то мама четко должна понимать, что к первому классу ребенок должен научиться сам обслуживать себя в ванной.

Правильно формируйте первую сексуальность