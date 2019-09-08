Сделать это по-быстрому: 7 правил безопасности для любителей экстремального секса

Правило №3

Чтобы обойти проблемы со здоровьем или законом, а также не стать «звездой» Youtube и соцсетей, важно правильно выбрать локацию. Конечно, риск – дело захватывающее, но при этом важно помнить, что за секс в общественных местах можно получить немалый штраф и даже 15 суток ареста за мелкое хулиганство. Поэтому старайтесь все же выбирать места менее людные. Откажитесь от примерочных кабинок, кинотеатров и иных общественных мест – они давно стали уже предметом пристального внимания сотрудников органов правопорядка. Бдительные продавцы и билетеры стараются не допускать подобных инцидентов, и при случае вызывают стражей закона.

Правило №4

Безопасность – превыше всего! А значит, надумав заняться сексом на природе, продумайте, как не получить травмы, порезы, простуды (земля-то даже летом часто сырая и холодная), а также укусов тех же муравьев и клещей. Осмотрите местность на наличие насекомых и мест их обитания. Да и те же комары могут надолго отбить страсть. Поэтому нужен как минимум спрей от самых разнообразных летающих и кусающих. Если же вами движет желание предаться любви на пляже, то подстилка вам крайне необходима – иначе коварный песок будет стремиться проникнуть в самые укромные и нежные места. А это приводит к царапинам и иным травмам. Стоит ли говорить об опасности падений, переломов и вывихов для тех, кто хочет попробовать секс на дереве? В общем, старайтесь продумать все, чтоб об этом приключении у вас остались только приятные воспоминания и ощущения.

Правило №5

Если вы бредите идеей получить удовлетворение в транспорте, следует знать несколько моментов. Во-первых, если вы для этого выбрали самолет (классика жанра!), то лучше всего для этого подойдет ночной рейс длиною несколько часов. Тогда вы, отправившись в кабинку туалета, сможете иметь времени чуть больше, чем пять минут. И не будете прерваны на самом интересном месте стуком в дверь раздосадованных пассажиров. Еще один вариант – попросить посадить вас в самый хвост самолета и воспользоваться пледом как укрытием. Под ним, кстати, можно попробовать различные ласки руками. Если говорить о варианте в поезде, то идеальным было бы отправиться в путешествие в полностью выкупленном купе. О плацкарте лучше не думать – иначе вас могут опять-таки оштрафовать, а то и высадить на ближайшей станции. Автобусы, метро, трамваи и иные виды городского транспорта подходят разве что для абсолютных экстремалов. А вот собственный автомобиль может стать неплохим полигоном для экспериментов. Только старайтесь выбирать удобные позы, держитесь подальше от людных мест и дорог, и конечно же, позаботьтесь о чистоте самого салона.