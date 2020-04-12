Самые пикантные сексуальные традиции Древнего Рима, о которых вы, возможно, не знали

«Пресная» семейная жизнь

Сексуальная жизнь супругов того времени была лишена ярких моментов и страсти. Несмотря на то, что в семьях открыто обсуждались вопросы интимного характера и зачастую партнеры предавались близости на глазах домашней прислуги, у них существовало табу на оральные ласки и «прочие излишества». Им бы никогда в голову не пришло попросить о подобной услуге своего партнера, ведь это считалось постыдным и за это даже могли лишить гражданства. Считалось, что свободный римлянин может лишь получать наслаждение, но ни в коем случае не доставлять его. Именно поэтому для подобных утех использовали низших по рангу (рабов, вольноотпущенников и тех, кто не имел гражданство).

Стремление к внешнему блеску

Когда в высший свет древнеримского общества проникли алчные личности, ищущие выгоду исключительно для себя, то появилась потребность в завоевании новых территорий и получении новых излишеств. Почувствовав вкус победы и частично удовлетворив свои амбиции, эти падкие на богатство люди начали «жить на широкую ногу» и делать все, что им заблагорассудится. Боевой настрой, жажда быстрой наживы и нежелание трудиться развратили римлян и разбудили в них самые низменные пороки. К внешнему блеску и зрелищам стали стремиться все слои населения – даже бедняки не отказывали себе в удовольствие лакомиться из приличной посуды и выходили на улицу в сопровождении рабов. Сексуальная жизнь становилась все более раскрепощенной, а фантазии – более смелыми. Люди придумывали себе все новые забавы, лишь бы испытать яркие эмоции.