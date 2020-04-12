Самые пикантные сексуальные традиции Древнего Рима, о которых вы, возможно, не знали
«Пресная» семейная жизнь
Сексуальная жизнь супругов того времени была лишена ярких моментов и страсти. Несмотря на то, что в семьях открыто обсуждались вопросы интимного характера и зачастую партнеры предавались близости на глазах домашней прислуги, у них существовало табу на оральные ласки и «прочие излишества». Им бы никогда в голову не пришло попросить о подобной услуге своего партнера, ведь это считалось постыдным и за это даже могли лишить гражданства. Считалось, что свободный римлянин может лишь получать наслаждение, но ни в коем случае не доставлять его. Именно поэтому для подобных утех использовали низших по рангу (рабов, вольноотпущенников и тех, кто не имел гражданство).
Стремление к внешнему блеску
Когда в высший свет древнеримского общества проникли алчные личности, ищущие выгоду исключительно для себя, то появилась потребность в завоевании новых территорий и получении новых излишеств. Почувствовав вкус победы и частично удовлетворив свои амбиции, эти падкие на богатство люди начали «жить на широкую ногу» и делать все, что им заблагорассудится. Боевой настрой, жажда быстрой наживы и нежелание трудиться развратили римлян и разбудили в них самые низменные пороки. К внешнему блеску и зрелищам стали стремиться все слои населения – даже бедняки не отказывали себе в удовольствие лакомиться из приличной посуды и выходили на улицу в сопровождении рабов. Сексуальная жизнь становилась все более раскрепощенной, а фантазии – более смелыми. Люди придумывали себе все новые забавы, лишь бы испытать яркие эмоции.
Фото: kinopoisk.ru
Культ эротики
В римском обществе всю тяжелую и рутинную работу выполняли рабы, поэтому свободные граждане могли предаваться наслаждениям в той форме, которую считали для себя приемлемой. Они возвели эротику в культ и словно соревновались между собой, выдумывая все более изощренные (и порой извращенные) сексуальные фантазии. Тогда-то, например, и зародилась целая секс-индустрия, призванная удовлетворить запросы самых искушенных потребителей. Воплощение подобных фантазий было для них чем-то вроде единения с богами, помогающими обрести силу, успех и достичь просветление.
Театральный секс
Сексуальность охватила все сферы жизни древних римлян, поэтому не удивительно появление специальных эротических театров в то время. Повсеместно начались устраиваться акробатические сексуальные постановки, в которых актеры с особой изощренностью предавались страсти, поражая своей гибкостью и фантазией и без того искушенную публику. Исполнители данного жанра по своей популярности могли соперничать с «серьезными» артистами и с каждым разом становились все более востребованными.
Сексуальная свобода
Атмосфера того времени была действительно раскрепощенной, не предполагающей каких-либо сексуальных запретов и табу. Другими словами, люди того времени могли делать практически все, что доставляло бы им удовольствие, лояльно воспринимая любые формы плотских наслаждений. Единственным ограничением для древнеримских мужчин было условие доминировать в процессе, иначе они становились «женоподобными», что негативно могло бы сказаться на их статусе и объект страсти обязательно должен стоять на более низкой социальной ступени. Если это правило соблюдалось, то к личной жизни гражданина (и удовлетворению его потребностей соответственно) не возникало никаких вопросов
Фото: kinopoisk.ru
Красота требует жертв
Древние римляне были весьма избирательны в вопросах женской красоты. Белокурые дамы с пышными формами имели все шансы на успех. К слову, небольшой нависающий животик был признаком плодовитости, а крепкие ягодицы – горячего темперамента. Стоит заметить, что у мужчин того времени был особый пунктик по поводу пятой точки. Они совершенно искренне считали эту часть женского тела самой сексуальной и всячески это подчеркивали. Вторым пунктиком было отсутствие растительности на теле избранницы. Бедным дамам приходилось идти на различные уловки и ухищрения, чтобы добиться идеальной гладкости и приблизиться к идеалу.
«Бордельные марки»
Древний Рим не знал недостатка в домах «свиданий» и жрицах любви. Считалось, что муж может наведываться в подобные заведения и это не будет расцениваться прелюбодеянием. Жена могла в это время подождать своего благоверного в таверне напротив и не испытывать никакой ревности или неприязни. Для них это считалось настолько обыденным – предаваться страсти с тем, кто ниже «по рангу», что дамы даже не придавали значения похождениям супругов. Если только он решал заняться любовью с равной себе.
Что касается борделей, то там была предусмотрена свою валюта – спинтрии (специальные монетки, на одной стороне которых были изображены эротические сюжеты, помогающие понять, что хочет клиент, а на другой стороне указывалась сумма данной услуги).
Фото: kinopoisk.ru, Pixabay.com
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