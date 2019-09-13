Роман без продолжения: как избавиться от курортной зависимости после завершения отпуска

Стоит начать с того, что ни в коем случае не вините себя в том, что поддались соблазнам и бросились в омут с головой – это было ваше осознанное решение, поэтому нет смысла себя корить в случившемся. А во-вторых, не стоит перебирать в голове фразы, вроде «Может, он мне еще позвонит?», «Если бы я сделала все по-другому, у нас был бы шанс?», «А что, если мне самой проявить инициативу?». Поверьте, в большинстве случаев курортные романы заканчиваются там же, где и начались и нет смысла пытаться реанимировать их в «реальной жизни». Бывают, конечно, редкие исключения, когда подобное начало отношений выливается в нечто серьезное, но, согласно статистике, в основном чувства гаснут, как только один из партнеров уезжает домой. Как себя вести в данном случае, чтобы искоренить привязанность (которая уже успела появиться) и вернуться к своей обычной жизни – в нашем материале.
Фото: vostock-photo
Что не стоит делать ни в коем случае:
- Навязываться. Как бы это банально не звучало, но выпрашивать любовь (и внимание) – самое плохое, что вы можете сделать. Человек либо заинтересован вами и будет сам проявлять активность, либо (как это часто и бывает) предпочтет прервать с вами общение, оставив о вашем романе приятные воспоминания. Да-да, будьте уверены, что в его памяти это будут такие же прекрасные мгновения, что и в вашей, вот только переносить это все в реальность он вряд ли захочет. И если мужчина изначально не давал вам никаких обещаний (или, напротив, честно сказал, что готов лишь на мимолетную страсть и не больше), то не будьте эгоисткой и не меняйте правила игры. К тому же, как говорят психологи, возможно, что через какое-то время человек, поддавшись ностальгии, захочет выйти на связь. И вот тут лишь вам решать, отвечать ему взаимностью, или нет.
- Выдавать желаемое за действительное. Еще одна ошибка дам, сначала соглашающихся на курортный роман, а потом представляющих себе кольца, марш Мендельсона, троих совместных ребятишек и загородный дом в придачу - видеть то, чего на самом деле нет и не будет. Поэтому не стоит сразу же после первого свидания обзванивать друзей и знакомых, представлять им своего нового кавалера и «вываливать» на него ушат информации о вашей жизни. Возможно, он просто хотел расслабиться и приятно провести время, а вы тут же взяли его в оборот, пытаясь перевести необременительные отношения на новый уровень.
- Пытаться изменить партнера. Не требуйте от мужчины слишком многого. Он дает вам ровно столько, сколько может на данный момент. Вы ведь обратили на него внимание и поддались его чарам, так и не пытайтесь под конец отпуска превратить его в кого-то другого. Дайте человеку возможность выбора – он либо сам захочет измениться и сделать что-то для вас, либо его все устраивает и тогда не нужно проявлять излишнюю активность.
- Меняться самой. Не стоит подстраиваться под кавалера в надежде, что он увидит вас такую прекрасную, влюбится и захочет остаться с вами навеки. Если он выделил вас на фоне других и завязал с вами пусть недолгие, но отношения, значит, вы ему нравитесь именно такой, какая есть. Да и меняться ради мужчины, по мнению психологов, не стоит. Это можно делать только ради себя, если вы чувствуете, что застряли в рутине и мечтаете как-то разнообразить свою жизнь.
Фото: vostock-photo
Как реанимировать себя (и свои чувства) после того, как курортный роман сошел на нет:
- Проанализируйте, так ли все было идеально, как вы себе представили. Вспомните, что именно вас зацепило в новом ухажере, чем вам запомнились эти отношения, действительно ли все было прекрасно или вы просто себя в этом убедили? Может быть, все было не настолько идеально, но вы так сильно хотели в это поверить, что соглашались со всем, что говорил (и делал) мужчина. А по факту, если подумать, возможно не настолько он был и хорош, как вы себе это надумали.
- «Перенесите» своего сказочного принца в реалии и подумайте, смогли бы вы с ним планировать совместное будущее, вести быт и так далее. Еще один хороший способ привести себя в чувства – представить, что, допустим, вы после отпуска решили жить вместе, строить совместные планы и так далее. Но, вы уверены, что мужчина будет соответствовать вашим ожиданиям? Да, он красиво ухаживал, дарил вам луну и звезды, закаты и страстные объятия на пустом пляже, но к быту он может быть не приспособлен, да и с финансами у него тоже может быть не все так гладко (иначе, согласитесь, он бы дарил вам не луну, а что-то более существенное). Поэтому, прежде чем страдать, что все закончилось, подумайте, а что было бы, если бы ваши встречи продолжились? Вы бы пригласили его на свою территорию? Переехали бы к нему? Сняли бы номер в гостинице? Такие моменты очень быстро отрезвляют и помогают взглянуть на сложившуюся ситуацию под другим углом.
- Переключитесь на работу и займитесь решением текущих проблем. Возможно, в порыве страсти (и переживаний по поводу незадачливости своего принца) вы и упустили из виду несколько важных моментов, которые на самом деле требуют вашего непосредственного участия. Как уверяют психологи, самый верный способ избавиться от душевных страданий – с головой уйти в работу и заняться наконец обустройством быта. Вспомните, когда в последний раз вы делали ремонт? Или, вдруг, ваш шеф уже давно ожидает от вас важный отчет, который вы все никак не закончите. Посвятите себя более важным делам и тогда ваши переживания отойдут на второй план (и в скором времени вы почувствуете, что жизнь начала налаживаться).
- Займитесь собой. Да-да, как бы банально это не звучало, но сейчас самый подходящий момент изменить стиль, имидж, прическу, записаться на курсы, заняться тем, о чем всегда мечтали, но откладывали по ряду причин. У вас сейчас наблюдается эмоциональный подъем, поэтому почему бы не использовать это по максимуму.
- Заведите новый роман. Почему бы собственно и нет? Если ваш курортный принц так легко вас отпустил, то вы имеете полное право отправиться на свидание с новым мужчиной. И, кто знает, возможно в этот раз ваша история окажется более перспективной и многообещающей.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo
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