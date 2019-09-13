Роман без продолжения: как избавиться от курортной зависимости после завершения отпуска

Стоит начать с того, что ни в коем случае не вините себя в том, что поддались соблазнам и бросились в омут с головой – это было ваше осознанное решение, поэтому нет смысла себя корить в случившемся. А во-вторых, не стоит перебирать в голове фразы, вроде «Может, он мне еще позвонит?», «Если бы я сделала все по-другому, у нас был бы шанс?», «А что, если мне самой проявить инициативу?». Поверьте, в большинстве случаев курортные романы заканчиваются там же, где и начались и нет смысла пытаться реанимировать их в «реальной жизни». Бывают, конечно, редкие исключения, когда подобное начало отношений выливается в нечто серьезное, но, согласно статистике, в основном чувства гаснут, как только один из партнеров уезжает домой. Как себя вести в данном случае, чтобы искоренить привязанность (которая уже успела появиться) и вернуться к своей обычной жизни – в нашем материале.