Роковое влечение: есть ли будущее у отношений, основанных только на сексуальном желании
Кто-то может возразить, что если слишком быстро перейти к интиму с мужчиной, то отношения закончатся, едва начавшись, но вот если растянуть конфетно-букетный период и узнать друг друга, прежде, чем предаваться страсти, то есть вероятность, что этот союз окажется крепким и гармоничным. Хотя есть и другая версия: если партнеры не подходят друг другу по темпераменту и сексуальные взгляды у них тоже расходятся, то ничего хорошего не получится. Другими словами, секс в паре очень важен и при его отсутствии сложно рассчитывать на долгие отношения. Но что делать, если эти самые отношения держатся исключительно на страсти, а вне спальни партнеры никак не могут найти общий язык? Может ли такая история быть перспективной и долгоиграющей? Разбираемся вместе.
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Быть или не быть?
Для начала не тешьте себя иллюзиями и не стройте воздушные замки. Если мужчина четко и конкретно обозначил свою позицию, заявив, что кроме секса ничего больше предложить вам не может, то не стоит трактовать его слова как-то иначе. Тут вы либо соглашаетесь на такой формат встреч, либо ищете того, кто, помимо интимной составляющей, сможет предложить вам что-то еще (в данном случае, например, руку и сердце). Бывают, конечно, исключения и после определенного периода партнеры понимают, что готовы к чему-то большему, чем просто секс без обязательств. Другой вопрос, как к этому прийти и как найти точки соприкосновения, которые помогут «прожить долго и счастливо», а не сведут отношения на нет, едва лишь страсть погаснет.
Многие люди признаются, что у них так и не получилось перейти на другой уровень и, сделав несколько неудачных попыток, они предпочли разорвать отношения и найти свое счастье с другими партнерами, которые изначально были настроены на серьезное развитие и духовную близость, а не только на сексуальное влечение. Причем в большинстве случаев именно женщины выступают инициаторами подобных перемен. Влюбившись в своего партнера, они, позабыв о его наставлениях, начинают любыми способами двигаться от «без обязательств» к законному браку. А вот мужчин такие перспективы вовсе не радуют, и они находят новую, более сговорчивую, пассию. На женских форумах, что интересно, это один из самых популярных вопросов, в обсуждении которого участвуют и представители сильного пола. Они подтверждают, что в большинстве случаев все «обсуждают на берегу» и если видят, что партнерша начинает менять правила по ходу действа, то лучше предпочтут уйти чем брать на себя какие-то обязательства.
Люблю, не могу
Допустим, изначально ни вы, ни ваш партнер не предполагали, что отношения зайдут слишком далеко и просто наслаждались обществом друг друга. Но по мере того, как ваши встречи становились все более страстными, а разговоры – более доверительными, вы вдруг поймали себя на мысли, что влюбились в этого человека и хотите перейти с ним на новый уровень (предполагающий другой формат общения, ответственность друг за друга и совместное будущее и так далее). Как же быть? Возможно ли не разрушить то, что есть на данный момент или лучше оставить эти мысли?
Фото: Pexels.com
Психологи утверждают, что безвыходных ситуаций нет и если вы чувствуете, что между вами установилось доверии и вас действительно тянет друг к другу, то попробуйте откровенно поговорить с избранником. Обсудите такую возможность со своим кавалером, проследите за его реакцией и сделайте соответствующие выводы. По словам экспертов, если люди ценят друг в друге еще и другие качества, помимо интимных, то есть возможность получить желаемое. Проблемы могут возникнуть как раз тогда, когда оба партнера или кто-то один из них будет скрывать свои истинные намерения или пойдет на поводу у другого, позабыв о своих желаниях и принципах. Не зря ведь говорят, что женщины с помощью секса хотят привязать к себе мужчину, в то время как они сами всего-навсего хотят расслабиться с партнершей, которая идеально подходит им в постели. Хотя стоит лишь даме повысить самооценку и в самом начале романа обозначить свои желания, то, согласитесь, проблем станет значительно меньше. Тогда и мужчина либо будет действовать соответствующим образом, либо даже не будет начинать свои ухаживания. Но так вы сможете обезопасить себя от страданий и разочарований, и найдете того, с кем будете двигаться в одном направлении.
- Итак, постарайтесь не затягивать, а сразу же определиться со своим статусом. Обсудите с избранником возможные перспективы, выслушайте его точку зрения и решите, как быть дальше.
- Забудьте об упеках и обвинениях, ведь таким образом вы не добьетесь ничего, кроме охлаждения. Таким методом вы лишь заставите мужчину убедиться в том, что он в свое время сделал правильный выбор и не предложил вам ничего серьезного.
- Не бойтесь уходить от кавалера, который вас не ценит. Не соглашайтесь на то, что доставляет вам страдания и дискомфорт. Если вы по-настоящему любите человека, а он лишь видит в вас сексуальный объект и не больше, то найдите более достойного кандидата.
- Не будьте эгоисткой. Подумайте, а вы сами сможете дать своему партнеру что-то больше, кроме интима? Зачастую такой формат подходит тем женщинам, которые с головой ушли в карьеру и им некогда заниматься выстраиванием «традиционных» отношений. Если и вы сами понимаете, что не готовы к тому, что повлечет за собой вся эта «серьезность», то возможно данный формат будет для вас оптимальным.
- Начните меняться сами. Прежде чем требовать что-то от своего избранника и подталкивать его к чему-то новому, постарайтесь и сами не сидеть на месте, развивайтесь, экспериментируйте со своим образом и так далее. И тогда вы увидите, что партнер станет смотреть на вас с интересом и захочет измениться сам, чтобы вам соответствовать. И, как только у вас найдутся общие темы для разговоров, совместные увлечения и прочие точки соприкосновения, то и отношения выйдут на новый уровень. Другой вопрос, нужно ли вам это уже будет или нет.
Фото: Pexels.com
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