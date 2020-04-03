Роковое влечение: есть ли будущее у отношений, основанных только на сексуальном желании

Быть или не быть?

Для начала не тешьте себя иллюзиями и не стройте воздушные замки. Если мужчина четко и конкретно обозначил свою позицию, заявив, что кроме секса ничего больше предложить вам не может, то не стоит трактовать его слова как-то иначе. Тут вы либо соглашаетесь на такой формат встреч, либо ищете того, кто, помимо интимной составляющей, сможет предложить вам что-то еще (в данном случае, например, руку и сердце). Бывают, конечно, исключения и после определенного периода партнеры понимают, что готовы к чему-то большему, чем просто секс без обязательств. Другой вопрос, как к этому прийти и как найти точки соприкосновения, которые помогут «прожить долго и счастливо», а не сведут отношения на нет, едва лишь страсть погаснет.

Многие люди признаются, что у них так и не получилось перейти на другой уровень и, сделав несколько неудачных попыток, они предпочли разорвать отношения и найти свое счастье с другими партнерами, которые изначально были настроены на серьезное развитие и духовную близость, а не только на сексуальное влечение. Причем в большинстве случаев именно женщины выступают инициаторами подобных перемен. Влюбившись в своего партнера, они, позабыв о его наставлениях, начинают любыми способами двигаться от «без обязательств» к законному браку. А вот мужчин такие перспективы вовсе не радуют, и они находят новую, более сговорчивую, пассию. На женских форумах, что интересно, это один из самых популярных вопросов, в обсуждении которого участвуют и представители сильного пола. Они подтверждают, что в большинстве случаев все «обсуждают на берегу» и если видят, что партнерша начинает менять правила по ходу действа, то лучше предпочтут уйти чем брать на себя какие-то обязательства.

Люблю, не могу

Допустим, изначально ни вы, ни ваш партнер не предполагали, что отношения зайдут слишком далеко и просто наслаждались обществом друг друга. Но по мере того, как ваши встречи становились все более страстными, а разговоры – более доверительными, вы вдруг поймали себя на мысли, что влюбились в этого человека и хотите перейти с ним на новый уровень (предполагающий другой формат общения, ответственность друг за друга и совместное будущее и так далее). Как же быть? Возможно ли не разрушить то, что есть на данный момент или лучше оставить эти мысли?