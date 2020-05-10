Правила постельного этикета: как себя вести, чтобы вас не бросили сразу же после первой ночи

Лучше умеренность, чем лишние вопросы

Чтобы ваше романтическое свидание не превратилось в недоразумение, постарайтесь не показывать сразу же все свое мастерство (даже если вам действительно есть, что показать). Не уподобляйтесь актерам из фильмов для взрослых, ведь то, что заманчиво выглядит на экране, в реальной жизни может навредить вам или вашей репутации. Ведь чем активнее вы будете изображать «опытную даму», тем больше вопросов возникнет у вашего избранника. По словам самих мужчин, они тут же начинают прокручивать в голове пикантные сцены, прикидывать, насколько хороши они в постели, а заодно – сколько же кавалеров у вас было, раз вы так мастерски справляетесь с самыми сложными позициями. И даже если вас прямо не спросят, они все равно будут изводить себя вопросами по поводу количества своих предшественников. И тут уже оправдание, что вы просто смотрели тематические фильмы или посещали обучающие тренинги не помогут – ваш партнер может решить, что вы водите его за нос и вообще, чем пытаться переплюнуть вас, лучше найти того, кто ближе им по опыту и темпераменту, чтобы вместе изучать Камасутру и совершенствовать особо заманчивые варианты.

Никаких упоминаний бывших

Просто запомните, что обсуждать свои прошлые романы в постели – табу. И точка. Не стоит ворошить прошлое, даже если «Коля делал это чуточку лучше, а вот Петя вообще мог часами доставлять мне удовольствие». Перестаньте сравнивать своего партнера с его предшественниками, ведь так вы можете ненароком обидеть человека и испортить впечатление о себе. Да и кто потом захочет продолжать отношения, если один из партнеров зациклен на своем прошлом и никак не может вычеркнуть бывших. По статистике, обычно дамы этим грешат, не видя ничего плохого в том, чтобы мотивировать своего избранника на постельные подвиги, ведь «Сережа целовал меня так, что земля уплывала из-под ног, а Игорь знал все эрогенные точки на моем теле и умело это использовал». Увы, но этим вы не мотивируете кавалера, а, напротив, заставите его сбежать, даже не показав толком все свои умения и таланты. Как признаются мужчины, для них это все равно, что «тащить кого-то третьего в постель». Зачем все эти «эксы», если есть вы, он и страсть, которую сложно обуздать.

Играйте, да не заигрывайтесь

Не лишним еще раз будет напомнить, что не стоит подражать актерам из фильмов для взрослых и пытаться повторить все, что вы когда-либо видели на экране. Запомните, что мужчины легко распознают фальшь и желание казаться лучше, чем вы есть. Зачем? Вы и так прекрасны, и вы уже оказались в объятиях понравившегося вам кавалера. Просто будьте собой и наслаждайтесь моментом, ведь нет ничего более сексуального, чем искреннее желание доставить удовольствие партнеру. Поверьте, что это заводит намного больше, чем попытки удивить или впечатлить избранника какими-то своими талантами.

Чуткость и тактичность

Постарайтесь сглаживать острые углы и переводить в шутку какие-то негативные моменты. Сразу же обсудите границы, которые ни в коем случае нельзя нарушать (а заодно придумайте так называемое «стоп-слово», которое остановит процесс по первому требованию). Действуйте мягко и тактично, направляйте и приободряйте партнера и тогда ваш избранник будет искать встречи с вами снова и снова.