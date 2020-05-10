Правила постельного этикета: как себя вести, чтобы вас не бросили сразу же после первой ночи
«А как же понять, что можно делать или нельзя, если секс-этикету нигде не учат?» - могут задать вопрос те, у кого по каким-либо причинам романы заканчиваются едва лишь начавшись или ожидания неземного наслаждения превращаются в пытку, либо бессмысленный процесс. Как же не стать предсказуемой скучной особой, близость с которой не сулит ничего хорошего? Или, напротив, слишком навязчивой дамой, от которой хочется сбежать практически сразу же после знакомства?
Безопасность - превыше всего
Как бы сильно вам не хотелось сорвать одежду с партнера и предаться страсти прямо здесь и сейчас, для начала убедитесь, что все будет безопасно и комфортно. Эксперты напоминают, что незащищенный секс может нанести урон вашему здоровью, поэтому не пренебрегайте элементарными правилами – перед свиданием обязательно запаситесь контрацептивами (не забывайте, что противозачаточные средства могут уберечь лишь от нежелательной беременности, но не от болезней, передающихся половым путем, так что иметь в сумочке несколько презервативов обязательно). Некоторые дамы наивно полагают, что об этом позаботится партнер, однако по признанию самих мужчин, им гораздо приятнее чувствовать избранницу, а не «латекс», поэтому они под любыми предлогами будут отказываться от использования резинотехнических изделий. Не ведитесь на эти уловки, ведь в конечном итоге вам придется самостоятельно разруливать негативные последствия. Сексуальная безопасность – забота обоих участников процесса и возможность лишний раз подчеркнуть, насколько вы ответственно подходите к вопросу.
Умение уходить от конфликтов
Умение с достоинством выходить из любых ситуаций (в том числе и романтичных) и вовремя гасить надвигающийся конфликт – дорогого стоит. Это еще одно правило сексуального этикета, которому необходимо следовать, если вы хотите сохранить отношения с партнером. Постарайтесь с юмором относиться к некоторым неловким моментам во время интимной близости или вовсе не заостряйте на них внимание. Помимо этого, не вздумайте устраивать допрос или выяснять пикантные подробности личной жизни вашего избранника. Захочет – сам расскажет, а не сочтет нужным, значит не стоит обижаться или скандалить. Секс – это удовольствие, а возможность в очередной раз выяснить кто прав, а кто виноват.
Фото: Pixabay.com
Лучше умеренность, чем лишние вопросы
Чтобы ваше романтическое свидание не превратилось в недоразумение, постарайтесь не показывать сразу же все свое мастерство (даже если вам действительно есть, что показать). Не уподобляйтесь актерам из фильмов для взрослых, ведь то, что заманчиво выглядит на экране, в реальной жизни может навредить вам или вашей репутации. Ведь чем активнее вы будете изображать «опытную даму», тем больше вопросов возникнет у вашего избранника. По словам самих мужчин, они тут же начинают прокручивать в голове пикантные сцены, прикидывать, насколько хороши они в постели, а заодно – сколько же кавалеров у вас было, раз вы так мастерски справляетесь с самыми сложными позициями. И даже если вас прямо не спросят, они все равно будут изводить себя вопросами по поводу количества своих предшественников. И тут уже оправдание, что вы просто смотрели тематические фильмы или посещали обучающие тренинги не помогут – ваш партнер может решить, что вы водите его за нос и вообще, чем пытаться переплюнуть вас, лучше найти того, кто ближе им по опыту и темпераменту, чтобы вместе изучать Камасутру и совершенствовать особо заманчивые варианты.
Никаких упоминаний бывших
Просто запомните, что обсуждать свои прошлые романы в постели – табу. И точка. Не стоит ворошить прошлое, даже если «Коля делал это чуточку лучше, а вот Петя вообще мог часами доставлять мне удовольствие». Перестаньте сравнивать своего партнера с его предшественниками, ведь так вы можете ненароком обидеть человека и испортить впечатление о себе. Да и кто потом захочет продолжать отношения, если один из партнеров зациклен на своем прошлом и никак не может вычеркнуть бывших. По статистике, обычно дамы этим грешат, не видя ничего плохого в том, чтобы мотивировать своего избранника на постельные подвиги, ведь «Сережа целовал меня так, что земля уплывала из-под ног, а Игорь знал все эрогенные точки на моем теле и умело это использовал». Увы, но этим вы не мотивируете кавалера, а, напротив, заставите его сбежать, даже не показав толком все свои умения и таланты. Как признаются мужчины, для них это все равно, что «тащить кого-то третьего в постель». Зачем все эти «эксы», если есть вы, он и страсть, которую сложно обуздать.
Играйте, да не заигрывайтесь
Не лишним еще раз будет напомнить, что не стоит подражать актерам из фильмов для взрослых и пытаться повторить все, что вы когда-либо видели на экране. Запомните, что мужчины легко распознают фальшь и желание казаться лучше, чем вы есть. Зачем? Вы и так прекрасны, и вы уже оказались в объятиях понравившегося вам кавалера. Просто будьте собой и наслаждайтесь моментом, ведь нет ничего более сексуального, чем искреннее желание доставить удовольствие партнеру. Поверьте, что это заводит намного больше, чем попытки удивить или впечатлить избранника какими-то своими талантами.
Чуткость и тактичность
Постарайтесь сглаживать острые углы и переводить в шутку какие-то негативные моменты. Сразу же обсудите границы, которые ни в коем случае нельзя нарушать (а заодно придумайте так называемое «стоп-слово», которое остановит процесс по первому требованию). Действуйте мягко и тактично, направляйте и приободряйте партнера и тогда ваш избранник будет искать встречи с вами снова и снова.
Фото: Pixabay.com
Есть контакт!
Так как вы еще только познаете друг друга и «знакомитесь» с сексуальными аппетитами, то не забывайте давать обратную связь, чтобы партнер сразу понимал, что вам доставляет удовольствие или, какие действия причиняют дискомфорт. Во-первых, это поможет вам лучше понять друг друга и дойти до яркого финала. А во-вторых, вы себя зарекомендуете в самом выгодном свете. Мужчина поймет, что вы уважаете его сексуальные потребности и требуете такого же отношения к себе. Вы точно знаете, что хотите получить от партнера и каким образом разнообразить интимную жизнь, если вдруг это понадобится.
После такого обязан жениться?
Некоторые дамы чуть ли не во время первой близости начинают рассуждать о свадьбе, детях и дальнейшей совместной жизни. Мужчин подобные фразы вводят в ступор и вместо того, чтобы воодушевиться и сделать вам приятное, они начинают размышлять, как бы побыстрее сбежать от вас и никогда больше не пересекаться ни под какими предлогами. Представителей сильного пола пугает сама мысль о том, что практически после первого же свидания дама потащит их в ЗАГС, завладеет их жилплощадью и прочим имуществом. Поэтому даже если вы уже в своих мыслях четко представили будущее со своим новым избранником, постарайтесь хотя бы не озвучивать их сразу же, иначе вместо бурной ночи любви вы получите выяснение отношений, обиду и разочарование.
Искусство уходить вовремя
Эксперты утверждают, что вовремя заканчивать свидания и красиво уходить – настоящее искусство, которому следует научиться, если вы хотите стать роковой женщиной, о которой грезят мужчины. Поэтому не стремитесь в первую же встречу остаться у него до утра (лучше вызвать такси, дав возможность мужчине соскучиться по вам, снова и снова прокручивая в голове моменты близости) или «забыть» что-то из вещей в его квартире (одно дело, если он сам у вас что-то попросил «на память» и другое – пытаться обозначить свое присутствие, показав, что территория занята). Лучше поблагодарите кавалера за прекрасно проведенное время, повторите, какие именно моменты вам понравились и дайте понять, что вы были бы не против еще раз с ним встретиться. Перед сном можно отправить приободряющее сообщение, но лишь одно! Вряд ли кому-то понравится, когда его атакуют сообщениями с вопросами о дальнейших планах. Даже если ваша встреча не станет началом чего-то более серьезного, у вас останутся прекрасные воспоминания о близости с сексуальным красавцем и возможность найти подходящего кавалера, с которым вам захочется не просто иногда заниматься любовью, а планировать что-то более серьезное и продолжительное.
Фото: Pixabay.com
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