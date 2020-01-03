Практичное или сексуальное: какое женское белье отталкивает (и привлекает) мужчин

Белье, которое отталкивает мужчин

«Бабушкины» панталоны

Трусы «а-ля мамочка», «бабушкины» панталоны и такие же бюстгальтеры прочно заняли первое место в рейтинге «антисексуального белья» по мнению мужчин. Ретро варианты бежевого или телесного цвета также не возбуждают их воображение, и не сделают вас в его глазах самой сексуальной и желанной. Поэтому оставьте такие комплекты (если вдруг они у вас есть) для повседневной носки, а для свидания выбирайте что-то более интересное и впечатляющее.

Утягивающие комплекты

Эти маленькие помощники очень грамотно утягивают и приподнимают то, что нужно, позволяя женщине выглядеть привлекательно в одежде. Но вот стоит только избавиться от предметов гардероба, как мужскому взгляду открывается нечто малопривлекательное – упаковка зачастую не соответствует содержанию. Психологи, например, не рекомендуют вообще надевать такое белье на первое свидание (особенно, если после него предполагается первый секс с новым избранником).

Винтажные рюши и оборки

Многочисленные рюши и оборки, возвращающие вас в эпоху прекрасных дам и доблестных рыцарей, тоже вряд ли порадуют вашего кавалера. Вряд ли кому-то из мужчин захочется ковыряться во всех этих многочисленных «волнах и воланах», скрывающих от них самое важное. Поэтому даже если вы очень романтичная натура, постарайтесь не переборщить с антуражем, чтобы не испортить впечатление.