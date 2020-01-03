Практичное или сексуальное: какое женское белье отталкивает (и привлекает) мужчин
Белье, которое отталкивает мужчин
«Бабушкины» панталоны
Трусы «а-ля мамочка», «бабушкины» панталоны и такие же бюстгальтеры прочно заняли первое место в рейтинге «антисексуального белья» по мнению мужчин. Ретро варианты бежевого или телесного цвета также не возбуждают их воображение, и не сделают вас в его глазах самой сексуальной и желанной. Поэтому оставьте такие комплекты (если вдруг они у вас есть) для повседневной носки, а для свидания выбирайте что-то более интересное и впечатляющее.
Утягивающие комплекты
Эти маленькие помощники очень грамотно утягивают и приподнимают то, что нужно, позволяя женщине выглядеть привлекательно в одежде. Но вот стоит только избавиться от предметов гардероба, как мужскому взгляду открывается нечто малопривлекательное – упаковка зачастую не соответствует содержанию. Психологи, например, не рекомендуют вообще надевать такое белье на первое свидание (особенно, если после него предполагается первый секс с новым избранником).
Винтажные рюши и оборки
Многочисленные рюши и оборки, возвращающие вас в эпоху прекрасных дам и доблестных рыцарей, тоже вряд ли порадуют вашего кавалера. Вряд ли кому-то из мужчин захочется ковыряться во всех этих многочисленных «волнах и воланах», скрывающих от них самое важное. Поэтому даже если вы очень романтичная натура, постарайтесь не переборщить с антуражем, чтобы не испортить впечатление.
Фото: vostock-photo
Белье с эффектом «супер пуш-ап»
Комплекты, призванные добавить вам объемы там, где по вашему мнению их недостаточно, не то, что не порадуют, а скорее даже разочаруют мужчин. Глядя на вас в одежде, они уже в своем воображении представили ваши формы и представьте их реакцию, когда вы избавитесь от «супер пуш-ап» и покажете себя во всей естественной красе. Ваш кавалер может почувствовать себя обманутым.
«БДСМ» не к месту
Такие комплекты выглядят весьма эффектно, если вы заранее обговорили все детали вашего свидания. Но если формат вашей встречи не предполагает легкий БДСМ или ролевые игры, то мужчин вряд ли порадует перспектива разбираться во всех этих хитросплетениях, тесемочках и ремешках, чтобы добраться до самого главного. Нередки случаи, когда в порыве страсти кавалеры просто разрывали белье, не в силах разобраться, как правильно открыть замочек и избавиться от мешающих предметов одежды.
Спортивные комплекты
Спортивное белье выглядит возбуждающе только в фитнес-клубе во время тренировок. В остальных моментах шортики и бюстье покажутся неуместными представителям сильного пола и менее возбуждающими по сравнению с более классическими моделями. К тому же, такие варианты, по мнению мужчин, скрывают намного больше, чем им бы того хотелось.
Вариации с мультяшными героями и забавными принтами
«Детскую» коллекцию, включающую в себя белье с забавными принтами, многочисленными сердечками, трогательными надписями, блестками и мультяшными героями оставьте для себя любимой. Мужчинам оно не кажется привлекательным и не вызывает никаких чувств, кроме досады – как минимум они решат, что связались с инфантильной особой, не способной брать ответственность за свои поступки и не знающей, что на самом деле она хочет получить от жизни.
Фото: vostock-photo
Белье, которое возбуждает мужчин
«То, которое он выбрал сам»
Единодушно представители сильного пола сошлись во мнении, что нижнее белье, которое они выбрали специально для своей дамы, будет смотреться намного более эффектно, даже если будет весьма простым и лаконичным. Если кавалер преподнес вам комплект – берите не задумываясь, ведь наверняка он уже представлял, как вы будете в нем выглядеть, пока выбирал его под пристальными взглядами консультантов в бутике. Да и долго еще потом будет вспоминать эти приятные моменты и гордиться тем, что так удачно угадал с подарком.
Классические черные, белые или красные комплекты (и чулки непременно)
Если вы хотите порадовать своего кавалера, то делайте ставку на классику – белые, черные и красные варианты (вместе с красивыми чулками) впечатлят мужчин намного больше, чем комплекты вызывающих или слишком ярких оттенков. И отдавайте предпочтение вариантам без страз, рюшей и дополнительного декора – ваш избранник точно оценит, поверьте.
Шелковые и атласные комплекты с оптимальным количеством кружева
Представители сильного пола сошлись во мнении, что атласные и шелковые комплекты, не испорченные большим количеством кружева или декора, выигрывают перед скромными хлопковыми вариациями. Последние, по их словам, выглядят менее впечатляюще и подходят для повседневной носки, но не для романтической ночи.
Отсутствие белья
«Нет ничего более возбуждающего, чем женщина, одетая лишь в капельку своих любимых духов», - говорил кто-то из великих и мужчины соглашаются с этим утверждением. По их мнению, нагота любимой дамы – самое возбуждающее, что можно только придумать. И если вы хотите впечатлить своего кавалера, то можете одолжить его рубашку (или просто можете накинуть свой пеньюар), под которую «забудете» что-то надеть.
А вообще, милые дамы, мужчины признались, что их больше возбуждаете вы, а не та одежда, которая скрывает ваши прелести. И добавили, что даже спортивное белье может впечатлить, если обстановка располагает (скажем, например, страсть настигла вас в укромном месте фитнес-клуба, вы решили попробовать ролевые игры или легкий БДСМ и так далее).
Фото: vostock-photo
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