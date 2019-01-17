Поставить на паузу: как быть, если зимой вам совсем не хочется заниматься сексом

Что такое зимняя норма

В зимние месяцы на 28% повышается вероятность зачатия. Зимний секс – самый продуктивный. Так уж настроены биоритмы у обитателей наших широт.

Дело в том, что дети, зачатые с декабря по февраль, рождаются с сентября по ноябрь – в самое сытое и самое ленивое время года, когда урожай уже собран, еды хватает, и мать может посвятить себя выкармливанию младенца. То есть у детей, зачатых зимой и рожденных осенью, шансы на выживание выше, чем у остальных. Эта программа формировалась тысячелетиями.

Но в мегаполисе природные настройки сбиты: мы не только освобождены от полевых работ и не зависим от видов на урожай, мы и за сменой-то дня и ночи не особенно пристально следим, поскольку достаточное освещение и достаточное тепло (равно, впрочем, как и достаточная рабочая нагрузка) обеспечены круглосуточно и круглогодично.

К тому же практически все цивилизованные пары контролируют вопросы продолжения рода с помощью гормональных контрацептивов: таблетки позволяют постоянно поддерживать ровный гормональный фон – и природного зимнего всплеска либидо у женщин не происходит.

Однако древние механизмы не так легко сломать за 100-200 лет городской цивилизации. Так что если вы планируете увеличение семьи, но испытываете сложности с зачатием, то активный секс именно в зимнее время повышает ваши шансы стать родителями.